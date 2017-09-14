Додано: Вів 26 бер, 2024 18:28

sashaqbl написав: yanyura написав: Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?

Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?

Навесні 23 в учебці у моєму взводі більшість була "бусифікована".

Переважно це виглядає не так як на відео: зустрічають на вулиці, перевіряють документи, у людини, як правило нічого про відстрочку нема, ввічливо просять проїхати з ними в ТЦК і оновити дані. Якщо адекватна людина - то їде, проходить медкомісію. Після чого виписують "бойову" повістку і вже під нею відпускають на кілька днів додому владнати справи і зібратися.

Якщо звісно бикує - то виходить щось типу того, що на відео. Але я вживу таких не зустрічав. Навесні 23 в учебці у моєму взводі більшість була "бусифікована".Переважно це виглядає не так як на відео: зустрічають на вулиці, перевіряють документи, у людини, як правило нічого про відстрочку нема, ввічливо просять проїхати з ними в ТЦК і оновити дані. Якщо адекватна людина - то їде, проходить медкомісію. Після чого виписують "бойову" повістку і вже під нею відпускають на кілька днів додому владнати справи і зібратися.Якщо звісно бикує - то виходить щось типу того, що на відео. Але я вживу таких не зустрічав.

Законная функция ТЦК это оповещение. Всё.Не я придумал закон, но он есть. Он есть и его написала ваша (не моя, я в оппозиции если что) власть.Тормозить, везти по хорошему, по плохому ну нельзя и всё.Потому что к наивным гражданам, в Крыму однажды пришли тоже вежливые люди в зелёной форме и якщо людина адекватна а не бикує, молча взяли и гордо маршировали из воинских частей.Свобода и закон должны цениться. Быть ценностью, за это и война идёт.Потом эти наивные и убд не могут оформить и вообще ни одного документа. Зато Попробуй принести в гос органы бумажку с занято не в том месте