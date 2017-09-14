Прохожий написав:стоп что за вырезание из контекста? добавил первоисточник прочитайте мееедлееено шевеля губами
не похищение а задержание нарушителя закона
А якщо я викраду тих представників ТЦК, що бусифікують то це буде не викрадення, а затримка порушників закону? На яких підставах вони діють? Так я розумію, що закони неправильні, але це проблеми Верховної Ради, що за 2 роки не можуть нормальний закон прийняти.
flyman написав:може працював на шкідливих виробництвах, або регіонах, де рік за два
Працював, іноді, підсобником на будівництві, коли не бухав. В нього алкоголім вже в тій стадії, коли 50 гр. достатньо, щоб бути бухим пів дня (тобто печінці вже хана).
yanyura написав:Интересно, у кого-нибудь есть статистика, сколько людей было "бусифицировано" и сколько без "бусификации" самостоятельно пришли в ТЦК?
Навесні 23 в учебці у моєму взводі більшість була "бусифікована". Переважно це виглядає не так як на відео: зустрічають на вулиці, перевіряють документи, у людини, як правило нічого про відстрочку нема, ввічливо просять проїхати з ними в ТЦК і оновити дані. Якщо адекватна людина - то їде, проходить медкомісію. Після чого виписують "бойову" повістку і вже під нею відпускають на кілька днів додому владнати справи і зібратися. Якщо звісно бикує - то виходить щось типу того, що на відео. Але я вживу таких не зустрічав.
Законная функция ТЦК это оповещение. Всё. Не я придумал закон, но он есть. Он есть и его написала ваша (не моя, я в оппозиции если что) власть. Тормозить, везти по хорошему, по плохому ну нельзя и всё.
Потому что к наивным гражданам, в Крыму однажды пришли тоже вежливые люди в зелёной форме и якщо людина адекватна а не бикує, молча взяли и гордо маршировали из воинских частей. Свобода и закон должны цениться. Быть ценностью, за это и война идёт.
Потом эти наивные и убд не могут оформить и вообще ни одного документа. Зато Попробуй принести в гос органы бумажку с занято не в том месте
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 26 бер, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:стоп что за вырезание из контекста? добавил первоисточник прочитайте мееедлееено шевеля губами
не похищение а задержание нарушителя закона
А якщо я викраду тих представників ТЦК, що бусифікують то це буде не викрадення, а затримка порушників закону? На яких підставах вони діють? Так я розумію, що закони неправильні, але це проблеми Верховної Ради, що за 2 роки не можуть нормальний закон прийняти.
А с каких это пор у непонятных чуваков в комуфляже появились полномочия задерживать кого бы то ни было? Это даже не вырезание из контекста -- это прямое и непрекрытое вранье: называть черное (похищение) белым...