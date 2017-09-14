Прохожий написав:подскажите, вручение повестки уже незаконно?
Звісно, що вручення повістки може бути законне. Але для законного вручення потрібно дотримуватись доісторичної, дуже складної процедури, тому й вручають із її порушенням і брешуть про права тих, кому вручили повістку...
Повістка має виписуватися завчасно (зокрема в приміщенні ТЦК та СП) на підставі розпоряджень територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підписується його керівником. На підставі вищезазначеного, уповноважені особи мають право вручати завчасно заповнені повістки, а не заповнювати їх перед врученням.
Прохожий написав:стоп что за вырезание из контекста? добавил первоисточник прочитайте мееедлееено шевеля губами
не похищение а задержание нарушителя закона
А якщо я викраду тих представників ТЦК, що бусифікують то це буде не викрадення, а затримка порушників закону? На яких підставах вони діють? Так я розумію, що закони неправильні, але це проблеми Верховної Ради, що за 2 роки не можуть нормальний закон прийняти.
Прохожий написав:стоп что за вырезание из контекста? добавил первоисточник прочитайте мееедлееено шевеля губами
не похищение а задержание нарушителя закона
А якщо я викраду тих представників ТЦК, що бусифікують то це буде не викрадення, а затримка порушників закону? На яких підставах вони діють? Так я розумію, що закони неправильні, але це проблеми Верховної Ради, що за 2 роки не можуть нормальний закон прийняти.
А с каких это пор у непонятных чуваков в комуфляже появились полномочия задерживать кого бы то ни было? Это даже не вырезание из контекста -- это прямое и непрекрытое вранье: называть черное (похищение) белым...
хунтер а вы вызовите полицию на "непонятных чуваков в кОмуфляже" вы же законопослушный, в ТЦК зарегистрированы, данные актуальные в чем проблема?
На відео, оприлюдненому в мережі, було видно, як двоє місцевих нападають на двох співробітників ТЦК. Невдовзі чоловіків затримали, їх звинуватили за статтею про хуліганство з використанням холодної зброї. Як з'ясувалося, нападниками є двоє братів із села Плоска Селятинської громади Чернівецької області. Це 28-річний Борис Крашенінніков, який сидів на коні, та 43-річний Олександр Крашенінніков, який був за кермом "Ниви". Журналістам вдалося дізнатися від сестри нападників – Марії Крашеніннікової, що між Олександром та районним ТЦК був конфлікт. В Олександра на фронті, на Куп'янському напрямку, зник безвісти син Сергій, це сталося сім місяців тому. Сергій та його дід служать у підрозділі Да Вінчі. Олександр не знаходить собі місця через сина, – розповіла жінка. За її словами, Олександр хотів їхати до частини, де служить його син, і шукати його. Але для цього йому була потрібна довідка про відстрочку, щоб він міг спокійно пересуватися. Вона зауважила, що Олександр тричі ходив до цього військкомату. Але щоразу йому відмовляли, військком казав, щоб він пройшов медичну комісію. "Брат розумів, що його просто мобілізують, а він хотів спочатку відшукати Сергія. Втретє він уже прийшов, отримав довідку, і йому треба було поставити лише печатку. Коли він пішов до військкома за печаткою, його там тримали дві години, побили, потім вигнали й нічого не дали. Сказали, щоб сидів тихо, інакше його заберуть, а до фронту він не доїде", – додала Марія. https://24tv.ua/pobittya-pratsivnikiv-t ... i_n2514200
Взагалі цікавий розклад - батько і син 43-річного воюють, хоча один вже мав би бути застарий, а другий замолодий.
ЛАД написав:На чём индивидуальное отопление? На газе или эл.-энергии. Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет. Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.
Варіантів багато, сучасні комбіновані сонце, тепловий насос, чи шось традиційне, хоч на солярі. До війни мав досвід відключення багатоквартирного будинку від ЦО та перехід на міні-котельню. Основні проблеми були: зібрать більше 50% згод власників, пільговики(субсидії), сама процедура відключення будинку від ЦО. По часу зайняло приблизно 1.5 року.
Прохожий написав:подскажите, вручение повестки уже незаконно?
Звісно, що вручення повістки може бути законне. Але для законного вручення потрібно дотримуватись доісторичної, дуже складної процедури, тому й вручають із її порушенням і брешуть про права тих, кому вручили повістку...
Повістка має виписуватися завчасно (зокрема в приміщенні ТЦК та СП) на підставі розпоряджень територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підписується його керівником. На підставі вищезазначеного, уповноважені особи мають право вручати завчасно заповнені повістки, а не заповнювати їх перед врученням.
це фантазії адвоката.
так реально у нас усі закони включно з Конституцією - то "фантазії адвоката"
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 26 бер, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
На відео, оприлюдненому в мережі, було видно, як двоє місцевих нападають на двох співробітників ТЦК. Невдовзі чоловіків затримали, їх звинуватили за статтею про хуліганство з використанням холодної зброї. Як з'ясувалося, нападниками є двоє братів із села Плоска Селятинської громади Чернівецької області. Це 28-річний Борис Крашенінніков, який сидів на коні, та 43-річний Олександр Крашенінніков, який був за кермом "Ниви". Журналістам вдалося дізнатися від сестри нападників – Марії Крашеніннікової, що між Олександром та районним ТЦК був конфлікт. В Олександра на фронті, на Куп'янському напрямку, зник безвісти син Сергій, це сталося сім місяців тому. Сергій та його дід служать у підрозділі Да Вінчі. Олександр не знаходить собі місця через сина, – розповіла жінка. За її словами, Олександр хотів їхати до частини, де служить його син, і шукати його. Але для цього йому була потрібна довідка про відстрочку, щоб він міг спокійно пересуватися. Вона зауважила, що Олександр тричі ходив до цього військкомату. Але щоразу йому відмовляли, військком казав, щоб він пройшов медичну комісію. "Брат розумів, що його просто мобілізують, а він хотів спочатку відшукати Сергія. Втретє він уже прийшов, отримав довідку, і йому треба було поставити лише печатку. Коли він пішов до військкома за печаткою, його там тримали дві години, побили, потім вигнали й нічого не дали. Сказали, щоб сидів тихо, інакше його заберуть, а до фронту він не доїде", – додала Марія. https://24tv.ua/pobittya-pratsivnikiv-t ... i_n2514200
Взагалі цікавий розклад - батько і син 43-річного воюють, хоча один вже мав би бути застарий, а другий замолодий.
цікаво інше:
Спочатку водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на військового. Інший порушник вдарив обухом сокири в плече військовослужбовцю, а згодом обидва чоловіки пошкодили автомобіль працівнику ТЦК.