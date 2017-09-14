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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:03
ЛАД написав:
Не знаю как там в Ужгороде, но в столице крышные/подвальные газовые котельные на дом/ЖК уже лет с 20 как строят...
В Харькове тоже делают. У меня в доме тоже есть.
Но нет электричества - нет отопления всё равно.
Вам потрібно додаткове обладнання, дивлячись який там насос. Бачив реалізацію з генератором, який запускається автоматично.
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Water
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:06
Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.
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fler
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:08
fler написав:
Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тому, що досі нема вирішення цієї проблеми. Закон прийняти депутати бояться, а відмінити злочинний наказ боїться керівництво ТЦК.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:13
fler написав:
Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.
Боятись смерті - природньо.
Не вміти чи не бажати робити те що потрібно , перемагаючи страх - не дуже, але зрозуміло
Незрозуміло бути лицеміром, який розказує про необхідність заохочувати , але не бажає давати гроші для цього заохочення .
Тому так, потрібний жорсткий закон. З незворотною карою.
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Hotab
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:15
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pesikot
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:15
Water написав: ЛАД написав:
Не знаю как там в Ужгороде, но в столице крышные/подвальные газовые котельные на дом/ЖК уже лет с 20 как строят...
В Харькове тоже делают. У меня в доме тоже есть.
Но нет электричества - нет отопления всё равно.
Вам потрібно додаткове обладнання, дивлячись який там насос. Бачив реалізацію з генератором, який запускається автоматично.
До речі, самі дешеві генератори ми купляли саме у Харкові, до 6тис. і нормально працювали.
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unicdima
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:16
Water написав: ЛАД написав:
На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.
Варіантів багато, сучасні комбіновані сонце, тепловий насос, чи шось традиційне, хоч на солярі.
До війни мав досвід відключення багатоквартирного будинку від ЦО та перехід на міні-котельню. Основні проблеми були: зібрать більше 50% згод власників, пільговики(субсидії), сама процедура відключення будинку від ЦО.
По часу зайняло приблизно 1.5 року.
думаю, буде простіше і тривіальніше: або мерзнути зимою або не мерзнути
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flyman
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:24
vitaliiangel написав: _hunter написав:
И деньги начинают капать на карту жены/матери/тестя/внука...
сначала будет охота на ведьм
, потом на родственников ведьмы (жены/матери/тестя/внука)
"Гарне" керівництво було і є у сучасній нашій державі, гідні спадкоємці леніна і сталіна.
Красти, надра (згідно Конституції належать народу України) тільки ізбраним а як війна то в окоп силоміць пересічних .
Хтось з керівників ,ставших мільйонерами з 2022 ,ТЦК засуджений , міністр-крашанки па 17 ?, нерухомість у них уже заарештована, штрафи капають?
А керівники які відповідали за обороноздатність держави з 1991 вже під слідством?
Чі простіше лякати , і прийняти "закон" про пересічних з відповідальністю і залякуванням допра?
А 1.000.000 нинішніх і минулих поліціянтів з військовими пенсионерами 45-60 па ЗАКОНУ не можна бусіфіковувати в окоп , тільки в нацальніки добровільно ? ,
і пенсії їх прив'язані наразі і індексуються до нинішніх зарплат военних ЗСУ?. Так може цей закон спершу змінити і відправити Вітчизну захищати в окоп тих на кого була витрачена велика купа грошей платників податків ?
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Vadim_
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:44
Vadim_ написав: vitaliiangel написав: _hunter написав:
И деньги начинают капать на карту жены/матери/тестя/внука...
сначала будет охота на ведьм
, потом на родственников ведьмы (жены/матери/тестя/внука)
"Гарне" керівництво було і є у сучасній нашій державі, гідні спадкоємці леніна і сталіна.
Красти, надра (згідно Конституції належать народу України) тільки ізбраним а як війна то в окоп силоміць пересічних .
Хтось з керівників ,ставших мільйонерами з 2022 ,ТЦК засуджений , міністр-крашанки па 17 ?, нерухомість у них уже заарештована, штрафи капають?
А керівники які відповідали за обороноздатність держави з 1991 вже під слідством?
Чі простіше лякати , і прийняти "закон" про пересічних з відповідальністю і залякуванням допра?
А 1.000.000 нинішніх і минулих поліціянтів з військовими пенсионерами 45-60 па ЗАКОНУ не можна бусіфіковувати в окоп , тільки в нацальніки добровільно ? ,
і пенсії їх прив'язані наразі і індексуються до нинішніх зарплат военних ЗСУ?. Так може цей закон спершу змінити і відправити Вітчизну захищати в окоп тих на кого була витрачена велика купа грошей платників податків ?
якщо далі так піде, то скоро перечислені вище "живі будуть заздрити мертвим",
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:46
fox767676 написав: budivelnik написав: fox767676 написав:
Це ідея Кабміну, абсурдно якби СН були проти
1 Почитай гетьманцева...як не як а це Бюджетний комітет , один з пяти апостолів які керують разом з найвеличнішим....
2 ЄС - це Порошенко а не Гончаренко...., тому якраз в цьому питанні Гончаренка слухати не будуть.
3 Президент - від слуги народу
Парламент- голова від слуги , більшість слуги
Кабмін- від Президента і Парламента...
Питання на засипку
То якщо СН - ЗА , то що їм заважає цей Закон провести як Указ Президента, або Закон України , або підзаконний акт Премєра ?
Подумай-поясни сам собі, а вже потім виходь сюди.
Ти не розводь демагогію, а запропонуй побитись об заклад
Побачимо хто із ху
1 В чому демагогія?
Ти заперечуєш що слуги народу окупували владу на 99,99% ?
Тоді приведи приклади
Хто з першої десятки владних осіб не був призначений особисто Зеленським, або по рішенню слуги народу.
Приведеш - тоді побачим
2 На яку тему я маю битись ?
В тому що головним тормозом Закону про економічне блокування є ті хто на 99,99% окупував владу?
Так я й так про це кажу...
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budivelnik
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