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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7376737773787379>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:50

Україна в межах чеської ініціативи може отримати приблизно 1,5 млн артилерійських боєприпасів. Про це 26 березня в коментарі Bloomberg заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:55

  Ukrainian написав:Україна в межах чеської ініціативи може отримати приблизно 1,5 млн артилерійських боєприпасів. Про це 26 березня в коментарі Bloomberg заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Муха , це черенки від лопат?
«Якої зброї тобі ще не вистачає?»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:59

  Ukrainian написав:Україна в межах чеської ініціативи може отримати приблизно 1,5 млн артилерійських боєприпасів. Про це 26 березня в коментарі Bloomberg заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

моВідкрився другий фронт? или попиздеть?же, може............................ :cry:
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 26 бер, 2024 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:05

"Раби з зарплатою")))

  vitaliiangel написав:у какого % населения есть такие деньги? как будут решать с теми, у кого нет и забрать нечего? долговое рабство, тюряга, почку отрежут (твой вариант...?). Крах системы управления начинается с задач, которые невозможно выполнить. Даже условно "законопослушные" (готовые оплатить посильный штраф за нарушение), перейдут в разряд "преступников" из-за неподъемной суммы. Проблему мобилизации это не решит, а у государства появится новый головняк что с этими штрафниками делать. Просто думать на 1 шаг вперёд
Саме так - "боргове рабство"))
- от в нас у фронтовиків - "рабство, за яке нам платять" :lol:
Так і ухилянтам скажуть: не маєш грошей - вел кам ту фронт! :mrgreen:
- відпрацьовуйте, шановне товариство борг перед Вітчизною! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:05

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:
  budivelnik написав:1 Почитай гетьманцева...як не як а це Бюджетний комітет , один з пяти апостолів які керують разом з найвеличнішим....
2 ЄС - це Порошенко а не Гончаренко...., тому якраз в цьому питанні Гончаренка слухати не будуть.
3 Президент - від слуги народу
Парламент- голова від слуги , більшість слуги
Кабмін- від Президента і Парламента...

Питання на засипку
То якщо СН - ЗА , то що їм заважає цей Закон провести як Указ Президента, або Закон України , або підзаконний акт Премєра ?
Подумай-поясни сам собі, а вже потім виходь сюди.

Ти не розводь демагогію, а запропонуй побитись об заклад
Побачимо хто із ху
1 В чому демагогія?
Ти заперечуєш що слуги народу окупували владу на 99,99% ?
Тоді приведи приклади
Хто з першої десятки владних осіб не був призначений особисто Зеленським, або по рішенню слуги народу.
Приведеш - тоді побачим
2 На яку тему я маю битись ?
В тому що головним тормозом Закону про економічне блокування є ті хто на 99,99% окупував владу?
Так я й так про це кажу...


Не пам'ятаю щоб ЄС висувала ініціативи по бронюванню
Спочатку буди гнівні коментарі від Гончаренка, які згодом пом'якшились(він вже не проти експортерів, тобто айтівців). Це сталося одночасно з його дрейфом від опозиції :D

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:06

  Hotab написав:
  fler написав:Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.

Боятись смерті - природньо.
Не вміти чи не бажати робити те що потрібно , перемагаючи страх - не дуже, але зрозуміло
Незрозуміло бути лицеміром, який розказує про необхідність заохочувати , але не бажає давати гроші для цього заохочення .
Тому так, потрібний жорсткий закон. З незворотною карою.

Парадокс в том, что понятное незаконно, а непонятное - вполне.
Быть лицемером закон не запрещает:)

Мы слишком много внимания уделяем словам.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:11

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  Бетон написав:читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами

Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.

Вывез не потому, что "війна закінчилась", а потому, что закінчилась не так, как хотелось.


Кому хотелось? Тому кто вывез детей из Афганистана не в США и не в Эмираты - а в СССР с которым и была война? :roll: Нет в этом вопросе никакой идеологии - просто тогда СССР был жирный по части социальной поддержки беженцев из дружественных стран - вот он туда и рванул. Полная аналогия с сегодняшними беженцами на Запад.
Востаннє редагувалось katso в Вів 26 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:27

  katso написав:
Кому хотелось? Тому кто вывез детей из Афганистана не в США и не в Эмираты - а в СССР с которым и была война? :roll:

+1
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:29

  Сибарит написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.

Боятись смерті - природньо.
Не вміти чи не бажати робити те що потрібно , перемагаючи страх - не дуже, але зрозуміло
Незрозуміло бути лицеміром, який розказує про необхідність заохочувати , але не бажає давати гроші для цього заохочення .
Тому так, потрібний жорсткий закон. З незворотною карою.

Парадокс в том, что понятное незаконно, а непонятное - вполне.
Быть лицемером закон не запрещает:)

Мы слишком много внимания уделяем словам.

Да Украина напала на россию,
ньюанс в том что
поселения Авдеевка нету
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:32

Все можливо...

  Hotab написав:Кто знает. Может долярчик на ваши деньги за 200к останется))
Я - ні!
Але може з 5-10% з усіх побратимів - хтось, та й залишиться))
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