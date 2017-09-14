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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7376737773787379
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Да Украина напала на россию,
ньюанс в том что
поселения Авдеевка нету

опять бухаеш?
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:47

  Сибарит написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.

Боятись смерті - природньо.
Не вміти чи не бажати робити те що потрібно , перемагаючи страх - не дуже, але зрозуміло
Незрозуміло бути лицеміром, який розказує про необхідність заохочувати , але не бажає давати гроші для цього заохочення .
Тому так, потрібний жорсткий закон. З незворотною карою.

Парадокс в том, что понятное незаконно, а непонятное - вполне.
Быть лицемером закон не запрещает:)

Мы слишком много внимания уделяем словам.


Проблема ВР не вирішено,ніяк і взагалі. Чому заброньовані депудятли можуть мріяти про роботу менеджера у 8000 баксів , а звичайному громадянину кордон виключно через водні процедури по р.Тиса?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:48

  fler написав:Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.

Хто в Україні,може і в 18,хоч жінка піти добровольцем - закон не забороняє.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:49

  Ukrainian написав:
  Дюрі-бачі написав:Атака по газовому сховищу на Львівщині - а от це вже неочікувано. Явно москалям боляче від атак по НПЗ, раз почали бити по нашій газовій інфраструктурі.

Кацапи граються з вогнем.
На карті магістральних газопроводів, що йдуть з Ямалу, є місце, відоме як "Ямальський хрест", в якому перетинаються відразу 17 великих газопроводів. Він розташований на березі річки Права Хетта, неподалік від села Пангоди, і з супутника виглядає як два хрести, намальовані прямо на тундрі. Саме тут одним ударом можна перекрити 85% видобутку природного газу РФ і відрізати від газу і, як наслідок, від електроенергії, тепла та сировини для виробництва вибухових речовин, всю європейську частину Росії, де розташована основна маса населення та основна маса військової промисловості.
https://24tv.ua/economy/yak-ataki-ukray ... u_n2499033
Сколько надо ракет, чтобы победить Россию? Ответ на вопрос может показаться сногсшибательным и шокирующим. Думается, что около полусотни.
Причем не баллистических с ядерными зарядами, а обычных крылатых ракет, RGM/UGM-109D Block III и RGM/UGM-109E Block IV, современных модификаций американской крылатой ракеты Tomahawk. Боезапаса одного эсминца типа Arleigh Burke (которые могут нести до 50 ракет Tomahawk) вполне достаточно, чтобы в благоприятных условиях добиться победы над Россией. Как такое возможно?

Карта магистральных газопроводов России. Красными кружками обведены наиболее уязвимые места газотранспортной системы: ямальский "крест" (вверху), узел недалеко от Ухты и узел у Александров-Гая (внизу)

Достаточно одного взгляда на карту магистральных газопроводов России, чтобы понять, насколько эта отрасль, ключевая для страны в целом и для обороны в частности, уязвима. Достаточно перебить магистральные газопроводы буквально в трех местах, чтобы почти полностью отсечь европейскую часть России, где находится основная часть населения и основная часть промышленности, в том числе и военной, от газа. И, как следствие, от электроэнергии, от тепла, от сырья.

Причем стоит обратить внимание, что на карте магистральных газопроводов есть место, в котором пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Место известно как «крест». Оно расположено на берегу реки Правая Хетта, недалеко от поселка Пангода, и действительно со спутника выглядит как два креста, нанесенных прямо на тундре.

https://fakeoff.org/war/polsotni-raket- ... ad-rossiey


Благодарю за этот материал.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:49

  Ukrainian написав:Україна в межах чеської ініціативи може отримати приблизно 1,5 млн артилерійських боєприпасів. Про це 26 березня в коментарі Bloomberg заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Це як контрнаступ чи допомога від американців перед виборами.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:51

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Ждём Данилова в рядах ЗСУ пхахаха

это к чему?
Данилову 61

У нас нет запрета на призыв 61 летних, многодетных или 19 летних. Эта норма не императивна. Чем часто пользуется государство в лице того же Данилова.
Хочет служить многодетный или 62 летний - закон не запрещает
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:55

  Бетон написав:Тем самым заявленная россиянами управляемость ракеты во время ее полета невозможна


Немножко теории - передача радиоданных (связь) сейчас ведется в УКВ диапазоне, дальность радиогоризонта которого равна грубо 200 км - https://www.translatorscafe.com/unit-co ... r-horizon/. То есть за пределами этого расстояния любой ракетой - расейской китайской французской - можно управлять только через спутник или летающий рядом самолет с тарелкой (поэтому завалить самолет с тарелкой это огого и плохо что у нас их нет своих а ведь были - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-71). Это еще не говорим о РЭБ и прочих помехах.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:57

А что выяснилось по Крокусу? Тема в контексте войны актуальн

Крокус как-то повлияет на эту войну? У кого есть структурированные версии?
buratinyo
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