Ukrainian написав:

Дюрі-бачі написав: Атака по газовому сховищу на Львівщині - а от це вже неочікувано. Явно москалям боляче від атак по НПЗ, раз почали бити по нашій газовій інфраструктурі. Атака по газовому сховищу на Львівщині - а от це вже неочікувано. Явно москалям боляче від атак по НПЗ, раз почали бити по нашій газовій інфраструктурі.

Кацапи граються з вогнем.На карті магістральних газопроводів, що йдуть з Ямалу, є місце, відоме як "Ямальський хрест", в якому перетинаються відразу 17 великих газопроводів. Він розташований на березі річки Права Хетта, неподалік від села Пангоди, і з супутника виглядає як два хрести, намальовані прямо на тундрі. Саме тут одним ударом можна перекрити 85% видобутку природного газу РФ і відрізати від газу і, як наслідок, від електроенергії, тепла та сировини для виробництва вибухових речовин, всю європейську частину Росії, де розташована основна маса населення та основна маса військової промисловості.Сколько надо ракет, чтобы победить Россию? Ответ на вопрос может показаться сногсшибательным и шокирующим. Думается, что около полусотни.Причем не баллистических с ядерными зарядами, а обычных крылатых ракет, RGM/UGM-109D Block III и RGM/UGM-109E Block IV, современных модификаций американской крылатой ракеты Tomahawk. Боезапаса одного эсминца типа Arleigh Burke (которые могут нести до 50 ракет Tomahawk) вполне достаточно, чтобы в благоприятных условиях добиться победы над Россией. Как такое возможно?Карта магистральных газопроводов России. Красными кружками обведены наиболее уязвимые места газотранспортной системы: ямальский "крест" (вверху), узел недалеко от Ухты и узел у Александров-Гая (внизу)Достаточно одного взгляда на карту магистральных газопроводов России, чтобы понять, насколько эта отрасль, ключевая для страны в целом и для обороны в частности, уязвима. Достаточно перебить магистральные газопроводы буквально в трех местах, чтобы почти полностью отсечь европейскую часть России, где находится основная часть населения и основная часть промышленности, в том числе и военной, от газа. И, как следствие, от электроэнергии, от тепла, от сырья.Причем стоит обратить внимание, что на карте магистральных газопроводов есть место, в котором пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Место известно как «крест». Оно расположено на берегу реки Правая Хетта, недалеко от поселка Пангода, и действительно со спутника выглядит как два креста, нанесенных прямо на тундре.