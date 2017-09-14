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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73777378737973807381>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:49

  Ukrainian написав:
  Дюрі-бачі написав:Атака по газовому сховищу на Львівщині - а от це вже неочікувано. Явно москалям боляче від атак по НПЗ, раз почали бити по нашій газовій інфраструктурі.

Кацапи граються з вогнем.
На карті магістральних газопроводів, що йдуть з Ямалу, є місце, відоме як "Ямальський хрест", в якому перетинаються відразу 17 великих газопроводів. Він розташований на березі річки Права Хетта, неподалік від села Пангоди, і з супутника виглядає як два хрести, намальовані прямо на тундрі. Саме тут одним ударом можна перекрити 85% видобутку природного газу РФ і відрізати від газу і, як наслідок, від електроенергії, тепла та сировини для виробництва вибухових речовин, всю європейську частину Росії, де розташована основна маса населення та основна маса військової промисловості.
https://24tv.ua/economy/yak-ataki-ukray ... u_n2499033
Сколько надо ракет, чтобы победить Россию? Ответ на вопрос может показаться сногсшибательным и шокирующим. Думается, что около полусотни.
Причем не баллистических с ядерными зарядами, а обычных крылатых ракет, RGM/UGM-109D Block III и RGM/UGM-109E Block IV, современных модификаций американской крылатой ракеты Tomahawk. Боезапаса одного эсминца типа Arleigh Burke (которые могут нести до 50 ракет Tomahawk) вполне достаточно, чтобы в благоприятных условиях добиться победы над Россией. Как такое возможно?

Карта магистральных газопроводов России. Красными кружками обведены наиболее уязвимые места газотранспортной системы: ямальский "крест" (вверху), узел недалеко от Ухты и узел у Александров-Гая (внизу)

Достаточно одного взгляда на карту магистральных газопроводов России, чтобы понять, насколько эта отрасль, ключевая для страны в целом и для обороны в частности, уязвима. Достаточно перебить магистральные газопроводы буквально в трех местах, чтобы почти полностью отсечь европейскую часть России, где находится основная часть населения и основная часть промышленности, в том числе и военной, от газа. И, как следствие, от электроэнергии, от тепла, от сырья.

Причем стоит обратить внимание, что на карте магистральных газопроводов есть место, в котором пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Место известно как «крест». Оно расположено на берегу реки Правая Хетта, недалеко от поселка Пангода, и действительно со спутника выглядит как два креста, нанесенных прямо на тундре.

https://fakeoff.org/war/polsotni-raket- ... ad-rossiey


Благодарю за этот материал.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:49

  Ukrainian написав:Україна в межах чеської ініціативи може отримати приблизно 1,5 млн артилерійських боєприпасів. Про це 26 березня в коментарі Bloomberg заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Це як контрнаступ чи допомога від американців перед виборами.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:51

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Ждём Данилова в рядах ЗСУ пхахаха

это к чему?
Данилову 61

У нас нет запрета на призыв 61 летних, многодетных или 19 летних. Эта норма не императивна. Чем часто пользуется государство в лице того же Данилова.
Хочет служить многодетный или 62 летний - закон не запрещает
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:55

  Бетон написав:Тем самым заявленная россиянами управляемость ракеты во время ее полета невозможна


Немножко теории - передача радиоданных (связь) сейчас ведется в УКВ диапазоне, дальность радиогоризонта которого равна грубо 200 км - https://www.translatorscafe.com/unit-co ... r-horizon/. То есть за пределами этого расстояния любой ракетой - расейской китайской французской - можно управлять только через спутник или летающий рядом самолет с тарелкой (поэтому завалить самолет с тарелкой это огого и плохо что у нас их нет своих а ведь были - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-71). Это еще не говорим о РЭБ и прочих помехах.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:57

А что выяснилось по Крокусу? Тема в контексте войны актуальн

Крокус как-то повлияет на эту войну? У кого есть структурированные версии?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:01

  buratinyo написав:Крокус как-то повлияет на эту войну? У кого есть структурированные версии?

вапіанти наступні:
1) якщо Раша використає теракт як привід для нової мобілізації - відповідні загрози для нас
2) якщо хтось почав війну проти Раши, то є можливість, що це не останній теракт. кацапи своїми знущаннями над підозрюваними намагаються залякати потенційних терористів. не той контингент. це вже проблеми для Раши.

іншої можливості впливу на війну не бачу
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:04

  Дюрі-бачі написав:
  Прохожий написав:а вы вызовите полицию на "непонятных чуваков в кОмуфляже"

Поліція їх кришує. Був свідком бездіялності Поліції, яка приїхала на виклик викраденого до ТЦК, поспілкувалась на КПП з черговим і поїхала навіть не оформивши ні одного документу.


Это плохо. Если полиция не будет защищать права граждан - они будут искать защиту в другом месте. Вот например уже перекрывали дороги -
katso
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  Прохожий написав:тогда что за скулеж про "бусификацию"?
бо бусифікація - це викрадення людини.


Ничто не мешает боящемуся бусификации самостоятельно, как сознательному гражданину пойти в ТЦК, сверить данные, пройти ВЛК, как показывает практика большинство дальше ВЛК не двигается и просто становится в резерв. Почему претензии к бусификации и отсутствие претензии к себе ?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:09

  fox767676 написав:Не пам'ятаю щоб ЄС висувала ініціативи по бронюванню
1 В кожній партії є свій Гончаренко
Правда ЄС- повезло , в них крило популістів очолює Гончаренко
а слугам що казати про свою безуглу/арахамію?
2 Чого ти в совковій манері пробуєш знайти в чужому оці соломинку- не помічаючи колоди в своєму....
Зеленський+Слуга Народу має 100% влади?
Має більшість в Парламенті
Має свого Премєра і Голову ВР
Зеленський призначив голову СБУ і ЗСУ...

То чого ви чекаєте
Чого у вас невістка всралась?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:14

Успіх
Закон один для всіх - за бажанням можна з'явитися до тцк та долучитися до лав зсу і щоб менше слів,долучити фото військового квитка, якщо вабить повоювати .
sens
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