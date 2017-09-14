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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7378737973807381>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:20

Велике інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка
- https://www.youtube.com/watch?v=EA_X4wn ... %D0%B8ICTV
Тайм-коди:
00:00:00 - Початок інтрев’ю
00:00:20 - Про наслідки ударів по російських НПЗ
00:02:38 - Удар по Кримському мосту: чи залишається він пріоритетною ціллю
00:04:24 - Секретні подробиці першого удару по Кримському мосту
00:06:35 - Як війна змінила головні завдання СБУ
00:10:27 - Як народилась ідея створення морських дронів
00:12:35 - Як Росія збирається захищати чорноморський флот
00:13:05 - Що означає для України псевдоперемога Путіна на виборах 2024
00:14:00 - Чи вдалось СБУ та ГУР вичислити російських агентів в Україні
00:21:09 - Про очищення СБУ від зрадників
00:23:35 - Чи причетна СБУ до ліквідації Киви, Царьова, Татарського
00:28:20 - Викриття та покарання для державних зрадників-священнослужителів
00:33:40 - Про викриття колаборантів і зрадників під час повномасштабного вторгнення, і яка мотивація в таких людей
00:35:55 - Історія зрадника з ОСУВ "Хортиця", дід якого потенційно був воїном УПА
00:38:07 - Як боротися з російською пропагандою за кордоном
00:42:42 - Чи може успішна робота СБУ конвертуватися в пильність і єдність українців
00:45:43 - Що відчував Малюк, коли затримали Олега Кулініча
00:47:46 - Чи залишились в Україні російські бізнеси
00:50:46 - Чи є конкуренція між ГУР і СБУ
00:52:00 - Чи часто Малюк їздить на передову
00:52:54 - Чому Малюк вирішив піти в СБУ
00:54:44 - Який слід Малюк мріє залишити в СБУ
00:57:19 - Що перемога означає для Малюка
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:22

Як всі, то всі!©

  Hotab написав:
  fler написав:Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.

Боятись смерті - природньо.
Не вміти чи не бажати робити те що потрібно , перемагаючи страх - не дуже, але зрозуміло
Незрозуміло бути лицеміром, який розказує про необхідність заохочувати , але не бажає давати гроші для цього заохочення .
Тому так, потрібний жорсткий закон. З незворотною карою.
...або приховувати свого чоловіка від призову ;) :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Hotab написав:Кто знает. Может долярчик на ваши деньги за 200к останется))
Я - ні!
Але може з 5-10% з усіх побратимів - хтось, та й залишиться))


За 200к у нас останется минимум половина личного состава. Вернитесь в реальность. 200к это реальные деньги за которые мужик ответственный за свою женщину и детей должен пахать и рисковать. Я жене и сыну в марте на акциях купил шесть пар кроссовок, причем не напрягаясь. У нас большинство в зоне БД не адекватно понимают цены в магазинах, на ценники никто не смотрит. Я плохо ориентируюсь сколько стоит еда, алкоголь, цена ЖКХ, что-то сказали, я что-то заплатил. Многие не захотят поменяться на 20к спокойного дохода, нищего дохода.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:23

  katso написав:Это плохо. Если полиция не будет защищать права граждан - они будут искать защиту в другом месте. Вот например уже перекрывали дороги -

Такі ж самі гниди в 2014 на Донбасі перекривали рух колон ЗСУ.
Бабам років по 5 треба дати, а організатору 15.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

unicdima написав:
  katso написав:Это плохо. Если полиция не будет защищать права граждан - они будут искать защиту в другом месте. Вот например уже перекрывали дороги -

Такі ж самі гниди в 2014 на Донбасі перекривали рух колон ЗСУ.
Бабам років по 5 треба дати, а організатору 15.


+. Права граждан 5 лет, организаторам пожизненное. Тема закрыта.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:41

  sens написав:https://t.me/c/1402499671/32637

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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да, самое главное, я не много занимаюсь другими вопросами, но ЗНШ и дронщики передают искренние уважение форумчанину _Mykola_ за все новые дроны.
Снимаю шляпу в знак уважения.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:45

  freeze написав:
unicdima написав:
  katso написав:Это плохо. Если полиция не будет защищать права граждан - они будут искать защиту в другом месте. Вот например уже перекрывали дороги -

Такі ж самі гниди в 2014 на Донбасі перекривали рух колон ЗСУ.
Бабам років по 5 треба дати, а організатору 15.


+. Права граждан 5 лет, организаторам пожизненное. Тема закрыта.

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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:46

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:Не пам'ятаю щоб ЄС висувала ініціативи по бронюванню
1 В кожній партії є свій Гончаренко
Правда ЄС- повезло , в них крило популістів очолює Гончаренко
а слугам що казати про свою безуглу/арахамію?
2 Чого ти в совковій манері пробуєш знайти в чужому оці соломинку- не помічаючи колоди в своєму....
Зеленський+Слуга Народу має 100% влади?
Має більшість в Парламенті
Має свого Премєра і Голову ВР
Зеленський призначив голову СБУ і ЗСУ...

То чого ви чекаєте
Чого у вас невістка всралась?


тихіше, дядя, з тобою по-доброму розмовляли, поки що
ти вже нісенітниць понаписував достатньо, і я тобі ще глобально не дорікав
через місяць-два побачимо хто за що у Раді, тоді вже зарубимось
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