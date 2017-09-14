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fler написав:Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію? Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.
Боятись смерті - природньо. Не вміти чи не бажати робити те що потрібно , перемагаючи страх - не дуже, але зрозуміло Незрозуміло бути лицеміром, який розказує про необхідність заохочувати , але не бажає давати гроші для цього заохочення . Тому так, потрібний жорсткий закон. З незворотною карою.
Hotab написав:Кто знает. Может долярчик на ваши деньги за 200к останется))
Я - ні! Але може з 5-10% з усіх побратимів - хтось, та й залишиться))
За 200к у нас останется минимум половина личного состава. Вернитесь в реальность. 200к это реальные деньги за которые мужик ответственный за свою женщину и детей должен пахать и рисковать. Я жене и сыну в марте на акциях купил шесть пар кроссовок, причем не напрягаясь. У нас большинство в зоне БД не адекватно понимают цены в магазинах, на ценники никто не смотрит. Я плохо ориентируюсь сколько стоит еда, алкоголь, цена ЖКХ, что-то сказали, я что-то заплатил. Многие не захотят поменяться на 20к спокойного дохода, нищего дохода.
fox767676 написав:Не пам'ятаю щоб ЄС висувала ініціативи по бронюванню
1 В кожній партії є свій Гончаренко Правда ЄС- повезло , в них крило популістів очолює Гончаренко а слугам що казати про свою безуглу/арахамію? 2 Чого ти в совковій манері пробуєш знайти в чужому оці соломинку- не помічаючи колоди в своєму.... Зеленський+Слуга Народу має 100% влади? Має більшість в Парламенті Має свого Премєра і Голову ВР Зеленський призначив голову СБУ і ЗСУ...
То чого ви чекаєте Чого у вас невістка всралась?
тихіше, дядя, з тобою по-доброму розмовляли, поки що ти вже нісенітниць понаписував достатньо, і я тобі ще глобально не дорікав через місяць-два побачимо хто за що у Раді, тоді вже зарубимось