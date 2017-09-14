Додано: Вів 26 бер, 2024 21:53

freeze написав: Успіх написав: Hotab написав: Кто знает. Может долярчик на ваши деньги за 200к останется)) Кто знает. Может долярчик на ваши деньги за 200к останется)) Я - ні!

Але може з 5-10% з усіх побратимів - хтось, та й залишиться)) Я - ні!Але може з 5-10% з усіх побратимів - хтось, та й залишиться))



За 200к у нас останется минимум половина личного состава. Вернитесь в реальность. 200к это реальные деньги за которые мужик ответственный за свою женщину и детей должен пахать и рисковать. Я жене и сыну в марте на акциях купил шесть пар кроссовок, причем не напрягаясь. У нас большинство в зоне БД не адекватно понимают цены в магазинах, на ценники никто не смотрит. Я плохо ориентируюсь сколько стоит еда, алкоголь, цена ЖКХ, что-то сказали, я что-то заплатил. Многие не захотят поменяться на 20к спокойного дохода, нищего дохода. За 200к у нас останется минимум половина личного состава. Вернитесь в реальность.за которые мужик ответственный за свою женщину и детей должен пахать и рисковать. Я жене и сыну в марте на акциях купил шесть пар кроссовок, причем не напрягаясь. У нас большинство в зоне БД не адекватно понимают цены в магазинах, на ценники никто не смотрит. Я плохо ориентируюсь сколько стоит еда, алкоголь, цена ЖКХ, что-то сказали, я что-то заплатил. Многие не захотят поменяться на 20к спокойного дохода, нищего дохода.

1. Вам там може і так будуть платити... - а нам вже більше року платять "за виїзд на вогневу".(а це виходить переважно 16-18днів. Дуже рідко буває 20-22дня)Тож, відповідно і сума/премія буде НЕ далеко втікати, яка була в 2022р2. Я, після липня 2022р., коли попав перший раз під жорсткий мінометний обстріл з "нон"(а сховатись не було де, то так і лежав 5м. від дороги під кущем/в траві +/-45хв, поки не перестало прилітати...) - почав тут писати фразу, яка ДЛЯ МЕНЕ актуальна і до цього часу: "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©І я зараз готовий в умовному атб працювати за 15К/міс, зате:1. Бути вдома і кожен день бачити своїх дітей!2. Приїзджати вгості до своїх батьків!3. Спати вдома з дружиною!4. Мати вихідні дні!Та цей список плюшок можна продовжувати і продовжувати!Ну і найголовніше: - далеко не так сильно ризикувати своїм життям і здоров'ям, як у рідному Львові!