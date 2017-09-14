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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:22
Hotab написав: fler написав:
Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.
Боятись смерті - природньо.
Не вміти чи не бажати робити те що потрібно , перемагаючи страх - не дуже, але зрозуміло Незрозуміло бути лицеміром, який розказує про необхідність заохочувати , але не бажає давати гроші
для цього заохочення .
Тому так, потрібний жорсткий закон. З незворотною карою.
...або приховувати свого чоловіка від призову
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:22
Успіх написав: Hotab написав:
Кто знает. Может долярчик на ваши деньги за 200к останется))
Я - ні!
Але може з 5-10% з усіх побратимів - хтось, та й залишиться))
За 200к у нас останется минимум половина личного состава. Вернитесь в реальность. 200к это реальные деньги за которые мужик ответственный за свою женщину и детей должен пахать и рисковать. Я жене и сыну в марте на акциях купил шесть пар кроссовок, причем не напрягаясь. У нас большинство в зоне БД не адекватно понимают цены в магазинах, на ценники никто не смотрит. Я плохо ориентируюсь сколько стоит еда, алкоголь, цена ЖКХ, что-то сказали, я что-то заплатил. Многие не захотят поменяться на 20к спокойного дохода, нищего дохода.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:23
katso написав:
Это плохо. Если полиция не будет защищать права граждан - они будут искать защиту в другом месте. Вот например уже перекрывали дороги -
Такі ж самі гниди в 2014 на Донбасі перекривали рух колон ЗСУ.
Бабам років по 5 треба дати, а організатору 15.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:29
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:40
unicdima написав: katso написав:
Это плохо. Если полиция не будет защищать права граждан - они будут искать защиту в другом месте. Вот например уже перекрывали дороги -
Такі ж самі гниди в 2014 на Донбасі перекривали рух колон ЗСУ.
Бабам років по 5 треба дати, а організатору 15.
+. Права граждан 5 лет, организаторам пожизненное. Тема закрыта.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:45
Да, самое главное, я не много занимаюсь другими вопросами, но ЗНШ и дронщики передают искренние уважение форумчанину _Mykola_ за все новые дроны.
Снимаю шляпу в знак уважения.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:45
freeze написав: unicdima написав: katso написав:
Это плохо. Если полиция не будет защищать права граждан - они будут искать защиту в другом месте. Вот например уже перекрывали дороги -
Такі ж самі гниди в 2014 на Донбасі перекривали рух колон ЗСУ.
Бабам років по 5 треба дати, а організатору 15.
+. Права граждан 5 лет, организаторам пожизненное. Тема закрыта.
+ ментов в окопы
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:46
budivelnik написав: fox767676 написав:
Не пам'ятаю щоб ЄС висувала ініціативи по бронюванню
1 В кожній партії є свій Гончаренко
Правда ЄС- повезло , в них крило популістів очолює Гончаренко
а слугам що казати про свою безуглу/арахамію?
2 Чого ти в совковій манері пробуєш знайти в чужому оці соломинку- не помічаючи колоди в своєму....
Зеленський+Слуга Народу має 100% влади?
Має більшість в Парламенті
Має свого Премєра і Голову ВР
Зеленський призначив голову СБУ і ЗСУ...
То чого ви чекаєте
Чого у вас невістка всралась?
тихіше, дядя, з тобою по-доброму розмовляли, поки що
ти вже нісенітниць понаписував достатньо, і я тобі ще глобально не дорікав
через місяць-два побачимо хто за що у Раді, тоді вже зарубимось
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:53
freeze написав: Успіх написав: Hotab написав:
Кто знает. Может долярчик на ваши деньги за 200к останется))
Я - ні!
Але може з 5-10% з усіх побратимів - хтось, та й залишиться))
За 200к у нас останется минимум половина личного состава. Вернитесь в реальность. 200к это реальные деньги
за которые мужик ответственный за свою женщину и детей должен пахать и рисковать. Я жене и сыну в марте на акциях купил шесть пар кроссовок, причем не напрягаясь. У нас большинство в зоне БД не адекватно понимают цены в магазинах, на ценники никто не смотрит. Я плохо ориентируюсь сколько стоит еда, алкоголь, цена ЖКХ, что-то сказали, я что-то заплатил. Многие не захотят поменяться на 20к спокойного дохода, нищего дохода.
1. Вам там може і так будуть платити... - а нам вже більше року платять "за виїзд на вогневу".(а це виходить переважно 16-18днів. Дуже рідко буває 20-22дня)
Тож, відповідно і сума/премія буде НЕ далеко втікати, яка була в 2022р
2. Я, після липня 2022р., коли попав перший раз під жорсткий мінометний обстріл з "нон"(а сховатись не було де, то так і лежав 5м. від дороги під кущем/в траві +/-45хв, поки не перестало прилітати...) - почав тут писати фразу, яка ДЛЯ МЕНЕ актуальна і до цього часу: "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©
І я зараз готовий в умовному атб працювати за 15К/міс, зате:
1. Бути вдома і кожен день бачити своїх дітей!
2. Приїзджати вгості до своїх батьків!
3. Спати вдома з дружиною!
4. Мати вихідні дні!
Та цей список плюшок можна продовжувати і продовжувати!
Ну і найголовніше: - далеко не так сильно ризикувати своїм життям і здоров'ям, як у рідному Львові!
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