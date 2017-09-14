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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7378737973807381
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:01

  Успіх написав:Бути вдома і кожен день бачити своїх дітей!

https://youtube.com/shorts/6Nn5OqmM_ow? ... j24tFTHG8D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:09

Ловіть моменти життя!))) Бо воно таке коротке...

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Бути вдома і кожен день бачити своїх дітей!

https://youtube.com/shorts/6Nn5OqmM_ow? ... j24tFTHG8D

Ну от - саме так!👍😁😁😁

(а Натт з гілки КРЖН вже б певно повісилась від такого) :mrgreen: :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 26 бер, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:11

Бетон

+ ментов в окопы


Можливо. Але за умови, що ви перед цим навчаєтесь на поліцая. Або на пожежного. Віталя на тилового прапора, якого він хоче на передову.
Але щось я підозрюю з вас ніхто не хоче вставати з дивану. Хочеться «нахабних жирних тиловиків» відправити, а заміну їм - зась!
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:15

  Hotab написав:Бетон

+ ментов в окопы


Можливо. Але за умови, що ви перед цим навчаєтесь на поліцая. Або на пожежного. Віталя на тилового прапора, якого він хоче на передову.
Але щось я підозрюю з вас ніхто не хоче вставати з дивану. Хочеться «нахабних жирних тиловиків» відправити, а заміну їм - зась!

тю. я за. кошмарити я вмію. ПДР знаю краще. а що ще треба
зараз треную дівчину. ставлю тягу. звільнилась з органів, власне ми так і познайомились, вона спробувала мене покошмарити біля жк славутич, але не хватило досвіду)) молода ще.
ой, стільки цікавого розповіла
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:20

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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:33

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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:36

А якщо так? ;)

Скоро ухилянтів будуть ловити по-новому ;)
https://youtube.com/shorts/yiGzpMgLtpI? ... kcwTV9QK6q
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:47

  Успіх написав:Скоро ухилянтів будуть ловити по-новому ;)
https://youtube.com/shorts/yiGzpMgLtpI? ... kcwTV9QK6q

Слышь, а тебя не волнует, что мы бьём по нпз и в то же время качаем кацапский газ? Нет больше никаких вопросов?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:51

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