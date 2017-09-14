Можливо. Але за умови, що ви перед цим навчаєтесь на поліцая. Або на пожежного. Віталя на тилового прапора, якого він хоче на передову. Але щось я підозрюю з вас ніхто не хоче вставати з дивану. Хочеться «нахабних жирних тиловиків» відправити, а заміну їм - зась!
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Можливо. Але за умови, що ви перед цим навчаєтесь на поліцая. Або на пожежного. Віталя на тилового прапора, якого він хоче на передову. Але щось я підозрюю з вас ніхто не хоче вставати з дивану. Хочеться «нахабних жирних тиловиків» відправити, а заміну їм - зась!
тю. я за. кошмарити я вмію. ПДР знаю краще. а що ще треба зараз треную дівчину. ставлю тягу. звільнилась з органів, власне ми так і познайомились, вона спробувала мене покошмарити біля жк славутич, але не хватило досвіду)) молода ще. ой, стільки цікавого розповіла