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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7379738073817382>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:01

  Успіх написав:Бути вдома і кожен день бачити своїх дітей!

https://youtube.com/shorts/6Nn5OqmM_ow? ... j24tFTHG8D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:09

Ловіть моменти життя!))) Бо воно таке коротке...

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Бути вдома і кожен день бачити своїх дітей!

https://youtube.com/shorts/6Nn5OqmM_ow? ... j24tFTHG8D

Ну от - саме так!👍😁😁😁

(а Натт з гілки КРЖН вже б певно повісилась від такого) :mrgreen: :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 26 бер, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:11

Бетон

+ ментов в окопы


Можливо. Але за умови, що ви перед цим навчаєтесь на поліцая. Або на пожежного. Віталя на тилового прапора, якого він хоче на передову.
Але щось я підозрюю з вас ніхто не хоче вставати з дивану. Хочеться «нахабних жирних тиловиків» відправити, а заміну їм - зась!
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:15

  Hotab написав:Бетон

+ ментов в окопы


Можливо. Але за умови, що ви перед цим навчаєтесь на поліцая. Або на пожежного. Віталя на тилового прапора, якого він хоче на передову.
Але щось я підозрюю з вас ніхто не хоче вставати з дивану. Хочеться «нахабних жирних тиловиків» відправити, а заміну їм - зась!

тю. я за. кошмарити я вмію. ПДР знаю краще. а що ще треба
зараз треную дівчину. ставлю тягу. звільнилась з органів, власне ми так і познайомились, вона спробувала мене покошмарити біля жк славутич, але не хватило досвіду)) молода ще.
ой, стільки цікавого розповіла
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:20

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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:33

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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:36

А якщо так? ;)

Скоро ухилянтів будуть ловити по-новому ;)
https://youtube.com/shorts/yiGzpMgLtpI? ... kcwTV9QK6q
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:47

  Успіх написав:Скоро ухилянтів будуть ловити по-новому ;)
https://youtube.com/shorts/yiGzpMgLtpI? ... kcwTV9QK6q

Слышь, а тебя не волнует, что мы бьём по нпз и в то же время качаем кацапский газ? Нет больше никаких вопросов?
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:51

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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 00:43

  Water написав:
  ЛАД написав:На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.

Варіантів багато, сучасні комбіновані сонце, тепловий насос, чи шось традиційне, хоч на солярі.
До війни мав досвід відключення багатоквартирного будинку від ЦО та перехід на міні-котельню. Основні проблеми були: зібрать більше 50% згод власників, пільговики(субсидії), сама процедура відключення будинку від ЦО.
По часу зайняло приблизно 1.5 року.

Любая система отопления без электрики работать не будет. Кроме генератора.
ЛАД
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