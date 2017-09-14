Можливо. Але за умови, що ви перед цим навчаєтесь на поліцая. Або на пожежного. Віталя на тилового прапора, якого він хоче на передову. Але щось я підозрюю з вас ніхто не хоче вставати з дивану. Хочеться «нахабних жирних тиловиків» відправити, а заміну їм - зась!
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Можливо. Але за умови, що ви перед цим навчаєтесь на поліцая. Або на пожежного. Віталя на тилового прапора, якого він хоче на передову. Але щось я підозрюю з вас ніхто не хоче вставати з дивану. Хочеться «нахабних жирних тиловиків» відправити, а заміну їм - зась!
тю. я за. кошмарити я вмію. ПДР знаю краще. а що ще треба зараз треную дівчину. ставлю тягу. звільнилась з органів, власне ми так і познайомились, вона спробувала мене покошмарити біля жк славутич, але не хватило досвіду)) молода ще. ой, стільки цікавого розповіла
ЛАД написав:На чём индивидуальное отопление? На газе или эл.-энергии. Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет. Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.
Варіантів багато, сучасні комбіновані сонце, тепловий насос, чи шось традиційне, хоч на солярі. До війни мав досвід відключення багатоквартирного будинку від ЦО та перехід на міні-котельню. Основні проблеми були: зібрать більше 50% згод власників, пільговики(субсидії), сама процедура відключення будинку від ЦО. По часу зайняло приблизно 1.5 року.
Любая система отопления без электрики работать не будет. Кроме генератора.