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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7379738073817382
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 00:53

  katso написав:
  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:--------------------------------
Бетон
читаю биографию Мустафи Найєма.
У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану.
Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом.
Подоляка перевезли з білорусі.
И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами
---------------------------------
Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.

Вывез не потому, что "війна закінчилась", а потому, что закінчилась не так, как хотелось.


Кому хотелось? Тому кто вывез детей из Афганистана не в США и не в Эмираты - а в СССР с которым и была война? :roll: Нет в этом вопросе никакой идеологии - просто тогда СССР был жирный по части социальной поддержки беженцев из дружественных стран - вот он туда и рванул. Полная аналогия с сегодняшними беженцами на Запад.

Так я это и написал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 00:59

  Бетон написав:
  Успіх написав:Скоро ухилянтів будуть ловити по-новому ;)
https://youtube.com/shorts/yiGzpMgLtpI? ... kcwTV9QK6q

Слышь, а тебя не волнует, что мы бьём по нпз и в то же время качаем кацапский газ? Нет больше никаких вопросов?

Скільки грошей надходить від нафти до кацапів у бюджет ? Скільки від газу ? Українська гтс без газу (будь якого) прийде в стан КМЗ (того що в Києві).
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 01:08

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:
  Успіх написав:Скоро ухилянтів будуть ловити по-новому ;)
https://youtube.com/shorts/yiGzpMgLtpI? ... kcwTV9QK6q

Слышь, а тебя не волнует, что мы бьём по нпз и в то же время качаем кацапский газ? Нет больше никаких вопросов?

Скільки грошей надходить від нафти до кацапів у бюджет ? Скільки від газу ?


Кстати в телеге видел аналитику про ущерб от наших ударов по их НПЗ с выводом что недавняя серия наших ударов нанесла им больший урон чем 2 года западных санкций, найду выложу.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 01:15

Собссно вот (нет это не Шарий :mrgreen: а ТЛГ Ukraine in Actions, там еше более подробно)
...только на Кстовский и Рязанский НПЗ приходилось 10% российской нефтепереработки, 12% выпуска бензина и 8% дизтоплива.
Это означает, что даже если взять по минимуму – учесть выход из строя лишь тех установок переработки, которые признали власти РФ, то выходит, что только на 4-х НПЗ (+Сызрань и Самара) Россия ЗА НЕДЕЛЮ потеряла 10% своей нефтепереработки: 30 млн. т. в год.
Если же добавить сюда еще и зимние удары, то эта, еще раз подчеркнем, минимальная «цифра» превысит 40 млн. т!
Но много ли это в общих объемах российского экспорта?
В 2022 году РФ продала за границу 240, а в 2023 – 220 млн. т. нефтепродуктов.
Если все эти предприятия окажутся выведены из игры на весь год (что весьма вероятно, т.к. уже не первый десяток лет установки АВТ производят в РФ в штучных количествах), то эти потери в ДВА раза перекроют падение экспорта из-за международных санкций!

Однако и это не все.
В 2023-м Россия произвела 44 млн. т. бензина, из которых экспортировала всего 13% - 5.8 млн. т.
Так вот, еще после первых наших атак этой зимой, правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина из России на полгода.
Теперь же новые успешные нападения приведут к нехватке бензина уже внутри самой РФ. Собственно, это уже происходит: цены на популярную марку бензина АИ-92 с февраля (за месяц!) выросли уже на 10%!

Какой же из этого вывод?
Никакие санкции не действуют на экономику врага так же сильно, как прямые удары по важным промышленным объектам на его территории, которые наносит твоя армия!
Однако всем нам нужно постоянно помнить: подобные атаки были бы невозможны, если наши вооруженные силы не финансировали и не снабжали бы чуть более, чем полностью государства НАТО!
Только деньги налогоплательщиков «западных» стран позволяют платить зарплату украинским военным, а также поддерживают нашу хилую экономику. (https://t.me/ukraine_in_action/252) Именно благодаря всему этому наши крайне немногочисленные инженеры и промышленные рабочие имеют возможность сосредоточить свои очень слабые производственные мощности на постройке дальних БПЛА.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
Хотите, чтобы война закончилась быстрее?
Этого можно добиться ровно одним способом: каждому лично и всем нам вместе следует энергично создавать собственную украинскую промышленность. Только она сможет, как обеспечить нашу армию оружием, способным наносить серьезные удары по любым инфраструктурным объектам РФ, так и заработать денег, чтобы это оружие выпускалось в объемах, нужных нам и превосходящих российские!
katso
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  #<1 ... 7379738073817382
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