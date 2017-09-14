...только на Кстовский и Рязанский НПЗ приходилось 10% российской нефтепереработки, 12% выпуска бензина и 8% дизтоплива.Это означает, что даже если взять по минимуму – учесть выход из строя лишь тех установок переработки, которые признали власти РФ, то выходит, что только на 4-х НПЗ (+Сызрань и Самара) Россия ЗА НЕДЕЛЮ потеряла 10% своей нефтепереработки: 30 млн. т. в год.Если же добавить сюда еще и зимние удары, то эта, еще раз подчеркнем, минимальная «цифра» превысит 40 млн. т!Но много ли это в общих объемах российского экспорта?В 2022 году РФ продала за границу 240, а в 2023 – 220 млн. т. нефтепродуктов.Если все эти предприятия окажутся выведены из игры на весь год (что весьма вероятно, т.к. уже не первый десяток лет установки АВТ производят в РФ в штучных количествах), то эти потери в ДВА раза перекроют падение экспорта из-за международных санкций!Однако и это не все.В 2023-м Россия произвела 44 млн. т. бензина, из которых экспортировала всего 13% - 5.8 млн. т.Так вот, еще после первых наших атак этой зимой, правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина из России на полгода.Теперь же новые успешные нападения приведут к нехватке бензина уже внутри самой РФ. Собственно, это уже происходит: цены на популярную марку бензина АИ-92 с февраля (за месяц!) выросли уже на 10%!Какой же из этого вывод?Никакие санкции не действуют на экономику врага так же сильно, как прямые удары по важным промышленным объектам на его территории, которые наносит твоя армия!Однако всем нам нужно постоянно помнить: подобные атаки были бы невозможны, если наши вооруженные силы не финансировали и не снабжали бы чуть более, чем полностью государства НАТО!Только деньги налогоплательщиков «западных» стран позволяют платить зарплату украинским военным, а также поддерживают нашу хилую экономику. () Именно благодаря всему этому наши крайне немногочисленные инженеры и промышленные рабочие имеют возможность сосредоточить свои очень слабые производственные мощности на постройке дальних БПЛА.ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.Хотите, чтобы война закончилась быстрее?Этого можно добиться ровно одним способом: каждому лично и всем нам вместе следует энергично создавать собственную украинскую промышленность. Только она сможет, как обеспечить нашу армию оружием, способным наносить серьезные удары по любым инфраструктурным объектам РФ, так и заработать денег, чтобы это оружие выпускалось в объемах, нужных нам и превосходящих российские!