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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73807381738273837384>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 02:19

19:52 26 марта 2024
Анализ: чего ждать от нового секретаря СНБО Украины

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128.
Цитировать не буду, но мне его взгляды в изложении Би-би-си понравились.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 02:23

Хорошая новость:
19:21 26 марта 2024
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж вскоре поставит Украине 78 гаубиц Caesar калибра 155 мм и артиллерийские снаряды, что должно помочь ВСУ частично удовлетворить срочную потребность в боеприпасах.

Лекорню, которого цитирует агентство Associated Press, сообщил журналистам, что власти Франции, Украины и Дании договорились о совместном финансировании поставок гаубиц — и это позволит быстро отправить их Киеву.

В этом году Франция также намерена поставить Украине 80 тыс. артиллерийских снарядов, при том, что с начала полномасштабного российского вторжения Париж предоставил Киеву только 30 тыс. снарядов, пишет агентство.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128

И ещё. Никак не пойму, откуда здесь берут цифру 1,5 млн снарядов:
Кроме того, по словам Лекорню, Франция принимает участие в инициативе Чехии по поиску и покупке боеприпасов за пределами Европы. Прага намерена приобрести для ВСУ 800 тыс. артиллерийских снарядов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 04:10

  ЛАД написав:Хорошая новость:
19:21 26 марта 2024
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж вскоре поставит Украине 78 гаубиц Caesar калибра 155 мм и артиллерийские снаряды, что должно помочь ВСУ частично удовлетворить срочную потребность в боеприпасах.

Лекорню, которого цитирует агентство Associated Press, сообщил журналистам, что власти Франции, Украины и Дании договорились о совместном финансировании поставок гаубиц — и это позволит быстро отправить их Киеву.

В этом году Франция также намерена поставить Украине 80 тыс. артиллерийских снарядов, при том, что с начала полномасштабного российского вторжения Париж предоставил Киеву только 30 тыс. снарядов, пишет агентство.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128

И ещё. Никак не пойму, откуда здесь берут цифру 1,5 млн снарядов:
Кроме того, по словам Лекорню, Франция принимает участие в инициативе Чехии по поиску и покупке боеприпасов за пределами Европы. Прага намерена приобрести для ВСУ 800 тыс. артиллерийских снарядов.

У рамках ініціативи, яку очолює Чехія, Україна може отримати орієнтовно 1,5 мільйона снарядів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.

“Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)”, – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.

За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.

“Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів”, – сказав глава МЗС.

Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.
“We can do much more than the initially announced number,” the top envoy said in his office, citing a figure of 1.5 million shells as a potential volume.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... e-politics
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 07:15

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
Снятый сегодня с должности Алексей Данилов станет послом Украины в Норвегии, - депутат Гончаренко

щось не помітив в нього якостей дипломата, скоріше навпаки...

Образив китайського спецпредставника? За що Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО — версії NV Бізнес
Данілов переплутав кілька літер у каверзному імені спецпредставника Китаю Лі Хуея, згадавши про нього в обговоренні гіпотетичного формату переговорів між Україною та РФ. Чи могло це викликати невдоволення на Банковій і закінчиться звільненням?
https://biz.nv.ua/ukr/economics/chomu-z ... 04598.html

Хоча насправді і не переплутав - найбільш точна транскрипція якраз так як він і виловився. І прізвище для Китаю цілком нормальне - відомий китайський філософ мав таке.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 08:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Париж вскоре поставит Украине 78 гаубиц Caesar калибра 155 мм и артиллерийские снаряды




ініціативи, яку очолює Чехія, Україна може отримати орієнтовно 1,5 мільйона снарядів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.


Наша постоянная рубрика «с черенками от лопат под клещеевку»

Предложение модерации:
За каждую дебильную фразу ухылянтов об атаке с палками и лопатами, отправлять с размаху с ноги в бан.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 08:36

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:
  Успіх написав:Скоро ухилянтів будуть ловити по-новому ;)
https://youtube.com/shorts/yiGzpMgLtpI? ... kcwTV9QK6q

Слышь, а тебя не волнует, что мы бьём по нпз и в то же время качаем кацапский газ? Нет больше никаких вопросов?

Скільки грошей надходить від нафти до кацапів у бюджет ? Скільки від газу ? Українська гтс без газу (будь якого) прийде в стан КМЗ (того що в Києві).

Отмазки.
Это кринж. Тут война а тут бизнес. Даже интересно как саму газотранспортную стстему отходят боевые действия. Тут договорняк а тут война и мобилизация
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.

Звісно, що зрозуміли. До речі, коли Ваш чоловік востаннє був у ТЦК?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 08:53

  Hotab написав:

Париж вскоре поставит Украине 78 гаубиц Caesar калибра 155 мм и артиллерийские снаряды




ініціативи, яку очолює Чехія, Україна може отримати орієнтовно 1,5 мільйона снарядів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.


Наша постоянная рубрика «с черенками от лопат под клещеевку»

Предложение модерации:
За каждую дебильную фразу ухылянтов об атаке с палками и лопатами, отправлять с размаху с ноги в бан.


21.08. 2023 Украине уже пообещали 61 истребитель F-16, всего их может быть 100–150

21.12.2023 Первая партия американских истребителей F-16 может прибыть в Украину от западных партнеров примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года

23.02.2024 Владимир Зеленский одновременно отметил, что Украина точно получит истребители в этом году, однако конкретных сроков поставок называть не стал.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 08:55

d44
Пилота истребителя готовить «чуть дольше», чем оператора Цезаря. Особенно если пилоты без Английского
А давать технику обезьянам с гранатой никто не будет.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 09:03

  Hotab написав:d44
Пилота истребителя готовить «чуть дольше», чем оператора Цезаря. Особенно если пилоты без Английского
А давать технику обезьянам с гранатой никто не будет.

А бувають пілоти без англійської?
sashaqbl
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