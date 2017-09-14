19:21 26 марта 2024 Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж вскоре поставит Украине 78 гаубиц Caesar калибра 155 мм и артиллерийские снаряды, что должно помочь ВСУ частично удовлетворить срочную потребность в боеприпасах.
Лекорню, которого цитирует агентство Associated Press, сообщил журналистам, что власти Франции, Украины и Дании договорились о совместном финансировании поставок гаубиц — и это позволит быстро отправить их Киеву.
В этом году Франция также намерена поставить Украине 80 тыс. артиллерийских снарядов, при том, что с начала полномасштабного российского вторжения Париж предоставил Киеву только 30 тыс. снарядов, пишет агентство.
19:21 26 марта 2024 Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж вскоре поставит Украине 78 гаубиц Caesar калибра 155 мм и артиллерийские снаряды, что должно помочь ВСУ частично удовлетворить срочную потребность в боеприпасах.
Лекорню, которого цитирует агентство Associated Press, сообщил журналистам, что власти Франции, Украины и Дании договорились о совместном финансировании поставок гаубиц — и это позволит быстро отправить их Киеву.
В этом году Франция также намерена поставить Украине 80 тыс. артиллерийских снарядов, при том, что с начала полномасштабного российского вторжения Париж предоставил Киеву только 30 тыс. снарядов, пишет агентство.
И ещё. Никак не пойму, откуда здесь берут цифру 1,5 млн снарядов:
Кроме того, по словам Лекорню, Франция принимает участие в инициативе Чехии по поиску и покупке боеприпасов за пределами Европы. Прага намерена приобрести для ВСУ 800 тыс. артиллерийских снарядов.
У рамках ініціативи, яку очолює Чехія, Україна може отримати орієнтовно 1,5 мільйона снарядів.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.
“Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)”, – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.
За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.
“Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів”, – сказав глава МЗС.
Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту. “We can do much more than the initially announced number,” the top envoy said in his office, citing a figure of 1.5 million shells as a potential volume. https://www.bloomberg.com/news/articles ... e-politics
Снятый сегодня с должности Алексей Данилов станет послом Украины в Норвегии, - депутат Гончаренко
щось не помітив в нього якостей дипломата, скоріше навпаки...
Образив китайського спецпредставника? За що Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО — версії NV Бізнес Данілов переплутав кілька літер у каверзному імені спецпредставника Китаю Лі Хуея, згадавши про нього в обговоренні гіпотетичного формату переговорів між Україною та РФ. Чи могло це викликати невдоволення на Банковій і закінчиться звільненням? https://biz.nv.ua/ukr/economics/chomu-z ... 04598.html
Хоча насправді і не переплутав - найбільш точна транскрипція якраз так як він і виловився. І прізвище для Китаю цілком нормальне - відомий китайський філософ мав таке.