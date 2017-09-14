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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 бер, 2024 09:04
Прохожий написав:
сколько ЛИЧНО знаете "бусифицированных"
більше 20 як мінімум.
Це не всі прям мої друзі чи родичі.
Але допустим є на сусідній вулиці Пертренко Сергій, якого я бачив раз в півроку здалеку, і від його мами дізнався що забрали його по дорозі на роботу.
Чи власник партнерської фірми повідомив що кілька його водіїв забрали прямо з авто, одного біля Житомира, інших двох у Н.Воротах та на кордоні
Прохожий написав:
не похищение а задержание нарушителя закона
брехня. ТЦК немають жодних прав та повноважень затримувати кого небуть, тим більше переважно за адміністративне порушення.
Так само поліція немає права доставляти людину в якесь там ТЦК
Прохожий написав:
еще раз повторю: не слышал НИ ОДНОГО случая "бусификации" при наличии военного билета с актуальными данными в ТЦК
і що? Хіба відсутність військового квитка дає право комусь вчиняти кримінальний злочин за статтею 146 ККУ ?
Востаннє редагувалось Letusrock
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Додано: Сер 27 бер, 2024 09:06
Hotab написав:
Особенно если пилоты без Английского
Дивно, коли донька більше десяти років тому навчалася у НАУ були два варіанти. Або навчання на українській, але той диплом до сраці, або на англійській і ти отримуєш освіту, яка дозволяє працювати за спецільністю. Що правда, рабочих місць в Україні не виявилося, но то інше. Як це так, без англійської...пілот...
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Додано: Сер 27 бер, 2024 09:08
sashaqbl написав: Hotab написав:d44
Пилота истребителя готовить «чуть дольше», чем оператора Цезаря. Особенно если пилоты без Английского
А давать технику обезьянам с гранатой никто не будет.
А бувають пілоти без англійської?
В армії більшість.
В цивільній авіації України
вимоги знати є, але часто отримують сертифікат липовий. Його не визнають нормальні АК і вимагають перездавати у себе.d44
НАУ дає хорошу базу. І їх сертифікат рівня мови визнають більшість АК.
Але теж забувати ж можуть. І досить швидко, якщо не користуватись.
Але це все не про армію, де ніколи від пілота не вимагали англ.
Більше того, в наказі про доплату за знання мови нема пілотів. Тобто навіть фінансово не заохочені вивчити, здати, регулярно підтверджувати і отримувати доплату.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 бер, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 09:12
katso написав: Ukrainian написав: Бетон написав:
Слышь, а тебя не волнует, что мы бьём по нпз и в то же время качаем кацапский газ? Нет больше никаких вопросов?
Скільки грошей надходить від нафти до кацапів у бюджет ? Скільки від газу ?
Кстати в телеге видел аналитику про ущерб от наших ударов по их НПЗ с выводом что недавняя серия наших ударов нанесла им больший урон чем 2 года западных санкций, найду выложу.
Мелькали заказные росийские статейки в американской демократической прессе о том, что Зеленского типа убедительно попросили из конгресса США не наносить удары по НПЗ в росии из-за вероятности роста цен на ... нефть
. Шито белыми нитками, как вся пропаганда кремля, которая традиционно основана на какой-то альтернативной реальности, обычно существующей исключительно в больных мозгах пропагандистов. Поэтому Ваше замечание в этой связи считаю разумным и конструктивным.
Более того удары по НПЗ росии в реальности наоборот толкают мировые цены на нефть вниз, ведь спрос на нее со стороны НПЗ падает. Это же логично. Зато эти удары приподнимают цены на бензин и солярку в росии, которой станет на 10-15% меньше на местном рынке. Все в точности происходило ранее в Украине сразу же после попаданий ракетами по Кременчугскому НПЗ и хранилищам топлива. Дефицит топлива толкает цены на него вверх.
Востаннє редагувалось buratinyo
в Сер 27 бер, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 09:15
Ніяково мені.
Ухилився вчора.
Сьогодні мабуть теж. О ці паскудні думи, горе мені з вами
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Додано: Сер 27 бер, 2024 09:24
Letusrock написав:
брехня. ТЦК немають жодних прав та повноважень затримувати кого небуть, тим більше переважно за адміністративне порушення.
Так само поліція немає права доставляти людину в якесь там ТЦК
І шо? А громадяни зобовязані після оголошення військового стану прийти і оновити дані в ТЦК.
Знаєте, з чого почалася "бусифікація"? З того, що громадяни, отримавши повістку, викидали її і продовжували переховуватися.
Так, ТЦК певною мірою порушують процедури.
Але є проблема. Процедури переважно прописані для мирного часу, а у нас війна, якщо хтось не помітив. І якби всі дотримувалися процедур, то Летусрок би зараз десь на полігоні під Брянськом вчився штурмувати Варшаву.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 09:29
d44 написав:
21.08. 2023 Украине уже пообещали 61 истребитель F-16, всего их может быть 100–150
21.12.2023 Первая партия американских истребителей F-16 может прибыть в Украину от западных партнеров примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года
23.02.2024 Владимир Зеленский одновременно отметил, что Украина точно получит истребители в этом году, однако конкретных сроков поставок называть не стал.
І шо? Ви хотіли побачити в ЗМІ достовірну інформацію про "скільки Ф16 вже в Україні та де саме вони знаходяться"? Я б воліла, щоб інфо про поставки нам зброї було максимально мало.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 09:31
sashaqbl написав: Letusrock написав:
брехня. ТЦК немають жодних прав та повноважень затримувати кого небуть, тим більше переважно за адміністративне порушення.
Так само поліція немає права доставляти людину в якесь там ТЦК
І шо? А громадяни зобовязані після оголошення військового стану прийти і оновити дані в ТЦК.
Знаєте, з чого почалася "бусифікація"? З того, що громадяни, отримавши повістку, викидали її і продовжували переховуватися.
Так, ТЦК певною мірою порушують процедури.
Але є проблема. Процедури переважно прописані для мирного часу, а у нас війна, якщо хтось не помітив. І якби всі дотримувалися процедур, то Летусрок би зараз десь на полігоні під Брянськом вчився штурмувати Варшаву.
Обрали депутатів. Їхня справа прийняти закон. Хто їм забороняє ? Щось тут не так - всі самі по собі. Перекладати відповідальність за свою безпорадність і бездіяльність це занадто. Життя держави залежить від багатьох факторів. Якщо можновладці й надалі будуть імітувати свою роботу, буде повернення до 90-х з поганими наслідками.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 09:44
sashaqbl написав:
Так, ТЦК певною мірою порушують процедури.
Але є проблема. Процедури переважно прописані для мирного часу, а у нас війна, якщо хтось не помітив. І якби всі дотримувалися процедур,
так в чому проблема за два роки зробити все по нормальному, підігнати законодавство і т.д.
Ми спочатку сміялись з кацапів, а потім взяли все найгірше від них.
Ви виправдовуєте дії ТЦК, але бусифікація дійде до того що хлопці в бусах не питають чи хочеш штраф або в тюрму, вони просто будуть бити в підвалах, поки не підпишеш що потрібно. В голові не вкладається що ви це толеруєте.
Зараз на мене дехто накинеться як скажений, але згадайте більшість так само психували коли були перші звіночки типу "повістки на вулицях брехня", "бусифікація це руське ІПСО" і т.д., а зараз це нормально сприймаєте.
Нерозумію чому неможна за два роки розробити чіткі правила / закони (головне з можливістю вибору!), а не лити мед у марафоні, а в реальності порушувати все що тільки можна
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Додано: Сер 27 бер, 2024 09:47
sens написав:
Обрали депутатів. Їхня справа прийняти закон. Хто їм забороняє ? Щось тут не так - всі самі по собі. Перекладати відповідальність за свою безпорадність і бездіяльність це занадто.
непамятаю хто з депутатів вже вчора у ФБ написав що закон можна викинути в смітник, приймати нема сенсу, бо його або поріжуть до імпотентного або прийдеться приймати з антиконституційними нормами
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