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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73827383738473857386 ... 7388>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Зараз на мене дехто накинеться як скажений, але згадайте більшість так само психували коли були перші звіночки типу "повістки на вулицях брехня", "бусифікація це руське ІПСО" і т.д., а зараз це нормально сприймаєте.
Нерозумію чому неможна за два роки розробити чіткі правила / закони (головне з можливістю вибору!), а не лити мед у марафоні, а в реальності порушувати все що тільки можна

То зверніться з сенсом до депутатів, яких ви обирали, хай вирішують питання. Армії потрібні люди. Якщо людей не буде - то ви через якийсь час будете на полігоні під воронежем чи брянськом.
Я чомусь не побачив жодного плачу що депутати не можуть дати ТЦК повноважень, щоб мобілізувати достатню кількість людей.
Опишіть будь-ласка, якою ви бачите процедуру мобілізації, яка забезпечить ваші права і забезпечить ЗСУ людьми?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 09:51

  sens написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:брехня. ТЦК немають жодних прав та повноважень затримувати кого небуть, тим більше переважно за адміністративне порушення.
Так само поліція немає права доставляти людину в якесь там ТЦК

І шо? А громадяни зобовязані після оголошення військового стану прийти і оновити дані в ТЦК.
Знаєте, з чого почалася "бусифікація"? З того, що громадяни, отримавши повістку, викидали її і продовжували переховуватися.
Так, ТЦК певною мірою порушують процедури.
Але є проблема. Процедури переважно прописані для мирного часу, а у нас війна, якщо хтось не помітив. І якби всі дотримувалися процедур, то Летусрок би зараз десь на полігоні під Брянськом вчився штурмувати Варшаву.

Обрали депутатів. Їхня справа прийняти закон. Хто їм забороняє ? Щось тут не так - всі самі по собі. Перекладати відповідальність за свою безпорадність і бездіяльність це занадто. Життя держави залежить від багатьох факторів. Якщо можновладці й надалі будуть імітувати свою роботу, буде повернення до 90-х з поганими наслідками.

аби не до 20х минулого століття
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:то ви через якийсь час будете на полігоні під воронежем чи брянськом.
сумнівне твердження

  sashaqbl написав:Опишіть будь-ласка, якою ви бачите процедуру мобілізації, яка забезпечить ваші права і забезпечить ЗСУ людьми?

для початку потрібно розуміти реальний (а не на папері) моб. ресурс, і з цього вже ставити посильні задачі.
Якби був виваженіший підхід до доцільності контрнаступу, "фортеці Бахмут", плацдарм на лівому березі біля Херсону то можливо у нас би не було проблем з мобілізацію та резервами?
Взагалі небачу жодних позитивних варіантів у змаганні моб.ресурсом.
Якщо на нас нападе Китай то ключове рішення буде мобілізувати обидві статі з 10 до 80 років, чи як?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:17

  sens написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:брехня. ТЦК немають жодних прав та повноважень затримувати кого небуть, тим більше переважно за адміністративне порушення.
Так само поліція немає права доставляти людину в якесь там ТЦК

І шо? А громадяни зобовязані після оголошення військового стану прийти і оновити дані в ТЦК.
Знаєте, з чого почалася "бусифікація"? З того, що громадяни, отримавши повістку, викидали її і продовжували переховуватися.
Так, ТЦК певною мірою порушують процедури.
Але є проблема. Процедури переважно прописані для мирного часу, а у нас війна, якщо хтось не помітив. І якби всі дотримувалися процедур, то Летусрок би зараз десь на полігоні під Брянськом вчився штурмувати Варшаву.

Обрали депутатів. Їхня справа прийняти закон. Хто їм забороняє ? Щось тут не так - всі самі по собі. Перекладати відповідальність за свою безпорадність і бездіяльність це занадто. Життя держави залежить від багатьох факторів. Якщо можновладці й надалі будуть імітувати свою роботу, буде повернення до 90-х з поганими наслідками.

А чим гірші 90-ті від 2024,для пересічних?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:для початку потрібно розуміти реальний (а не на папері) моб. ресурс, і з цього вже ставити посильні задачі.
Якби був виваженіший підхід до доцільності контрнаступу, "фортеці Бахмут", плацдарм на лівому березі біля Херсону то можливо у нас би не було проблем з мобілізацію та резервами?

Тобто процедури ви описати не в стані? Тільки плакатись, що те що є, не підходить?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:26

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:для початку потрібно розуміти реальний (а не на папері) моб. ресурс, і з цього вже ставити посильні задачі.
Якби був виваженіший підхід до доцільності контрнаступу, "фортеці Бахмут", плацдарм на лівому березі біля Херсону то можливо у нас би не було проблем з мобілізацію та резервами?

Тобто процедури ви описати не в стані? Тільки плакатись, що те що є, не підходить?

Якщо коротко: діяти в рамках законів та Конституції (суспільного договору).
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тобто процедури ви описати не в стані?


якщо ОДНОЧАСНО дати 7 років вязниці за порушення повязані з мобілізацією: 2000 самим злісним ухилянтам + 1000 тцк-шним бусифікаторам (та поліцаям-посібникам) + 100 воєнкомам + 500 лікарям ВЛК/МСЕК + 1000 чиновникам категорії А/Б то система запрацює як годинник))

  flyman написав:Якщо коротко: діяти в рамках законів та Конституції (суспільного договору).


це в ідеалі, але так неможна бо буряти і т.д.
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 27 бер, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:29

sashaqbl вы правы. текущая ситуация самая сбалансированная. ТЦК и ухылянты (при желании) паритетно и безнаказанно могут выходить за рамки закона. Кто кого поймал тот и победитель. Каким бы не был новый закон он не устроит никого. ТЦК скажут "мало полномочий", ухылянты скажут "большие штрафы и коррупция", бизнес скажет "забирают последний человеческий ресурс", налоговая скажет "алё а налоги кто платить будет, армия сама себя не прокормит", юристы скажут "противоречит Конституции", а те кто служат не получат ожидаемой даты дембеля.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 27 бер, 2024 10:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:якщо ОДНОЧАСНО дати 7 років вязниці за порушення повязані з мобілізацією: 2000 самим злісним ухилянтам + 1000 тцк-шним бусифікаторам (та поліцаям-посібникам) + 100 воєнкомам + 500 лікарям ВЛК/МСЕК + 1000 чиновникам категорії А/Б то система запрацює як годинник))

Тобто якщо це станеться ви прийдете в ТЦК? І флай з Віталіаном? І чоловік Флер?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:35

  Letusrock написав:якщо ОДНОЧАСНО дати 7 років вязниці за порушення повязані з мобілізацією: 2000 самим злісним ухилянтам + 1000 тцк-шним бусифікаторам (та поліцаям-посібникам) + 100 воєнкомам + 500 лікарям ВЛК/МСЕК + 1000 чиновникам категорії А/Б то система запрацює як годинник))
лучше 70.
  sashaqbl написав:Тобто якщо це станеться ви прийдете в ТЦК? І флай з Віталіаном? І чоловік Флер?
вы из 4х кубиков ОПЖА хотите сложить слово Победа. Пришли в ТЦК все м18-60. Через 2 года та же самая ситуация. Дальше что. У нас есть шансы победить? Будут призывать женщин и детей? Война сама рассосётся? Кинуть в топку весь ресурс много ума не надо. Даже если нас не захватят буряты, курс доллара, безработица и инфляция добьют. Кроме того, выедут даже те кто не собирался выезжать. И многое другое о чём писать нельзя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 27 бер, 2024 10:44, всього редагувалось 2 разів.
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