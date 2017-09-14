|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:36
Letusrock написав:
для початку потрібно розуміти реальний (а не на папері) моб. ресурс, і з цього вже ставити посильні задачі.
Якби був виваженіший підхід до доцільності контрнаступу, "фортеці Бахмут", плацдарм на лівому березі біля Херсону то можливо у нас би не було проблем з мобілізацію та резервами?
Взагалі небачу жодних позитивних варіантів у змаганні моб.ресурсом.
Тобто з законністю мобілізації розібрались остаточно?
Не буде вже відмороза що держава робить щось не те і не так, бо сам вимогу закона не виконуєш- бігаєш і ховаєшся по кутам?
Останнє речення каже треба здаватись?
Дуже логічна позиція, з українцями воювати за власну державу не хочу, бажаю з бурятами брати Європу(((
Ох і каша в голові Лєтусрока від переляків, Бетон відпочиває.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12956
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 3738 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:42
somilitark написав:
Тобто з законністю мобілізації розібрались остаточно?
яка законність, ви про бусики?
somilitark написав:
Дуже логічна позиція, з українцями воювати за власну державу не хочу, бажаю з бур'янами брати Європу
пластинка всім заїла на рахунок бурятів? раптом виявиться що я виїздний або взагалі не в Україні то вся ваша писанина зі звинуваченнями обсолютно нічого не варта))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1243
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:45
sashaqbl написав:
Тобто якщо це станеться ви прийдете в ТЦК? І флай з Віталіаном? І чоловік Флер?
якщо це станеться то я готовий зробити свідомий вибір чи штраф чи тюрма чи мобілізація.
Я б не хотів жити в країні де Флай точно мусить воювати а чоловік Флер точно ні))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1243
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:48
Letusrock написав:
якщо це станеться то я готовий зробити свідомий вибір чи штраф чи тюрма чи мобілізація.
Я б не хотів жити в країні де Флай точно мусить воювати а чоловік Флер точно ні))
Наразі ви живете в країні де ви два роки тому зробили свідомий вибір вчинити правопорушення, і вас досі не покарали.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1535
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:49
Letusrock
Є вимога оновити облікові дані в ТЦК під час оголошення воєнного стану, був там Летусрок? Звичайно ні!
До чого тут буси?
Глухоніма позиція, вимагаю виконання законів, а сам на закони клав.
А буряти будуть, захоплять Неньку і ніхто гратися в демократію не буде, підеш з черенком лопати на Познань, це зараз Європа каже не віддаємо ухилянтів, а рашистам видадуть, в цьому у мене сумнівів немає.
1+1 в голові не складається у переляканих(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12956
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 3738 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:50
Letusrock написав:
якщо це станеться то я готовий зробити свідомий вибір чи штраф чи тюрма чи мобілізація.
зеков и штрафников мобилизуют в 1ю очередь. Выбор между "мобилизоваться добровольно" "мобилизоваться принудительно" "откупиться" "сбежать заграницу". Каким он есть таким и останется после нового Закона. Возможно добавят опцию "откупиться легально". Так что Закон по сути ничего не решит. Тыловая крыса в окоп не хочет, а добровольцы закончились.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22646
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2384 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:55
somilitark написав:
Є вимога оновити облікові дані в ТЦК під час оголошення воєнного стану, був там Летусрок? Звичайно ні!
До чого тут буси?
до того що адміністративне правопорушення не передбачає вчинення кримінального злочину над порушником.
vitaliiangel написав:
зеков и штрафников мобилизуют в 1ю очередь. Выбор между "мобилизоваться добровольно" "мобилизоваться принудительно" "откупиться" "сбежать заграницу"
ну це ми обговорювали сферичного коня у вакуумі, тобто коли все згідно законів та Конституції
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1243
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:56
sashaqbl написав: Letusrock написав:
якщо ОДНОЧАСНО дати 7 років вязниці за порушення повязані з мобілізацією: 2000 самим злісним ухилянтам + 1000 тцк-шним бусифікаторам (та поліцаям-посібникам) + 100 воєнкомам + 500 лікарям ВЛК/МСЕК + 1000 чиновникам категорії А/Б то система запрацює як годинник))
Тобто якщо це станеться ви прийдете в ТЦК? І флай з Віталіаном? І чоловік Флер?
Для початку є, як пише віталіан "800 тис" тилових щурів. Ще приблизно стільки ж різних силовиків. Далі "молоді пенсіонери" військові так і силовики. Крім того повно різних бюджетників, які цмудять бюджетну сіську.
Їм всім держава давала/дає, але захищати має той хто отримав менше благ від тої ж держави.
Держава заради держави.
Це так не працює.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 27 бер, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34443
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2759 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:57
Letusrock написав:
до того що адміністративне правопорушення не передбачає вчинення кримінального злочину над порушником.
Тобто ви визнаєте, що вчинили правопорушення, при цьому відмовляєте іншим у праві на вчинення правопорушення, якщо це зачіпає ваші інтереси. Цікава позиція...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1535
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:59
Сьогодні (і в найближчі 2 тижні) не ігноруємо сигнал повітряної тривоги.
хуйло буде схиляти нас до договорняка (капітуляції)
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8026
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1799 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|178309
|
|
|9
|17462
|
|
|6076
|592951
|
|