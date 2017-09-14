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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 738373847385738673877388>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:36

  Letusrock написав:для початку потрібно розуміти реальний (а не на папері) моб. ресурс, і з цього вже ставити посильні задачі.
Якби був виваженіший підхід до доцільності контрнаступу, "фортеці Бахмут", плацдарм на лівому березі біля Херсону то можливо у нас би не було проблем з мобілізацію та резервами?
Взагалі небачу жодних позитивних варіантів у змаганні моб.ресурсом.

Тобто з законністю мобілізації розібрались остаточно?
Не буде вже відмороза що держава робить щось не те і не так, бо сам вимогу закона не виконуєш- бігаєш і ховаєшся по кутам?
Останнє речення каже треба здаватись?
Дуже логічна позиція, з українцями воювати за власну державу не хочу, бажаю з бурятами брати Європу(((
Ох і каша в голові Лєтусрока від переляків, Бетон відпочиває.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Тобто з законністю мобілізації розібрались остаточно?
яка законність, ви про бусики?
  somilitark написав:Дуже логічна позиція, з українцями воювати за власну державу не хочу, бажаю з бур'янами брати Європу

пластинка всім заїла на рахунок бурятів? раптом виявиться що я виїздний або взагалі не в Україні то вся ваша писанина зі звинуваченнями обсолютно нічого не варта))
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тобто якщо це станеться ви прийдете в ТЦК? І флай з Віталіаном? І чоловік Флер?

якщо це станеться то я готовий зробити свідомий вибір чи штраф чи тюрма чи мобілізація.
Я б не хотів жити в країні де Флай точно мусить воювати а чоловік Флер точно ні))
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:якщо це станеться то я готовий зробити свідомий вибір чи штраф чи тюрма чи мобілізація.
Я б не хотів жити в країні де Флай точно мусить воювати а чоловік Флер точно ні))

Наразі ви живете в країні де ви два роки тому зробили свідомий вибір вчинити правопорушення, і вас досі не покарали.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:49

Letusrock
Є вимога оновити облікові дані в ТЦК під час оголошення воєнного стану, був там Летусрок? Звичайно ні!
До чого тут буси?
Глухоніма позиція, вимагаю виконання законів, а сам на закони клав.
А буряти будуть, захоплять Неньку і ніхто гратися в демократію не буде, підеш з черенком лопати на Познань, це зараз Європа каже не віддаємо ухилянтів, а рашистам видадуть, в цьому у мене сумнівів немає.
1+1 в голові не складається у переляканих(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:50

  Letusrock написав:якщо це станеться то я готовий зробити свідомий вибір чи штраф чи тюрма чи мобілізація.
зеков и штрафников мобилизуют в 1ю очередь. Выбор между "мобилизоваться добровольно" "мобилизоваться принудительно" "откупиться" "сбежать заграницу". Каким он есть таким и останется после нового Закона. Возможно добавят опцию "откупиться легально". Так что Закон по сути ничего не решит. Тыловая крыса в окоп не хочет, а добровольцы закончились.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Є вимога оновити облікові дані в ТЦК під час оголошення воєнного стану, був там Летусрок? Звичайно ні!
До чого тут буси?

до того що адміністративне правопорушення не передбачає вчинення кримінального злочину над порушником.

  vitaliiangel написав:зеков и штрафников мобилизуют в 1ю очередь. Выбор между "мобилизоваться добровольно" "мобилизоваться принудительно" "откупиться" "сбежать заграницу"

ну це ми обговорювали сферичного коня у вакуумі, тобто коли все згідно законів та Конституції
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:56

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:якщо ОДНОЧАСНО дати 7 років вязниці за порушення повязані з мобілізацією: 2000 самим злісним ухилянтам + 1000 тцк-шним бусифікаторам (та поліцаям-посібникам) + 100 воєнкомам + 500 лікарям ВЛК/МСЕК + 1000 чиновникам категорії А/Б то система запрацює як годинник))

Тобто якщо це станеться ви прийдете в ТЦК? І флай з Віталіаном? І чоловік Флер?

Для початку є, як пише віталіан "800 тис" тилових щурів. Ще приблизно стільки ж різних силовиків. Далі "молоді пенсіонери" військові так і силовики. Крім того повно різних бюджетників, які цмудять бюджетну сіську.
Їм всім держава давала/дає, але захищати має той хто отримав менше благ від тої ж держави.
Держава заради держави.
Це так не працює.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 бер, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:до того що адміністративне правопорушення не передбачає вчинення кримінального злочину над порушником.

Тобто ви визнаєте, що вчинили правопорушення, при цьому відмовляєте іншим у праві на вчинення правопорушення, якщо це зачіпає ваші інтереси. Цікава позиція...
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хуйло буде схиляти нас до договорняка (капітуляції)
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