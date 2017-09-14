А приводом для того, що поляки почали розглядати цю можливість, а разом із поляками і всі інші натовці, став випадок, який стався буквально кілька днів тому, коли під час чергового обстрілу України крилатими ракетами одна з цих ракет заходила на ціль у Львівській області України над територією Польщі. І вона 39 секунд, за звітами польського Генштабу, перебувала в небі Польщі.



Звісно, полякам це не сподобалося, і польське МЗС викликало посла Росії у Варшаві, і звати його Сергій Андрєєв, щоб зажадати від нього пояснення з приводу цього інциденту і вручити йому дипломатичну ноту протесту, як годиться в подібних випадках. Однак Андрєєв у польське МЗС не з’явився, що є, загалом-то кажучи, грубим порушенням дипломатичного протоколу. Ну, і поляки загалом сказали: добре, не хочете по-хорошому, буде по-поганому.



Я вважаю, тепер варто від них і від інших країн НАТО чекати ось чого.



Найімовірніше, НАТО заявить, що коли росіяни не хочуть розмовляти щодо цього інциденту і щодо тих ракет, які залітають у натовський повітряний простір, то відтепер будь-яку російську ракету на відстані, не знаю, 50 чи, можливо, навіть 100 км від кордонів країн НАТО розглядатимуть як пряму безпосередню загрозу Альянсу, оскільки ці ракети залітають у натовське небо. Тому ці ракети будуть знищуватися, причому за можливості якомога далі від кордонів НАТО, безпосередньо над територією України. Тобто фактично це означатиме розширення НАТОвської ППО в небо над західноукраїнськими регіонами, ну або фактично створення там безпольотної зони для російських крилатих ракет і всіляких інших ракет і дронів теж.