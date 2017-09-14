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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73847385738673877388>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:01


Все дуже підозріло.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:01

  freeze написав:
Дюрі-бачі написав:
  Прохожий написав:тогда что за скулеж про "бусификацию"?
бо бусифікація - це викрадення людини.


Ничто не мешает боящемуся бусификации самостоятельно, как сознательному гражданину пойти в ТЦК, сверить данные, пройти ВЛК, как показывает практика большинство дальше ВЛК не двигается и просто становится в резерв. Почему претензии к бусификации и отсутствие претензии к себе ?

А что мешает взяточникам из ТЦК , полиции, судьям, нардепам и прочим слугам народа и т.д. и т.п. прийти в прокуратуру и "сверить данные" ?
Мол , виноват , всё верну в бюджет и потом сразу пойду на ВЛК.
Война ведь третий год.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тобто ви визнаєте, що вчинили правопорушення, при цьому відмовляєте іншим у праві на вчинення правопорушення, якщо це зачіпає ваші інтереси. Цікава позиція..

Я не говорю про себе, можливо я аспірант чи маю бронь, неважливо.
В загальному той що вчинив правопорушення рано чи пізно отримає покарання згідно законодавства у вигляді штрафу. І він звісно визнає свою вину і готовий понести покарання
А ті що його спакують та викрадуть, вважаєте що колись вони всі отримають реальні строки по ст146 ККУ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:02

  Letusrock написав:ну це ми обговорювали сферичного коня у вакуумі, тобто коли все згідно законів та Конституції
просто не рассчитывайте отсидеться в тёплой уютной камере ) Там сигнал Конституции не ловится.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:хуйло буде схиляти нас до договорняка (капітуляції)


Сумніваюсь що десятки ракет можуть когось схилити. Хіба що вони зїхали з котушок остаточно і почнуть лупити по АЕС або щось типу того
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

знову бачу персонажів - все погано, а буде ще гірше. якщо нічого не робити, як вони волають,звісно буде ще гірше.

давайте додамо й деякі позитивні новини
39 секунд у небі Польщі. Яку проблему створила сама собі Росія
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А приводом для того, що поляки почали розглядати цю можливість, а разом із поляками і всі інші натовці, став випадок, який стався буквально кілька днів тому, коли під час чергового обстрілу України крилатими ракетами одна з цих ракет заходила на ціль у Львівській області України над територією Польщі. І вона 39 секунд, за звітами польського Генштабу, перебувала в небі Польщі.

Звісно, полякам це не сподобалося, і польське МЗС викликало посла Росії у Варшаві, і звати його Сергій Андрєєв, щоб зажадати від нього пояснення з приводу цього інциденту і вручити йому дипломатичну ноту протесту, як годиться в подібних випадках. Однак Андрєєв у польське МЗС не з’явився, що є, загалом-то кажучи, грубим порушенням дипломатичного протоколу. Ну, і поляки загалом сказали: добре, не хочете по-хорошому, буде по-поганому.

Я вважаю, тепер варто від них і від інших країн НАТО чекати ось чого.

Найімовірніше, НАТО заявить, що коли росіяни не хочуть розмовляти щодо цього інциденту і щодо тих ракет, які залітають у натовський повітряний простір, то відтепер будь-яку російську ракету на відстані, не знаю, 50 чи, можливо, навіть 100 км від кордонів країн НАТО розглядатимуть як пряму безпосередню загрозу Альянсу, оскільки ці ракети залітають у натовське небо. Тому ці ракети будуть знищуватися, причому за можливості якомога далі від кордонів НАТО, безпосередньо над територією України. Тобто фактично це означатиме розширення НАТОвської ППО в небо над західноукраїнськими регіонами, ну або фактично створення там безпольотної зони для російських крилатих ракет і всіляких інших ракет і дронів теж.

й не вважав би цей сценарій надто нереалістичним. спостерігаємо 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 27 бер, 2024 11:10, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Я не говорю про себе, можливо я аспірант чи маю бронь, неважливо.
В загальному той що вчинив правопорушення рано чи пізно отримає покарання згідно законодавства у вигляді штрафу. І він звісно визнає свою вину і готовий понести покарання

А я говорю за вас. Ви вчинили правопорушення і тепер сильно переживаєте, як би не вчинили правопорушення стосовно вас.
Добре памятаєте за всі статті Конституції, крім 64 і 65.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:09

  Letusrock написав:
  UA написав:хуйло буде схиляти нас до договорняка (капітуляції)


Сумніваюсь що десятки ракет можуть когось схилити. Хіба що вони зїхали з котушок остаточно і почнуть лупити по АЕС або щось типу того

скільки часу населення буде готове переносити "тяготи і лішєнія" в Києві без е.е. та води?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А які в нас є опції після виборів путіна і провалів з постачанням зброї і економічної блокади? Зараз тільки "або падішах або віслюк або я". Скільки для такого сценарію треба мобілізувати? В грі на виживання працює тільки один принцип "спочатку ти а потім я". Пропоную! Акція! "Сдай ухилянта та отримай кеш!" З наркоділками ж таке прокатило? 😀
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:Пропоную! Акція! "Сдай ухилянта та отримай кеш!"

Здай ухилянта і отримай відстрочку)
sashaqbl
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