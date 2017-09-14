Прохожий написав:тогда что за скулеж про "бусификацию"?
бо бусифікація - це викрадення людини.
Ничто не мешает боящемуся бусификации самостоятельно, как сознательному гражданину пойти в ТЦК, сверить данные, пройти ВЛК, как показывает практика большинство дальше ВЛК не двигается и просто становится в резерв. Почему претензии к бусификации и отсутствие претензии к себе ?
А что мешает взяточникам из ТЦК , полиции, судьям, нардепам и прочим слугам народа и т.д. и т.п. прийти в прокуратуру и "сверить данные" ? Мол , виноват , всё верну в бюджет и потом сразу пойду на ВЛК. Война ведь третий год.
sashaqbl написав:Тобто ви визнаєте, що вчинили правопорушення, при цьому відмовляєте іншим у праві на вчинення правопорушення, якщо це зачіпає ваші інтереси. Цікава позиція..
Я не говорю про себе, можливо я аспірант чи маю бронь, неважливо. В загальному той що вчинив правопорушення рано чи пізно отримає покарання згідно законодавства у вигляді штрафу. І він звісно визнає свою вину і готовий понести покарання А ті що його спакують та викрадуть, вважаєте що колись вони всі отримають реальні строки по ст146 ККУ?
А приводом для того, що поляки почали розглядати цю можливість, а разом із поляками і всі інші натовці, став випадок, який стався буквально кілька днів тому, коли під час чергового обстрілу України крилатими ракетами одна з цих ракет заходила на ціль у Львівській області України над територією Польщі. І вона 39 секунд, за звітами польського Генштабу, перебувала в небі Польщі.
Звісно, полякам це не сподобалося, і польське МЗС викликало посла Росії у Варшаві, і звати його Сергій Андрєєв, щоб зажадати від нього пояснення з приводу цього інциденту і вручити йому дипломатичну ноту протесту, як годиться в подібних випадках. Однак Андрєєв у польське МЗС не з’явився, що є, загалом-то кажучи, грубим порушенням дипломатичного протоколу. Ну, і поляки загалом сказали: добре, не хочете по-хорошому, буде по-поганому.
Я вважаю, тепер варто від них і від інших країн НАТО чекати ось чого.
Найімовірніше, НАТО заявить, що коли росіяни не хочуть розмовляти щодо цього інциденту і щодо тих ракет, які залітають у натовський повітряний простір, то відтепер будь-яку російську ракету на відстані, не знаю, 50 чи, можливо, навіть 100 км від кордонів країн НАТО розглядатимуть як пряму безпосередню загрозу Альянсу, оскільки ці ракети залітають у натовське небо. Тому ці ракети будуть знищуватися, причому за можливості якомога далі від кордонів НАТО, безпосередньо над територією України. Тобто фактично це означатиме розширення НАТОвської ППО в небо над західноукраїнськими регіонами, ну або фактично створення там безпольотної зони для російських крилатих ракет і всіляких інших ракет і дронів теж.
й не вважав би цей сценарій надто нереалістичним. спостерігаємо
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 27 бер, 2024 11:10, всього редагувалось 2 разів.
Letusrock написав:Я не говорю про себе, можливо я аспірант чи маю бронь, неважливо. В загальному той що вчинив правопорушення рано чи пізно отримає покарання згідно законодавства у вигляді штрафу. І він звісно визнає свою вину і готовий понести покарання
А я говорю за вас. Ви вчинили правопорушення і тепер сильно переживаєте, як би не вчинили правопорушення стосовно вас. Добре памятаєте за всі статті Конституції, крім 64 і 65.
А які в нас є опції після виборів путіна і провалів з постачанням зброї і економічної блокади? Зараз тільки "або падішах або віслюк або я". Скільки для такого сценарію треба мобілізувати? В грі на виживання працює тільки один принцип "спочатку ти а потім я". Пропоную! Акція! "Сдай ухилянта та отримай кеш!" З наркоділками ж таке прокатило? 😀