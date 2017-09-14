Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:15
sashaqbl написав: Mimohod написав:
Пропоную! Акція! "Сдай ухилянта та отримай кеш!"
Здай ухилянта і отримай відстрочку)
Розрахунки є, коли закінчиться гра в музичні крісла?
Якщо ціль вижити будь-якими засобами, то результат буде всі проти всіх
flyman
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:18
Mimohod написав:
А які в нас є опції після виборів путіна і провалів з постачанням зброї і економічної блокади? Зараз тільки "або падішах або віслюк або я". Скільки для такого сценарію треба мобілізувати? В грі на виживання працює тільки один принцип
"спочатку ти а потім я"
. Пропоную! Акція! "Сдай ухилянта та отримай кеш!" З наркоділками ж таке прокатило? 😀
це тюремний принцип в першу чергу - й варварський. цивілізація взагалі й християнство в тому числі пропонують іншу поведінку.
цікава акція - давай контакти
Shaman
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:18
flyman написав:
скільки часу населення буде готове переносити "тяготи і лішєнія" в Києві без е.е. та води?
Думай як пес
https://eneyida.tv/4270-dumay-yak-pes.html
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:24
flyman написав: sashaqbl написав: Mimohod написав:
Пропоную! Акція! "Сдай ухилянта та отримай кеш!"
Здай ухилянта і отримай відстрочку)
Розрахунки є, коли закінчиться гра в музичні крісла?
Якщо ціль вижити будь-якими засобами, то результат буде всі проти всіх
Я бачу що ТЦК та поліція ВЖЕ грають в цю цікаву гру на повну. Які тут можуть бути розрахунки, сьогодні ти а завтра я.
Mimohod
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:26
Shaman написав:
знову бачу персонажів - все погано, а буде ще гірше. якщо нічого не робити, як вони волають,звісно буде ще гірше.
памятаю ви писали весною 2023 "поки воюємо, побачимо результати контрнаступу і тоді вже можна щось вирішувати", то які ідеї? чи то ви мали на увазі контрнаступ-2025))
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:29
Mimohod написав:
Я бачу що ТЦК та поліція ВЖЕ грають в цю цікаву гру на повну. Які тут можуть бути розрахунки, сьогодні ти а завтра я.
Вони можуть між собою
flyman
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:32
flyman написав:
скільки часу населення буде готове переносити "тяготи і лішєнія" в Києві без е.е. та води?
Думаю десь місяць.
Всі просто виїдуть з міста по селам. Аби зв'язок та дизель на заправці був.
Mimohod
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:34
flyman написав: Mimohod написав:
Я бачу що ТЦК та поліція ВЖЕ грають в цю цікаву гру на повну. Які тут можуть бути розрахунки, сьогодні ти а завтра я.
Вони можуть між собою
Ні, поки ще є проти кого товаришувати 😀
Mimohod
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:36
Mimohod написав: flyman написав:
скільки часу населення буде готове переносити "тяготи і лішєнія" в Києві без е.е. та води?
Думаю десь місяць.
Всі просто виїдуть з міста по селам. Аби зв'язок та дизель на заправці був.
був відосік, вийшов Голобородько "люди, де ви"?
flyman
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:42
flyman написав: Mimohod написав: flyman написав:
скільки часу населення буде готове переносити "тяготи і лішєнія" в Києві без е.е. та води?
Думаю десь місяць.
Всі просто виїдуть з міста по селам. Аби зв'язок та дизель на заправці був.
був відосік, вийшов Голобородько "люди, де ви"?
Тоді він зробив стратигічну помилку, не закрив кордонів 😀😃🙂
Mimohod
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