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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7385738673877388>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:15

  sashaqbl написав:
  Mimohod написав:Пропоную! Акція! "Сдай ухилянта та отримай кеш!"

Здай ухилянта і отримай відстрочку)


Розрахунки є, коли закінчиться гра в музичні крісла?
Якщо ціль вижити будь-якими засобами, то результат буде всі проти всіх
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:18

  Mimohod написав:А які в нас є опції після виборів путіна і провалів з постачанням зброї і економічної блокади? Зараз тільки "або падішах або віслюк або я". Скільки для такого сценарію треба мобілізувати? В грі на виживання працює тільки один принцип "спочатку ти а потім я". Пропоную! Акція! "Сдай ухилянта та отримай кеш!" З наркоділками ж таке прокатило? 😀

це тюремний принцип в першу чергу - й варварський. цивілізація взагалі й християнство в тому числі пропонують іншу поведінку.

цікава акція - давай контакти :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:18

  flyman написав:скільки часу населення буде готове переносити "тяготи і лішєнія" в Києві без е.е. та води?
Думай як пес
https://eneyida.tv/4270-dumay-yak-pes.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:24

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  Mimohod написав:Пропоную! Акція! "Сдай ухилянта та отримай кеш!"

Здай ухилянта і отримай відстрочку)


Розрахунки є, коли закінчиться гра в музичні крісла?
Якщо ціль вижити будь-якими засобами, то результат буде всі проти всіх

Я бачу що ТЦК та поліція ВЖЕ грають в цю цікаву гру на повну. Які тут можуть бути розрахунки, сьогодні ти а завтра я.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:знову бачу персонажів - все погано, а буде ще гірше. якщо нічого не робити, як вони волають,звісно буде ще гірше.


памятаю ви писали весною 2023 "поки воюємо, побачимо результати контрнаступу і тоді вже можна щось вирішувати", то які ідеї? чи то ви мали на увазі контрнаступ-2025))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:29

  Mimohod написав:Я бачу що ТЦК та поліція ВЖЕ грають в цю цікаву гру на повну. Які тут можуть бути розрахунки, сьогодні ти а завтра я.

Вони можуть між собою
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:32

  flyman написав:скільки часу населення буде готове переносити "тяготи і лішєнія" в Києві без е.е. та води?

Думаю десь місяць.
Всі просто виїдуть з міста по селам. Аби зв'язок та дизель на заправці був.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:34

  flyman написав:
  Mimohod написав:Я бачу що ТЦК та поліція ВЖЕ грають в цю цікаву гру на повну. Які тут можуть бути розрахунки, сьогодні ти а завтра я.

Вони можуть між собою

Ні, поки ще є проти кого товаришувати 😀
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:36

  Mimohod написав:
  flyman написав:скільки часу населення буде готове переносити "тяготи і лішєнія" в Києві без е.е. та води?

Думаю десь місяць.
Всі просто виїдуть з міста по селам. Аби зв'язок та дизель на заправці був.

був відосік, вийшов Голобородько "люди, де ви"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:42

  flyman написав:
  Mimohod написав:
  flyman написав:скільки часу населення буде готове переносити "тяготи і лішєнія" в Києві без е.е. та води?

Думаю десь місяць.
Всі просто виїдуть з міста по селам. Аби зв'язок та дизель на заправці був.

був відосік, вийшов Голобородько "люди, де ви"?

Тоді він зробив стратигічну помилку, не закрив кордонів 😀😃🙂
Mimohod
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