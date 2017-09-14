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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:50
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.
Варіантів багато, сучасні комбіновані сонце, тепловий насос, чи шось традиційне, хоч на солярі.
До війни мав досвід відключення багатоквартирного будинку від ЦО та перехід на міні-котельню. Основні проблеми були: зібрать більше 50% згод власників, пільговики(субсидії), сама процедура відключення будинку від ЦО.
По часу зайняло приблизно 1.5 року.
Любая система отопления без электрики работать не будет. Кроме генератора.
Старі газ.котли без електрики.
Тупо газ.плита, на яку поставити баняк з водою -- теж без електрики.
Цікаво чи соняч.колекторам треба електрика?
Нібито й ні. Підігрітий теплоносій сам вгору йде.
Соняч.батареї для заряджання сматфонів-планшетів -- невеличкої досить буде. 1А. 5Вт.
А на коли у нас апокаліпсис?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:52
Mimohod написав: flyman написав: Mimohod написав:
Думаю десь місяць.
Всі просто виїдуть з міста по селам. Аби зв'язок та дизель на заправці був.
був відосік, вийшов Голобородько "люди, де ви"?
Тоді він зробив стратигічну помилку, не закрив кордонів 😀😃🙂
то закриють "кордони Києва"?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:01
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:06
Hotab ну какой-то дурак должен был отреагировать) вот так и работают простейшие проективные тесты
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:10
Letusrock
Я б не хотів жити в країні де Флай точно мусить воювати а чоловік Флер точно ні))
На даний момент хтось точно там, а ні ви , ні флуман ні. І не збираєтесь. Так ви проти самого себе?
Чи ви будете до останнього шукати того, хто ще не пішов (депутата , слідчого) щоб розказувати , що ще не ваша черга?
Ви не хочете працювати слідчим? Бо його ви відправляєте, а замінити не пропонуєте.
Флуман, ти не хочеш замінити «800тис тилових» , отих самих, які збивають ракети над твоєю хатою, тих хто тушить пожежі від ракет, тих хто ловить у прибілоруських лісах ДРГ і гине від їх рук? Може ти вмієш в Міг29 у Василькові? Так може, якщо таки три «ні», то ти прикриєш вафєльніцу свою?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 бер, 2024 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:11
в нас запорєбрікові ресурси не браузяцца, товаріщ майор
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flyman
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:21
flyman написав:
в нас запорєбрікові ресурси не браузяцца, товаріщ майор
Купи нормальний смартфон, проведи в підвал інет від КС , може щось у тебе забраузериться.
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Hotab
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:21
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Я не говорю про себе, можливо я аспірант чи маю бронь, неважливо.
В загальному той що вчинив правопорушення рано чи пізно отримає покарання згідно законодавства у вигляді штрафу. І він звісно визнає свою вину і готовий понести покарання
А я говорю за вас. Ви вчинили правопорушення і тепер сильно переживаєте, як би не вчинили правопорушення стосовно вас.
Добре памятаєте за всі статті Конституції, крім 64 і 65.
Что за странная (дет-садиковская?) логика? -- почему Пете можно, а Васе нельзя...
По вашей логике выходит, что если мне Родина где-то 20 лет назад 5 гривен стипендии недоплатила -- сейчас "Долг" тоже можно не отдавать?
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_hunter
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:29
_hunter написав: sashaqbl написав: Letusrock написав:
Я не говорю про себе, можливо я аспірант чи маю бронь, неважливо.
В загальному той що вчинив правопорушення рано чи пізно отримає покарання згідно законодавства у вигляді штрафу. І він звісно визнає свою вину і готовий понести покарання
А я говорю за вас. Ви вчинили правопорушення і тепер сильно переживаєте, як би не вчинили правопорушення стосовно вас.
Добре памятаєте за всі статті Конституції, крім 64 і 65.
Что за странная (дет-садиковская?) логика? -- почему Пете можно, а Васе нельзя...
По вашей логике выходит, что если мне Родина где-то 20 лет назад 5 гривен стипендии недоплатила -- сейчас "Долг" тоже можно не отдавать?
У детского психолога так и есть. Его 25 лет назад не взял какой-то грозный дядя в школу, она до сих пор ноет, что государство ее обидело. И теперь она ничего ему не должна.
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Hotab
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