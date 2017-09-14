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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:50
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
На чём индивидуальное отопление?
На газе или эл.-энергии.
Если на э-э, то то же самое - при разрушении ТЭЦ и/или подстанций отопления не будет.
Если на газе, то ещё и опаснее - могут быть массовые пожары. Ну и в домах выше 9 (или 10?) этажей газ вообще запрещено использовать.
Варіантів багато, сучасні комбіновані сонце, тепловий насос, чи шось традиційне, хоч на солярі.
До війни мав досвід відключення багатоквартирного будинку від ЦО та перехід на міні-котельню. Основні проблеми були: зібрать більше 50% згод власників, пільговики(субсидії), сама процедура відключення будинку від ЦО.
По часу зайняло приблизно 1.5 року.
Любая система отопления без электрики работать не будет. Кроме генератора.
Старі газ.котли без електрики.
Тупо газ.плита, на яку поставити баняк з водою -- теж без електрики.
Цікаво чи соняч.колекторам треба електрика?
Нібито й ні. Підігрітий теплоносій сам вгору йде.
Соняч.батареї для заряджання сматфонів-планшетів -- невеличкої досить буде. 1А. 5Вт.
А на коли у нас апокаліпсис?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:52
Mimohod написав: flyman написав: Mimohod написав:
Думаю десь місяць.
Всі просто виїдуть з міста по селам. Аби зв'язок та дизель на заправці був.
був відосік, вийшов Голобородько "люди, де ви"?
Тоді він зробив стратигічну помилку, не закрив кордонів 😀😃🙂
то закриють "кордони Києва"?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:10
Letusrock
Я б не хотів жити в країні де Флай точно мусить воювати а чоловік Флер точно ні))
На даний момент хтось точно там, а ні ви , ні флуман ні. І не збираєтесь. Так ви проти самого себе?
Чи ви будете до останнього шукати того, хто ще не пішов (депутата , слідчого) щоб розказувати , що ще не ваша черга?
Ви не хочете працювати слідчим? Бо його ви відправляєте, а замінити не пропонуєте.
Флуман, ти не хочеш замінити «800тис тилових» , отих самих, які збивають ракети над твоєю хатою, тих хто тушить пожежі від ракет, тих хто ловить у прибілоруських лісах ДРГ і гине від їх рук? Може ти вмієш в Міг29 у Василькові? Так може, якщо таки три «ні», то ти прикриєш вафєльніцу свою?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 бер, 2024 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:43
Hotab написав:
Париж вскоре поставит Украине 78 гаубиц Caesar калибра 155 мм и артиллерийские снаряды
ініціативи, яку очолює Чехія, Україна може отримати орієнтовно 1,5 мільйона снарядів.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.
Наша постоянная рубрика «с черенками от лопат под клещеевку»
Предложение модерации:
За каждую дебильную фразу ухылянтов об атаке с палками и лопатами, отправлять с размаху с ноги в бан.
Згоден.
Заколупали.
Тут тягаєш те важезне БК як проклятий, а вони ще й дзявкають з-під своїх тилових прихованих плінтусів...
До речі, дивує що 0.5” західні стрічки у зручних цинках по 16кг (з ручкою вгорі) пакують по два в коробку. 33кг. Нахіба?? Лише для перевезення величезних кількостей?
Але ж на фронт краще було би видавати вже цинками...
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Bobua
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:44
Bobua написав:
Старі газ.котли без електрики.
Тупо газ.плита, на яку поставити баняк з водою -- теж без електрики.
Цікаво чи соняч.колекторам треба електрика?
Нібито й ні. Підігрітий теплоносій сам вгору йде.
Соняч.батареї для заряджання сматфонів-планшетів -- невеличкої досить буде. 1А. 5Вт.
А на коли у нас апокаліпсис?
апокаліпсис штука індивідуальна
но... сонячна батарея для планшету понятно. Вишка звязку акумуляторну батарею на скільки годин буде у вас?
електрика не тільки в гаджжетах і лампочках. На жд електровози. Міський транспорт. ... сигналізація в магазинах , банках скільки буде працювати без живлення 220? Холодильники промислові? Птахофабрики?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:55
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Я не говорю про себе, можливо я аспірант чи маю бронь, неважливо.
В загальному той що вчинив правопорушення рано чи пізно отримає покарання згідно законодавства у вигляді штрафу. І він звісно визнає свою вину і готовий понести покарання
А я говорю за вас. Ви вчинили правопорушення і тепер сильно переживаєте, як би не вчинили правопорушення стосовно вас.
Добре памятаєте за всі статті Конституції, крім 64 і 65.
А УК теперь как-то "по другому" работать начал? -- типа "если не нравится -- можно не применять"?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:03
щось не бачу інфо-гопакиню з "а яке це має відношення до теми гілки? "
А ось на Юхновського не змогла не тригернутися, це ж треба згадали якогось зарозумного Українця, а не біглих джамшутів з кулуарів
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:22
40 ТИСЯЧ ОФІЦІЙНИХ УХИЛЯНТІВ
За неявку до ТЦК розшукують майже 40 тисяч (!) ухилянтів і це тільки в Івано-Франківській області, — заступник начальника обласного ТЦК
За словами Боднара, ці чоловіки офіційно перебувають у розшуку поліції. Поліцейські мають право примусово доставляти людей до ТЦК в порядку адміністративного затримання.
Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі «Оберіг» і відразу примусово доставили до ТЦК. Бо тих, хто отримав повістку і не приїхав в ТЦК, дуже багато. Вони думають, що їх ніхто не буде шукати, — заявив він.
Маніпуляція в стилі ТЦК. В Івано-Франківську що більшість чоловіків в розшуку, є 40тис судових рішень?
і згідно чого "мають право примусово доставляти людей до ТЦК"? Ця маячня розрахована на якихось даунів або 80 річних бабуль
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Letusrock
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:25
Letusrock написав:
40 ТИСЯЧ ОФІЦІЙНИХ УХИЛЯНТІВ
За неявку до ТЦК розшукують майже 40 тисяч (!) ухилянтів і це тільки в Івано-Франківській області, — заступник начальника обласного ТЦК
За словами Боднара, ці чоловіки офіційно перебувають у розшуку поліції. Поліцейські мають право примусово доставляти людей до ТЦК в порядку адміністративного затримання.
Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі «Оберіг» і відразу примусово доставили до ТЦК. Бо тих, хто отримав повістку і не приїхав в ТЦК, дуже багато. Вони думають, що їх ніхто не буде шукати, — заявив він.
Маніпуляція в стилі ТЦК. В Івано-Франківську що більшість чоловіків в розшуку, є 40тис судових рішень?
і згідно чого "мають право примусово доставляти людей до ТЦК"? Ця маячня розрахована на якихось даунів або 80 річних бабуль
І на якій підставі?
- У нас є наводка що ви схожі на фоторобот коня ухилянта з полонини з сокирою.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:27
Bobua написав: ЛАД написав: Water написав:
Варіантів багато, сучасні комбіновані сонце, тепловий насос, чи шось традиційне, хоч на солярі.
До війни мав досвід відключення багатоквартирного будинку від ЦО та перехід на міні-котельню. Основні проблеми були: зібрать більше 50% згод власників, пільговики(субсидії), сама процедура відключення будинку від ЦО.
По часу зайняло приблизно 1.5 року.
Любая система отопления без электрики работать не будет. Кроме генератора.
Старі газ.котли без електрики.
Тупо газ.плита, на яку поставити баняк з водою -- теж без електрики.
Цікаво чи соняч.колекторам треба електрика?
Нібито й ні. Підігрітий теплоносій сам вгору йде.
Соняч.батареї для заряджання сматфонів-планшетів -- невеличкої досить буде. 1А. 5Вт.
А на коли у нас апокаліпсис?
На газ також не варто дуже надіятись, оскільки вже почали валити по об'єктам Нафтогазу, то ж після закінчення контракту на транзит з газом також може бути дупа.
То що залишається, дрова? Уявляю київські висотки з пічним опаленням.
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