Додано: Сер 27 бер, 2024 12:10



Я б не хотів жити в країні де Флай точно мусить воювати а чоловік Флер точно ні))





На даний момент хтось точно там, а ні ви , ні флуман ні. І не збираєтесь. Так ви проти самого себе?Чи ви будете до останнього шукати того, хто ще не пішов (депутата , слідчого) щоб розказувати , що ще не ваша черга?Ви не хочете працювати слідчим? Бо його ви відправляєте, а замінити не пропонуєте.Флуман, ти не хочеш замінити «800тис тилових» , отих самих, які збивають ракети над твоєю хатою, тих хто тушить пожежі від ракет, тих хто ловить у прибілоруських лісах ДРГ і гине від їх рук? Може ти вмієш в Міг29 у Василькові? Так може, якщо таки три «ні», то ти прикриєш вафєльніцу свою?