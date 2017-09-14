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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 738773887389739073917392>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:27

  sashaqbl написав:
  Mimohod написав:Пропоную! Акція! "Сдай ухилянта та отримай кеш!"

Здай ухилянта і отримай відстрочку)


https://delo.ua/ru/society/poimai-baryg ... gi-416459/
Дільничні інспекори мало повстання не організували дізнавшись про таке нахабство.
Але в НПУ все врегулювали.
Передають заяви (з особистими даними заявників) тим самим дільничним, що кришують наркоторгівлю в конкретному районі.
Дільничні звичайно пишуть - В ході перевивки факти викладені заявником не подвержено...
Ну і піднімають тариф за кришу.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:28

Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують зарплатню від 35 тисяч грн, були відхилені комітетом Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!", – пояснив нардеп Копитін.
Він також зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд, можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.


це було дуже прогнозовано
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:36

  Letusrock написав:
Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують зарплатню від 35 тисяч грн, були відхилені комітетом Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!", – пояснив нардеп Копитін.
Він також зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд, можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.


це було дуже прогнозовано

А якщо 3є і більше дітей, то соціально справедливо, щоб чужих дітей та овуляшок і многоотца-ухилянта захищав інший.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:43

  flyman написав:
  Letusrock написав:
Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують зарплатню від 35 тисяч грн, були відхилені комітетом Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!", – пояснив нардеп Копитін.
Він також зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд, можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.


це було дуже прогнозовано

А якщо 3є і більше дітей, то соціально справедливо, щоб чужих дітей та овуляшок і многоотца-ухилянта захищав інший.

Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться.
П.С. У мене менше трьох :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:44

  Schmit написав:На газ також не варто дуже надіятись, оскільки вже почали валити по об'єктам Нафтогазу, то ж після закінчення контракту на транзит з газом також може бути дупа.
То що залишається, дрова? Уявляю київські висотки з пічним опаленням.
думаєте дров вистачить на всіх? Ви ж не в лісі живете. водоканал теж на електриці. Працює.
Без електрики держава обвалиться. Енергосистему треба відновлювати. А майже все в приватних руках вийде що ми за державний кошт помагаєм олігархам. Тому вихід тільки 1. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для багатих перед цим відкрили віконце з відміткою "непридатний". Прбачемо другу хвилю на виїзд.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:46

  Letusrock написав:
Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують зарплатню від 35 тисяч грн, були відхилені комітетом Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!", – пояснив нардеп Копитін.
Він також зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд, можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.


це було дуже прогнозовано


Копитін то "СН" :evil:
сподіваюсь, таки відокремлять зерна від плевел, зроблять залежність не від ЗП, а від сектору економіки(бюджетник/небюджетник) та військового збору
Але ця хлопоманська фрезеологія про СОЦІАЛІСТИЧНУ СПРАВЕДЛИВІТЬ на 11 році декомунізації мені рішуче не подобається. Це просто більшовицьке знищення середнього класу
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 27 бер, 2024 13:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:46

  Banderlog написав:
  Schmit написав:На газ також не варто дуже надіятись, оскільки вже почали валити по об'єктам Нафтогазу, то ж після закінчення контракту на транзит з газом також може бути дупа.
То що залишається, дрова? Уявляю київські висотки з пічним опаленням.
думаєте дров вистачить на всіх? Ви ж не в лісі живете. водоканал теж на електриці. Працює.
Без електрики держава обвалиться. Енергосистему треба відновлювати. А майже все в приватних руках вийде що ми за державний кошт помагаєм олігархам. Тому вихід тільки 1. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.

Обновления за счёт грантов разных. Государство не лучший владелец.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:50

40 ТИСЯЧ ОФІЦІЙНИХ УХИЛЯНТІВ

У місті Нововолинськ Волинської області місцевий житель з ножем напав на працівників ТЦК, які прийшли до нього додому. Один із військомів отримав поранення. Справу розслідує поліція. Про це розповіла пресофіцерка Волинського обласного районного ТЦК Уляна Кравчук «Радіо Свобода».

За її словами, група оповіщення у місті Нововолинськ вирушила до військовозобов'язаного чоловіка, який мав раніше з'явитися до ТЦК та СП, бо отримав бойову повістку, але в зазначений час не прийшов. Працівники ТЦК прийшли до нього додому.

«Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини», – розповіла Уляна Кравчук.

Вона додала, що жодного конфлікту між чоловіком та військовими не було. Той просто напав з ножем, після того, як відчинив двері.

Усього було два удари, один з яких заблокував військовослужбовець.

Військовий з попереднім діагнозом: «різана рана передньої стінки живота, проникаюча" доправлений в операційне відділення КНП «Нововолинська ЦМЛ» для надання медичної допомоги.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:53

  stm написав:
  Banderlog написав:
  Schmit написав:На газ також не варто дуже надіятись, оскільки вже почали валити по об'єктам Нафтогазу, то ж після закінчення контракту на транзит з газом також може бути дупа.
То що залишається, дрова? Уявляю київські висотки з пічним опаленням.
думаєте дров вистачить на всіх? Ви ж не в лісі живете. водоканал теж на електриці. Працює.
Без електрики держава обвалиться. Енергосистему треба відновлювати. А майже все в приватних руках вийде що ми за державний кошт помагаєм олігархам. Тому вихід тільки 1. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.

Обновления за счёт грантов разных. Государство не лучший владелец.
яких таких грантів? Від інших держав нашим олігархам? А що вони отримають взамін?
Це хто сказав що не кращий? Електрифікацію зробила держава.
Ленінська програма комунізм -то якась хрєнь плюс електрифікація всієї країни. :lol:
Banderlog
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