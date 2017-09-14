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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:54
kyk написав: flyman написав: Letusrock написав:
Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують зарплатню від 35 тисяч грн, були відхилені комітетом Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!", – пояснив нардеп Копитін.
Він також зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд, можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.
====
це було дуже прогнозовано
А якщо 3є і більше дітей, то соціально справедливо, щоб чужих дітей та овуляшок і многоотца-ухилянта захищав інший.
Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться.
П.С. У мене менше трьох
нічого особистого, це щодо стандартів "соціальної справедливості"
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:55
vitaliiangel написав:
40 ТИСЯЧ ОФІЦІЙНИХ УХИЛЯНТІВ
У місті Нововолинськ Волинської області місцевий житель з ножем напав на працівників ТЦК, які прийшли до нього додому. Один із військомів отримав поранення. Справу розслідує поліція. Про це розповіла пресофіцерка Волинського обласного районного ТЦК Уляна Кравчук «Радіо Свобода».
За її словами, група оповіщення у місті Нововолинськ вирушила до військовозобов'язаного чоловіка, який мав раніше з'явитися до ТЦК та СП, бо отримав бойову повістку, але в зазначений час не прийшов. Працівники ТЦК прийшли до нього додому.
«Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини», – розповіла Уляна Кравчук.
Вона додала, що жодного конфлікту між чоловіком та військовими не було. Той просто напав з ножем, після того, як відчинив двері.
Усього було два удари, один з яких заблокував військовослужбовець.
Військовий з попереднім діагнозом: «різана рана передньої стінки живота, проникаюча" доправлений в операційне відділення КНП «Нововолинська ЦМЛ» для надання медичної допомоги.
На що ви натякаєте?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:58
sens мріє про масовий спротив, революцію. Яка його начебто врятує від фінансування своєї відстрочки.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:58
Letusrock написав:
Маніпуляція в стилі ТЦК. В Івано-Франківську що більшість чоловіків в розшуку, є 40тис судових рішень?
Для доставки в ТЦК людини, яка проігнорувала дві повістки, потрібно судове рішення?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:58
Letusrock написав:
Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують зарплатню від 35 тисяч грн, були відхилені комітетом Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!", – пояснив нардеп Копитін.
Він також зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд, можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.
це було дуже прогнозовано
відсутність прийнятого закону доказує лише,що в Раді немає відповідальних, проте свою "жвавість" постійно перекладають на пересічного
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:59
kyk написав: flyman написав: Letusrock написав:
це було дуже прогнозовано
А якщо 3є і більше дітей, то соціально справедливо, щоб чужих дітей та овуляшок і многоотца-ухилянта захищав інший.
Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться.
П.С. У мене менше трьох
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
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fox767676
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:00
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
думаєте дров вистачить на всіх? Ви ж не в лісі живете. водоканал теж на електриці. Працює.
Без електрики держава обвалиться. Енергосистему треба відновлювати. А майже все в приватних руках вийде що ми за державний кошт помагаєм олігархам. Тому вихід тільки 1. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.
Обновления за счёт грантов разных. Государство не лучший владелец.
яких таких грантів? Від інших держав нашим олігархам? А що вони отримають взамін?
Це хто сказав що не кращий? Електрифікацію зробила держава.
Ленінська програма комунізм -то якась хрєнь плюс електрифікація всієї країни.
Економічна теорія вчить, що держава (публічний сектор) має втручатися там, де так звана "невидима рука ринку" не діє (або діє не в сторону росту загального блага).
Зрозуміло, що цирюльні з грумінгу песиків, то не підпадає під такий інтерес держави.
З іншого боку маєм 50%+ більше БСУ в руках держави. Чим стратегічна е.е. менш стратегічніше банківського сектору? ДТУК може "патріоти" та інше ПВО має для захисту інфрастуктури, чи він тільки може в зелену енергетику на субсидіях?
П.С.
"Комунізм це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни"
А в нас декомунізація. Так що отримали що хотіли. Палучітє, распішітєсь.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 27 бер, 2024 14:04, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:01
Hotab написав:sens
мріє про масовий спротив, революцію. Яка його начебто врятує від фінансування своєї відстрочки.
Неприйняття законів це достойний приклад як не треба працювати. Депутати повністю гідні та варті тих що залишився в межах кордону,проте так само як і депутат не спроможний зробити вирішальний вибір
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:05
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Маніпуляція в стилі ТЦК. В Івано-Франківську що більшість чоловіків в розшуку, є 40тис судових рішень?
Для доставки в ТЦК людини, яка проігнорувала дві повістки, потрібно судове рішення?
Вы уточните, пожалуйста, контекст: "по закону" или "по северо-корейским понятиям"?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:07
fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
14:07 а вы сегодня ещё ни на какую страну руками Бандерлога не напали...
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