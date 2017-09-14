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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:07
Hotab написав:sens
мріє про масовий спротив, революцію. Яка його начебто врятує від фінансування своєї відстрочки.
я мечтаю чтобы хотаб завёл хотя бы кота, а лучше купил квартиру. Потому что уровень злобы зашкаливает. Плохо 4 года мечтать и не получать желаемое. У кого угодно начнётся апатоабулический синдром.
sens написав:
На що ви натякаєте?
на то что из 40 тыс какой-то % может оказаться неадекватами с ножами. Надо группой захвата работать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 27 бер, 2024 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:08
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
думаєте дров вистачить на всіх? Ви ж не в лісі живете. водоканал теж на електриці. Працює.
Без електрики держава обвалиться. Енергосистему треба відновлювати. А майже все в приватних руках вийде що ми за державний кошт помагаєм олігархам. Тому вихід тільки 1. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.
Обновления за счёт грантов разных. Государство не лучший владелец.
\\\
Це хто сказав що не кращий? Електрифікацію зробила держава.
\\\
Вообще все экономисты (кроме, наверное, марксистов/социалистов) говорят.
Держава и укрпочту зробила -- сравните сервис/скорость доставки с НП... Еще укртелеком можно вспомнить...
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2
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:09
fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:10
stm написав: fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
14:07 а вы сегодня ещё ни на какую страну руками Бандерлога не напали...
Руками Макрона та його іноземного легіона під командуванням славетного козака Кирила Ющенка.
Я дуже м'яка людина щоб нападати на когось руками українських громадян, тим більш, бандерлогів
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:11
kyk написав: fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.
То для _очень багатых_ лазейка -- сравните для интереса статистику по ЗП и по плодовитости...
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2
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:12
kyk написав: fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.
бідним можна сказати те саме: "заробляйте більше", в нас держава рівних можливостей
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3
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:15
kyk написав: fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.
Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:16
fox767676 написав: stm написав: fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
14:07 а вы сегодня ещё ни на какую страну руками Бандерлога не напали...
Руками Макрона та його іноземного легіона під командуванням славетного козака Кирила Ющенка.
Я дуже м'яка людина щоб нападати на когось руками українських громадян, тим більш, бандерлогів
Приднестровье это не спасло )
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:18
_hunter написав:
Вы уточните, пожалуйста, контекст: "по закону" или "по северо-корейским понятиям"?
По закону.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:20
fox767676 написав: kyk написав: fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.
Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40
У середнього класу достатньо грошей на трьох дітей.
Просто багато дітей - це важко, більшість вирішує мати максимум двох. Розповідати, що це якась там лазівка - дурість.
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