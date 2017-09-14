|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:12
kyk написав: fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.
бідним можна сказати те саме: "заробляйте більше", в нас держава рівних можливостей
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34445
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2759 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:15
kyk написав: fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.
Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:16
fox767676 написав: stm написав: fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
14:07 а вы сегодня ещё ни на какую страну руками Бандерлога не напали...
Руками Макрона та його іноземного легіона під командуванням славетного козака Кирила Ющенка.
Я дуже м'яка людина щоб нападати на когось руками українських громадян, тим більш, бандерлогів
Приднестровье это не спасло )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4651
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:18
_hunter написав:
Вы уточните, пожалуйста, контекст: "по закону" или "по северо-корейским понятиям"?
По закону.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1538
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:20
fox767676 написав: kyk написав: fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких
Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.
Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40
У середнього класу достатньо грошей на трьох дітей.
Просто багато дітей - це важко, більшість вирішує мати максимум двох. Розповідати, що це якась там лазівка - дурість.
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:20
kyk написав:
Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться.
П.С. У мене менше трьох
Знаю 5 пар з 3-ма дітьми до 18 років. 4 з них виїхали. І за 2 роки навчання дітей у нових школах вже встигли осісти і навряд чи повернуться. Тож тут скоріше буде негативний вплив на демографію
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:20
stm написав: fox767676 написав: stm написав:
Руками Макрона та його іноземного легіона під командуванням славетного козака Кирила Ющенка.
Я дуже м'яка людина щоб нападати на когось руками українських громадян, тим більш, бандерлогів
Приднестровье это не спасло )
Гадаю по Придністров'ю вже працює програма "ковбаса в обмін на снаряди з Ковбасної" і значна частина 122мм снарядів саме звідти.
Можливо все вирішиться м'якою силою та в фіналі братанням пнрських блокадників з афро- та укр-французами Іноземного Легіону
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:24
vitaliiangel написав: Hotab написав:sens
мріє про масовий спротив, революцію. Яка його начебто врятує від фінансування своєї відстрочки.
я мечтаю чтобы хотаб завёл хотя бы кота, а лучше купил квартиру. Потому что уровень злобы зашкаливает. Плохо 4 года мечтать и не получать желаемое. У кого угодно начнётся апатоабулический синдром.
sens написав:
На що ви натякаєте?
на то что из 40 тыс какой-то % может оказаться неадекватами с ножами. Надо группой захвата работать.
2% людей трезвыми и без состояния аффекта могут разделать похожего на себя примата как таджик жертвенного руцкого барашка на Курбан-Байрам
Этот ухылянт явно был в состоянии аффекта ибо не зачистил оставшихся и не пропал после нападения в лесах полесья.
Дальше считаем трупы сами.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4003
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:25
The_Rebel написав: kyk написав:
Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться.
П.С. У мене менше трьох
Знаю 5 пар з 3-ма дітьми до 18 років. 4 з них виїхали. І за 2 роки навчання дітей у нових школах вже встигли осісти і навряд чи повернуться. Тож тут скоріше буде негативний вплив на демографію
А ще виїхало мільйон жінок з одною чи двома дітьми, і частина з них навряд чи повернеться. Є загальна практика у всіх розвинених країнах - підтримувати родини, як допомагають нації не вмирати (3 і більше дітей). Чому ця невелика категорія так сильно турбує місцевих дописувачів? Особливо, коли потрапити у неї, за бажання, є можливість у більшості?
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 бер, 2024 14:25
kyk написав: fox767676 написав: kyk написав:
Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.
Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40
У середнього класу достатньо грошей на трьох дітей.
Просто багато дітей - це важко, більшість вирішує мати максимум двох. Розповідати, що це якась там лазівка - дурість.
Що ви несете.
У одних халамидників 35тис то вже багаті, олігархи, у інших 3 дітей то достатньо, де +1 кімната це + 15 тис $ , а ще дітсадки по 20 тис щомісячно
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|178312
|
|
|9
|17462
|
|
|6076
|592960
|
|