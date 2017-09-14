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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73897390739173927393 ... 7395>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:12

  kyk написав:
  fox767676 написав:3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких

Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.

бідним можна сказати те саме: "заробляйте більше", в нас держава рівних можливостей
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:15

  kyk написав:
  fox767676 написав:3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких

Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.

Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:16

  fox767676 написав:
  stm написав:
  fox767676 написав:
3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких

14:07 а вы сегодня ещё ни на какую страну руками Бандерлога не напали...


Руками Макрона та його іноземного легіона під командуванням славетного козака Кирила Ющенка.
Я дуже м'яка людина щоб нападати на когось руками українських громадян, тим більш, бандерлогів

Приднестровье это не спасло )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вы уточните, пожалуйста, контекст: "по закону" или "по северо-корейским понятиям"?

По закону.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:20

  fox767676 написав:
  kyk написав:
  fox767676 написав:3+ дітні, то і є робоча лазівка для багатих
вони ще за кордони можуть спокійно їздити
виходить люди жертвують заради експортерів генофонду
на відміну від платників податків ніякого зиску з таких

Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.

Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40

У середнього класу достатньо грошей на трьох дітей.
Просто багато дітей - це важко, більшість вирішує мати максимум двох. Розповідати, що це якась там лазівка - дурість.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:20

  kyk написав:Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться.
П.С. У мене менше трьох :lol:

Знаю 5 пар з 3-ма дітьми до 18 років. 4 з них виїхали. І за 2 роки навчання дітей у нових школах вже встигли осісти і навряд чи повернуться. Тож тут скоріше буде негативний вплив на демографію
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:20

  stm написав:
  fox767676 написав:
  stm написав:
Руками Макрона та його іноземного легіона під командуванням славетного козака Кирила Ющенка.
Я дуже м'яка людина щоб нападати на когось руками українських громадян, тим більш, бандерлогів

Приднестровье это не спасло )



Гадаю по Придністров'ю вже працює програма "ковбаса в обмін на снаряди з Ковбасної" і значна частина 122мм снарядів саме звідти.
Можливо все вирішиться м'якою силою та в фіналі братанням пнрських блокадників з афро- та укр-французами Іноземного Легіону
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:24

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:sens мріє про масовий спротив, революцію. Яка його начебто врятує від фінансування своєї відстрочки.

я мечтаю чтобы хотаб завёл хотя бы кота, а лучше купил квартиру. Потому что уровень злобы зашкаливает. Плохо 4 года мечтать и не получать желаемое. У кого угодно начнётся апатоабулический синдром.
  sens написав:На що ви натякаєте?
на то что из 40 тыс какой-то % может оказаться неадекватами с ножами. Надо группой захвата работать.

2% людей трезвыми и без состояния аффекта могут разделать похожего на себя примата как таджик жертвенного руцкого барашка на Курбан-Байрам
Этот ухылянт явно был в состоянии аффекта ибо не зачистил оставшихся и не пропал после нападения в лесах полесья.
Дальше считаем трупы сами.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:25

  The_Rebel написав:
  kyk написав:Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться.
П.С. У мене менше трьох :lol:

Знаю 5 пар з 3-ма дітьми до 18 років. 4 з них виїхали. І за 2 роки навчання дітей у нових школах вже встигли осісти і навряд чи повернуться. Тож тут скоріше буде негативний вплив на демографію

А ще виїхало мільйон жінок з одною чи двома дітьми, і частина з них навряд чи повернеться. Є загальна практика у всіх розвинених країнах - підтримувати родини, як допомагають нації не вмирати (3 і більше дітей). Чому ця невелика категорія так сильно турбує місцевих дописувачів? Особливо, коли потрапити у неї, за бажання, є можливість у більшості?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:25

  kyk написав:
  fox767676 написав:
  kyk написав:Робіть і ви трьох, буде і вам лазівка.

Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40

У середнього класу достатньо грошей на трьох дітей.
Просто багато дітей - це важко, більшість вирішує мати максимум двох. Розповідати, що це якась там лазівка - дурість.


Що ви несете.
У одних халамидників 35тис то вже багаті, олігархи, у інших 3 дітей то достатньо, де +1 кімната це + 15 тис $ , а ще дітсадки по 20 тис щомісячно
fox767676
 
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