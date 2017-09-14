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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 739073917392739373947395>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:30

  _hunter написав:
Вообще все экономисты (кроме, наверное, марксистов/социалистов) говорят.
Держава и укрпочту зробила -- сравните сервис/скорость доставки с НП... Еще укртелеком можно вспомнить...
укртелеком в ахметова в руках порізали.
Укрпочту ви зря обіжаєте. Вони вже більш менш віджили. І мають право на існування. Тут і посилки йдуть і магазини на колесах. Бореться укрпочта.
Всі економісти? :lol: економіка це буржуазна лженаука.)
вони Вас наєб- ть! А обманювати не педагогічно Макаренко казали. :lol: ці казочки були приприватизації. Казали що власник ефективніший тільки потом чогось ніхто не оцінював ту ефективність) чи було таке що продали нефективному а потім забрали назад?
розбудете коли частний капітал збудує в Україні аес. Чи нормальну гес. Атомна енергетика найдешевша і найефективніша. А продають нам "змішану" через енергоринок щоб ахмєтов впарив неефективну дорогу зелену. Це не корупція?
Якщо вони такі ефективні то хай самі відновлюють, беруть кредит чи випускають акції а частники будуть купляти й ставати співвласниками. :lol: таку схему Ваші економісти пропонують?
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:30

  kyk написав:
  The_Rebel написав:
  kyk написав:Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться.
П.С. У мене менше трьох :lol:

Знаю 5 пар з 3-ма дітьми до 18 років. 4 з них виїхали. І за 2 роки навчання дітей у нових школах вже встигли осісти і навряд чи повернуться. Тож тут скоріше буде негативний вплив на демографію

А ще виїхало мільйон жінок з одною чи двома дітьми, і частина з них навряд чи повернеться. Є загальна практика у всіх розвинених країнах - підтримувати родини, як допомагають нації не вмирати (3 і більше дітей). Чому ця невелика категорія так сильно турбує місцевих дописувачів? Особливо, коли потрапити у неї, за бажання, є можливість у більшості?


А працювати так щоб державі був нормальний ВВП, з яким і до євроінституцій не соромно інтегруватись, що нема можливості?
Краще бути як ціганє, чим копирсатися все життя в книжках, мануалах, курсах?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:31

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Маніпуляція в стилі ТЦК. В Івано-Франківську що більшість чоловіків в розшуку, є 40тис судових рішень?
Для доставки в ТЦК людини, яка проігнорувала дві повістки, потрібно судове рішення?

ви це серйозно?
примусової доставки в ТЦК взагалі не повинно бути при існуючому законодавстві.
навіть якщо проігнорує 10 повісток і зїсть висновок ВЛК
єдиний правовий спосіб впливу на так званих ухилянтів це штраф, суд і вязниця

P.S. Що й підтверждують інші форумчани нижче
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 27 бер, 2024 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:38

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Вы уточните, пожалуйста, контекст: "по закону" или "по северо-корейским понятиям"?

По закону.

По закону -- в тцк человека вообще доставлять нальзя: непредусмотренно.
А если вы именно про "розыск" -- так и там вполне четкая и определенная процедура есть. И да -- просто по желанию непонятного чувака в комуфляже -- на него подать нельзя.
Если действительно интересно -- еще год назад вопрос поднимался:
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... tov/291021
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:39

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Прохожий написав:тогда что за скулеж про "бусификацию"?ловят законопослушных тех кто на учете с военным билетом в кармане?
бо бусифікація - це викрадення людини.

стоп
что за вырезание из контекста?
добавил первоисточник
прочитайте мееедлееено шевеля губами

не похищение а задержание нарушителя закона


задержать может только полиция и отвезти тоже только в полицию.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:41

❗️Бронювання від мобілізації з привʼязкою до зарплат НЕ БУДЕ. Правку відхилено, – нардеп, член оборонного комітету Копитін.

«Суттю таких правок став би принцип «війна для бідних». А це неприпустимо!».

https://espreso.tv/mobilizaciya-popravk ... vr-kopitin
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:42

  Banderlog написав:
  Schmit написав:На газ також не варто дуже надіятись, оскільки вже почали валити по об'єктам Нафтогазу, то ж після закінчення контракту на транзит з газом також може бути дупа.
То що залишається, дрова? Уявляю київські висотки з пічним опаленням.
думаєте дров вистачить на всіх? Ви ж не в лісі живете. водоканал теж на електриці. Працює.
Без електрики держава обвалиться. Енергосистему треба відновлювати. А майже все в приватних руках вийде що ми за державний кошт помагаєм олігархам. Тому вихід тільки 1. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.

Відновлювати можна роками.
Вихід бачу один - вгатити москалям так, щоб мацква/підєр також хоч трохи посиділи на графіках відключень (на усі інші міста їм плювати). І тільки тоді вони припинять покушатись на нашу енергетику.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:43

  fox767676 написав:А працювати так щоб державі був нормальний ВВП, з яким і до євроінституцій не соромно інтегруватись, що нема можливості?
Краще бути як ціганє, чим копирсатися все життя в книжках, мануалах, курсах?

До чого тут одне до іншого? ВВП окремо, діти окремо.
Говорити, що троє дітей то лише для багатих і середній клас не може собі дозволити - брехня. Немає грошей на приватний садок - в державному теж нормально. Не обов'язково кожній дитині окрему кімнату. І т.д.
Багато дітей - це багато праці. А ви тут просто намагаєтесь подати це як якусь лазівку для олігархів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:44

  kyk написав:
  The_Rebel написав:
  kyk написав:Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться.
П.С. У мене менше трьох :lol:

Знаю 5 пар з 3-ма дітьми до 18 років. 4 з них виїхали. І за 2 роки навчання дітей у нових школах вже встигли осісти і навряд чи повернуться. Тож тут скоріше буде негативний вплив на демографію

А ще виїхало мільйон жінок з одною чи двома дітьми, і частина з них навряд чи повернеться. Є загальна практика у всіх розвинених країнах - підтримувати родини, як допомагають нації не вмирати (3 і більше дітей). Чому ця невелика категорія так сильно турбує місцевих дописувачів? Особливо, коли потрапити у неї, за бажання, є можливість у більшості?

>>> Є загальна практика у всіх розвинених країнах
точно? -- я про такую практику только на просторах пост-совка слышал...

>>> Чому ця невелика категорія так сильно турбує місцевих дописувачів?
так вы сами же на вопрос и ответили: по причине "невэличкости" -- вон та мифическая "допомага нації не вмирати" -- она хорошо если просто выше статистической/инструментальной погрешности, а не просто строго равна нулю...
Т.е. удивление/раздражение вызывает именно иррациональность льготы -- это как если бы рыжим разрешили на красный свет проезжать. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:45

  Прохожий написав:еще раз повторю: не слышал НИ ОДНОГО случая "бусификации" при наличии военного билета с актуальными данными в ТЦК


будь яка посадова особа діє згідно своїх посадових інструкцій або нормативних документів які регламентують її дії
приведіть де вказано що представники ТЦК мають право садити в бусик та їхати на оновлення даних.

ЗІ
і до речі чотириразовий укорніст чому свого часу не був бусифікований не підкажете? хоча він у відкриту у інтрерв’ю визнавав що батькам додому приходили його повістки але він вирішив їх ігнорувати.
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