_hunter написав: Вообще все экономисты (кроме, наверное, марксистов/социалистов) говорят. Держава и укрпочту зробила -- сравните сервис/скорость доставки с НП... Еще укртелеком можно вспомнить...
укртелеком в ахметова в руках порізали. Укрпочту ви зря обіжаєте. Вони вже більш менш віджили. І мають право на існування. Тут і посилки йдуть і магазини на колесах. Бореться укрпочта. Всі економісти? економіка це буржуазна лженаука.) вони Вас наєб- ть! А обманювати не педагогічно Макаренко казали. ці казочки були приприватизації. Казали що власник ефективніший тільки потом чогось ніхто не оцінював ту ефективність) чи було таке що продали нефективному а потім забрали назад? розбудете коли частний капітал збудує в Україні аес. Чи нормальну гес. Атомна енергетика найдешевша і найефективніша. А продають нам "змішану" через енергоринок щоб ахмєтов впарив неефективну дорогу зелену. Це не корупція? Якщо вони такі ефективні то хай самі відновлюють, беруть кредит чи випускають акції а частники будуть купляти й ставати співвласниками. таку схему Ваші економісти пропонують?
kyk написав:Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться. П.С. У мене менше трьох
Знаю 5 пар з 3-ма дітьми до 18 років. 4 з них виїхали. І за 2 роки навчання дітей у нових школах вже встигли осісти і навряд чи повернуться. Тож тут скоріше буде негативний вплив на демографію
А ще виїхало мільйон жінок з одною чи двома дітьми, і частина з них навряд чи повернеться. Є загальна практика у всіх розвинених країнах - підтримувати родини, як допомагають нації не вмирати (3 і більше дітей). Чому ця невелика категорія так сильно турбує місцевих дописувачів? Особливо, коли потрапити у неї, за бажання, є можливість у більшості?
А працювати так щоб державі був нормальний ВВП, з яким і до євроінституцій не соромно інтегруватись, що нема можливості? Краще бути як ціганє, чим копирсатися все життя в книжках, мануалах, курсах?
Letusrock написав:Маніпуляція в стилі ТЦК. В Івано-Франківську що більшість чоловіків в розшуку, є 40тис судових рішень?
Для доставки в ТЦК людини, яка проігнорувала дві повістки, потрібно судове рішення?
ви це серйозно? примусової доставки в ТЦК взагалі не повинно бути при існуючому законодавстві. навіть якщо проігнорує 10 повісток і зїсть висновок ВЛК єдиний правовий спосіб впливу на так званих ухилянтів це штраф, суд і вязниця
P.S. Що й підтверждують інші форумчани нижче
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 27 бер, 2024 14:42, всього редагувалось 1 раз.
По закону -- в тцк человека вообще доставлять нальзя: непредусмотренно. А если вы именно про "розыск" -- так и там вполне четкая и определенная процедура есть. И да -- просто по желанию непонятного чувака в комуфляже -- на него подать нельзя. Если действительно интересно -- еще год назад вопрос поднимался: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... tov/291021
Schmit написав:На газ також не варто дуже надіятись, оскільки вже почали валити по об'єктам Нафтогазу, то ж після закінчення контракту на транзит з газом також може бути дупа. То що залишається, дрова? Уявляю київські висотки з пічним опаленням.
думаєте дров вистачить на всіх? Ви ж не в лісі живете. водоканал теж на електриці. Працює. Без електрики держава обвалиться. Енергосистему треба відновлювати. А майже все в приватних руках вийде що ми за державний кошт помагаєм олігархам. Тому вихід тільки 1. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.
Відновлювати можна роками. Вихід бачу один - вгатити москалям так, щоб мацква/підєр також хоч трохи посиділи на графіках відключень (на усі інші міста їм плювати). І тільки тоді вони припинять покушатись на нашу енергетику.
fox767676 написав:А працювати так щоб державі був нормальний ВВП, з яким і до євроінституцій не соромно інтегруватись, що нема можливості? Краще бути як ціганє, чим копирсатися все життя в книжках, мануалах, курсах?
До чого тут одне до іншого? ВВП окремо, діти окремо. Говорити, що троє дітей то лише для багатих і середній клас не може собі дозволити - брехня. Немає грошей на приватний садок - в державному теж нормально. Не обов'язково кожній дитині окрему кімнату. І т.д. Багато дітей - це багато праці. А ви тут просто намагаєтесь подати це як якусь лазівку для олігархів.
kyk написав:Так, бо державі потрібні майбутні громадяни і платники податків. Так у всьому світі. Від того, що ви 100 разів напишите, що вас це не влаштовує - нічого не зміниться. П.С. У мене менше трьох
Знаю 5 пар з 3-ма дітьми до 18 років. 4 з них виїхали. І за 2 роки навчання дітей у нових школах вже встигли осісти і навряд чи повернуться. Тож тут скоріше буде негативний вплив на демографію
А ще виїхало мільйон жінок з одною чи двома дітьми, і частина з них навряд чи повернеться. Є загальна практика у всіх розвинених країнах - підтримувати родини, як допомагають нації не вмирати (3 і більше дітей). Чому ця невелика категорія так сильно турбує місцевих дописувачів? Особливо, коли потрапити у неї, за бажання, є можливість у більшості?
>>> Є загальна практика у всіх розвинених країнах точно? -- я про такую практику только на просторах пост-совка слышал...
>>> Чому ця невелика категорія так сильно турбує місцевих дописувачів? так вы сами же на вопрос и ответили: по причине "невэличкости" -- вон та мифическая "допомага нації не вмирати" -- она хорошо если просто выше статистической/инструментальной погрешности, а не просто строго равна нулю... Т.е. удивление/раздражение вызывает именно иррациональность льготы -- это как если бы рыжим разрешили на красный свет проезжать.
Прохожий написав:еще раз повторю: не слышал НИ ОДНОГО случая "бусификации" при наличии военного билета с актуальными данными в ТЦК
будь яка посадова особа діє згідно своїх посадових інструкцій або нормативних документів які регламентують її дії приведіть де вказано що представники ТЦК мають право садити в бусик та їхати на оновлення даних.
ЗІ і до речі чотириразовий укорніст чому свого часу не був бусифікований не підкажете? хоча він у відкриту у інтрерв’ю визнавав що батькам додому приходили його повістки але він вирішив їх ігнорувати.