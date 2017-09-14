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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73917392739373947395>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:46

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Вы уточните, пожалуйста, контекст: "по закону" или "по северо-корейским понятиям"?

По закону.

Когда коммуняки 90лет назад уморили голодом половину населения сёл у нас в центральной Украине они тоже действовали по закону. Зерно комиссары не себе в подвал забирали, а в закрома родины.
У вас на Буковине в 40е-50е годы новые власти после пакта Скрябина-Риббентропа тоже ж наверно всё по закону делали - отнимали, делили, "бандерлогов" несогласных с такими законами пачками в расход пускали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:48

  fler написав:Хтось може мені пояснити, навіщо ці розмови по 100500-му колу про "неправильну" мобілізацію?
Тут всі давно зрозуміли, хто є Сцикло та скільки їх на форумі.


ото зачетно вы макнули своего кумира :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:50

  kyk написав:
  fox767676 написав:А працювати так щоб державі був нормальний ВВП, з яким і до євроінституцій не соромно інтегруватись, що нема можливості?
Краще бути як ціганє, чим копирсатися все життя в книжках, мануалах, курсах?

До чого тут одне до іншого? ВВП окремо, діти окремо.
Говорити, що троє дітей то лише для багатих і середній клас не може собі дозволити - брехня. Немає грошей на приватний садок - в державному теж нормально. Не обов'язково кожній дитині окрему кімнату. І т.д.
Багато дітей - це багато праці. А ви тут просто намагаєтесь подати це як якусь лазівку для олігархів.

>>> Не обов'язково кожній дитині окрему кімнату. І т.д.
Да и кормить их каждый день не особо нужно :lol:

>>> Багато дітей - це багато праці.
Ну да. А теперь вспоминаем, что какую-то смешную тыщщу баксов в стране из 30 лямов народу получает где-то пол ляма (если ничего не путаю).
И вот из этой работы нужно еще свободные ресурсы найти на примерно столько же "хоботни".

>>> А ви тут просто намагаєтесь подати це як якусь лазівку для олігархів.
Не лазейку -- это вы сами придумали. Но позволить себе даже двоих детей -- при нормальном питании/воспитании/одевании -- в этой стране может только очень небольшая прослойка.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:51

  Schmit написав:Вихід бачу один - вгатити москалям так, щоб мацква/підєр також хоч трохи посиділи на графіках відключень (на усі інші міста їм плювати). І тільки тоді вони припинять покушатись на нашу енергетику.
вихід -договарюватись і мобілізувати країну, одночасно. Все решту казочки. Могли б вгатити то вгатилиб. Бють по Києву а ми будем по москві? Класна схема тіки нічим.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:51

  барабашов написав:
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Вы уточните, пожалуйста, контекст: "по закону" или "по северо-корейским понятиям"?

По закону.

Когда коммуняки 90лет назад уморили голодом половину населения сёл у нас в центральной Украине они тоже действовали по закону. Зерно комиссары не себе в подвал забирали, а в закрома родины.
У вас на Буковине в 40е-50е годы новые власти после пакта Скрябина-Риббентропа тоже ж наверно всё по закону делали - отнимали, делили, "бандерлогов" несогласных с такими законами пачками в расход пускали?


це удар нижче пояса))

нуашо, революційна необхідність
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:00

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
Вообще все экономисты (кроме, наверное, марксистов/социалистов) говорят.
Держава и укрпочту зробила -- сравните сервис/скорость доставки с НП... Еще укртелеком можно вспомнить...
укртелеком в ахметова в руках порізали.
Укрпочту ви зря обіжаєте. Вони вже більш менш віджили. І мають право на існування. Тут і посилки йдуть і магазини на колесах. Бореться укрпочта.
Всі економісти? :lol: економіка це буржуазна лженаука.)
вони Вас наєб- ть! А обманювати не педагогічно Макаренко казали. :lol: ці казочки були приприватизації. Казали що власник ефективніший тільки потом чогось ніхто не оцінював ту ефективність) чи було таке що продали нефективному а потім забрали назад?
розбудете коли частний капітал збудує в Україні аес. Чи нормальну гес. Атомна енергетика найдешевша і найефективніша. А продають нам "змішану" через енергоринок щоб ахмєтов впарив неефективну дорогу зелену. Це не корупція?
Якщо вони такі ефективні то хай самі відновлюють, беруть кредит чи випускають акції а частники будуть купляти й ставати співвласниками. :lol: таку схему Ваші економісти пропонують?

А давайте на USA посмотрим? -- там и реакторы -- частные и страну как-то без помощи ленина электрифицировать смогли...

А так-то в мире куча примеров есть, когда туда-сюда собственность гуляла
https://novayagazeta.ru/articles/2023/1 ... -i-obratno

А вы, в свою очередь, разбудите -- когда украинские власти себе АЭС построят :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:09

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  _hunter написав:
Вообще все экономисты (кроме, наверное, марксистов/социалистов) говорят.
Держава и укрпочту зробила -- сравните сервис/скорость доставки с НП... Еще укртелеком можно вспомнить...
укртелеком в ахметова в руках порізали.
Укрпочту ви зря обіжаєте. Вони вже більш менш віджили. І мають право на існування. Тут і посилки йдуть і магазини на колесах. Бореться укрпочта.
Всі економісти? :lol: економіка це буржуазна лженаука.)
вони Вас наєб- ть! А обманювати не педагогічно Макаренко казали. :lol: ці казочки були приприватизації. Казали що власник ефективніший тільки потом чогось ніхто не оцінював ту ефективність) чи було таке що продали нефективному а потім забрали назад?
розбудете коли частний капітал збудує в Україні аес. Чи нормальну гес. Атомна енергетика найдешевша і найефективніша. А продають нам "змішану" через енергоринок щоб ахмєтов впарив неефективну дорогу зелену. Це не корупція?
Якщо вони такі ефективні то хай самі відновлюють, беруть кредит чи випускають акції а частники будуть купляти й ставати співвласниками. :lol: таку схему Ваші економісти пропонують?

А давайте на USA посмотрим? -- там и реакторы -- частные и страну как-то без помощи ленина электрифицировать смогли...

А так-то в мире куча примеров есть, когда туда-сюда собственность гуляла
https://novayagazeta.ru/articles/2023/1 ... -i-obratno

А вы, в свою очередь, разбудите -- когда украинские власти себе АЭС построят :lol:

На сша? Можно й на сша ,приміром
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 1%80%D0%B0
Можно і за наш край. Трохи поезії :lol:
Человек сказал Днепру:
- Я стеной тебя запру,

Чтобы,
Падая
С вершины,
Побежденная
Вода
Быстро
Двигала
Машины
И толкала
Поезда.
Чтобы
Столько
Полных
Бочек
Даром
Льющейся
Воды
Добывали
Для рабочих
Много хлеба
И руды.

Чтобы
Углем,
Сталью,
Рожью
Был богат
Наш край родной,
Чтобы солнце
Запорожья
Загорелось
Над страной!
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:10

  unicdima написав:
  katso написав:Это плохо. Если полиция не будет защищать права граждан - они будут искать защиту в другом месте. Вот например уже перекрывали дороги -

Такі ж самі гниди в 2014 на Донбасі перекривали рух колон ЗСУ.
Бабам років по 5 треба дати, а організатору 15.


думаю все помнят всякие шумные истории с расследованием про перекрытие доступа гражданам до водоемов всякими заборами.
интересно эти хазяева жизни и их родственники в ЗСУ или как?
и кто кому будет после войны на голову налазить?
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:22

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:брехня. ТЦК немають жодних прав та повноважень затримувати кого небуть, тим більше переважно за адміністративне порушення.
Так само поліція немає права доставляти людину в якесь там ТЦК

І шо? А громадяни зобовязані після оголошення військового стану прийти і оновити дані в ТЦК.
Знаєте, з чого почалася "бусифікація"? З того, що громадяни, отримавши повістку, викидали її і продовжували переховуватися.
Так, ТЦК певною мірою порушують процедури.
Але є проблема. Процедури переважно прописані для мирного часу, а у нас війна, якщо хтось не помітив. І якби всі дотримувалися процедур, то Летусрок би зараз десь на полігоні під Брянськом вчився штурмувати Варшаву.


вы солнцеликому че такой вопрос не задавали когда он четырежды уклонист на пост преза баллотировался?
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:25

  sashaqbl написав:Я чомусь не побачив жодного плачу що депутати не можуть дати ТЦК повноважень, щоб мобілізувати достатню кількість людей.
Опишіть будь-ласка, якою ви бачите процедуру мобілізації, яка забезпечить ваші права і забезпечить ЗСУ людьми?


в першу чергу мобілізувати всіх царьків життя щоб народ бачив що Україну дійно всі захищають а не тільки той хто не зміг відкупитися.
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