Бен Годжес: «Я не бачу у них великого мобільного угруповання, яке могло б закріпити їх наступ під Авдіївкою, яке могло б рушити в напрямку Харкова, Києва»



Російські загарбники використовують затримку допомоги для України для інтенсивніших атак, але не мають ресурсу для здійснення великого прориву. Про це колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Годжес розповів в ефірі «Громадського радіо».



«Дійсно, у росіян є нетренована маса, через використання якої в них такі величезні втрати, тому що вони просто штовхають людей у м’ясорубку, і у них є артилерійські боєприпаси. Вони ведуть застарілу війну на виснаження, намагаються задушити українських захисників масою. І це буде тривати. Але це відрізняється від прориву», – сказав Годжес.



На його думку, росіяни не мають відповідної мобільної групи, що була б спроможна рухатися в напрямку великих міст.



«Я не бачу у них великого мобільного угруповання, яке могло б закріпити їх наступ під Авдіївкою, яке могло б рушити в напрямку Харкова, Києва чи інших великих міст, як це робила стара радянська доктрина з оперативно-маневреними групами. Щоб підготовлені бронетанкові з’єднання могли рухатися без необхідної логістики. Я не впевнений, що у них вона є, навіть якщо вони продовжуватимуть досягати успіхів на тактичному рівні. Звичайно, я можу помилятися, але я не бачив доказів того, що у них є таке велике з’єднання, яке могло б це зробити», – наголосив генерал у відставці.