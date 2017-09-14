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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:39
Letusrock написав:
ви це серйозно?
примусової доставки в ТЦК взагалі не повинно бути при існуючому законодавстві.
навіть якщо проігнорує 10 повісток і зїсть висновок ВЛК
"Нижче" мені дали посилання, де розумний юрист пише
Водночас, за його словами, ТЦК можуть звертатися до поліції для встановлення місцезнаходження та супроводження до військкомату.
ТОбто рішення суду все таки не потрібне. Просто це має робити поліція, а не працівники ТЦК.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:40
mephala написав: Прохожий написав:
еще раз повторю: не слышал НИ ОДНОГО случая "бусификации" при наличии военного билета с актуальными данными в ТЦК
будь яка посадова особа діє згідно своїх посадових інструкцій або нормативних документів які регламентують її дії
приведіть де вказано що представники ТЦК мають право садити в бусик та їхати на оновлення даних.
ЗІ
і до речі чотириразовий укорніст чому свого часу не був бусифікований не підкажете? хоча він у відкриту у інтрерв’ю визнавав що батькам додому приходили його повістки але він вирішив їх ігнорувати.
Чому співробітників національної поліції не звинувачують у безвідповідальності? Тому що є Закон , є окремо план. Все. Іншого пояснення немає. За 2023 рік достатньо було відеофіксації бездіяльності поліцейських.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:49
Никак не могу понять, почему вы решили, что работа слідчого або мента на кпп важнее тракториста или строителя?
Потому что силовики охраняют власть?
А вам от этого что?
Подозрительно
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:50
fox767676 написав:
сподіваюсь, таки відокремлять зерна від плевел, зроблять залежність не від ЗП, а від сектору економіки(бюджетник/небюджетник) та військового збору
Але ця хлопоманська фрезеологія про СОЦІАЛІСТИЧНУ СПРАВЕДЛИВІТЬ на 11 році декомунізації мені рішуче не подобається. Це просто більшовицьке знищення середнього класу
если смотреть с точки зрения что любая жизнь равнозначно бесценна то любая отмазка от службы не катит.
служить должны все.
и отмазок типа нету должности или еще какие - не канает.
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 27 бер, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:52
Бен Годжес: «Я не бачу у них великого мобільного угруповання, яке могло б закріпити їх наступ під Авдіївкою, яке могло б рушити в напрямку Харкова, Києва»
Російські загарбники використовують затримку допомоги для України для інтенсивніших атак, але не мають ресурсу для здійснення великого прориву. Про це колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Годжес розповів в ефірі «Громадського радіо».
«Дійсно, у росіян є нетренована маса, через використання якої в них такі величезні втрати, тому що вони просто штовхають людей у м’ясорубку, і у них є артилерійські боєприпаси. Вони ведуть застарілу війну на виснаження, намагаються задушити українських захисників масою. І це буде тривати. Але це відрізняється від прориву», – сказав Годжес.
На його думку, росіяни не мають відповідної мобільної групи, що була б спроможна рухатися в напрямку великих міст.
«Я не бачу у них великого мобільного угруповання, яке могло б закріпити їх наступ під Авдіївкою, яке могло б рушити в напрямку Харкова, Києва чи інших великих міст, як це робила стара радянська доктрина з оперативно-маневреними групами. Щоб підготовлені бронетанкові з’єднання могли рухатися без необхідної логістики. Я не впевнений, що у них вона є, навіть якщо вони продовжуватимуть досягати успіхів на тактичному рівні. Звичайно, я можу помилятися, але я не бачив доказів того, що у них є таке велике з’єднання, яке могло б це зробити», – наголосив генерал у відставці.
У 2024 році існує ймовірність того, що окупанти відкриють новий активний напрямок фронту. Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Я впевнений, що росіяни у цьому році можуть накопичити достатньо особового складу та техніки для того, щоб спробувати відкрити, як мінімум, ще один напрямок, крім Авдіївського. Це буде активний, наступальний напрямок, але який саме невідомо. Ми можемо здогадатися, беручи до уваги ті напрямки, які для них важливі та де є місця, які вони могли б спробувати почати тиснути. До речі, в цьому переліку буде і кордон з РФ, який росіяни теж розглядають як один з напрямків для можливих наступальних дій», – повідомив він.
За його словами, росіяни досить чітко для себе визначають напрямки основних зусиль. На цей час Авдіївка є одним з основних таких напрямків.
«Окупанти будуть перекидати сюди резерви, доки не вирішать, що досягли мети, яку ставили перед собою. Для них немає великої різниці скільки тут загине росіян», – додав він.
Також очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що нині на фронті спостерігається певне перегрупування ворожих військ. Він зауважив, що реальний стан справ у Росії щодо будь-яких їхніх задумів і нового наступу може залежати від багатьох внутрішньоросійських чинників, як-от суспільний супротив мобілізації.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:56
Те, кто орут не нужен закон, не нужны юристы, по словам тех же юристов бегут потом к ним за помощью оформления кучи бумаг. А юристы потом скажут, а всё, закон не работает, будешь без убд, без нифига.
И второе.
росия деградировала больше. Сначала бусы, разгон митингов, а теперь вся страна смотрит, как менты отрезают уши, суют провод с током в половые органы. И это принимается обществом. Пока не касается лично и этот провод не суют в половой орган ему.
Так что не радуйтесь. Сегодня вы хлопаете в ладошки, когда бьют трактористов, а завтра где-то на сизо вам самим всунут ток в промежность под ликование толпы
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 27 бер, 2024 15:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:56
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Маніпуляція в стилі ТЦК. В Івано-Франківську що більшість чоловіків в розшуку, є 40тис судових рішень?
Для доставки в ТЦК людини, яка проігнорувала дві повістки, потрібно судове рішення?
наш през проигнорировал четыре повестки
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:59
Schmit написав: Bobua написав: ЛАД написав:
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Варіантів багато, сучасні комбіновані сонце, тепловий насос, чи шось традиційне, хоч на солярі.
До війни мав досвід відключення багатоквартирного будинку від ЦО та перехід на міні-котельню. Основні проблеми були: зібрать більше 50% згод власників, пільговики(субсидії), сама процедура відключення будинку від ЦО.
По часу зайняло приблизно 1.5 року.[/quote
Любая система отопления без электрики работать не будет. Кроме генератора.
Старі газ.котли без електрики.
Тупо газ.плита, на яку поставити баняк з водою -- теж без електрики.
Цікаво чи соняч.колекторам треба електрика?
Нібито й ні. Підігрітий теплоносій сам вгору йде.
Соняч.батареї для заряджання сматфонів-планшетів -- невеличкої досить буде. 1А. 5Вт.
А на коли у нас апокаліпсис?
На газ також не варто дуже надіятись, оскільки вже почали валити по об'єктам Нафтогазу, то ж після закінчення контракту на транзит з газом також може бути дупа.
То що залишається, дрова? Уявляю київські висотки з пічним опаленням.
Не треба уявляти. Вони вже є
В ІФ з цим ще простіше.
В новобудах ставлять в кожну квартиру газ котел і виводять трубу у вікно.
Раптом щось -- всі поставлять пічки. Буде димніше й увесь хмиз вигребуть, але то таке...
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Додано: Сер 27 бер, 2024 16:02
mephala написав: sashaqbl написав: Letusrock написав:
Маніпуляція в стилі ТЦК. В Івано-Франківську що більшість чоловіків в розшуку, є 40тис судових рішень?
Для доставки в ТЦК людини, яка проігнорувала дві повістки, потрібно судове рішення?
наш през проигнорировал четыре повестки
Бусифицировать бы нужно.
Стопэ. Так это что он "сцикло" получается?
Интересно
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Додано: Сер 27 бер, 2024 16:04
Бетон написав:
Никак не могу понять, почему вы решили, что работа слідчого або мента на кпп важнее тракториста или строителя?
Потому что силовики охраняют власть?
А вам от этого что?
Подозрительно
Не ясно кому адресовано, но возможно мне, так как я говорил об этом…
Одним из отличительных признаков государства является правоохранительная система. У нас она не идеальная, но вы по темноте можете ходить. И ваша жена не будет изнасилована тоже. И сын идя из секции в 8 вечера не будет отправлен на органы. Ему в школе не продают на каждой перемене кокс.
А если к вам среди ночи будут выносить с болгаркой дверь (с паяльником во второй руке), то вам есть куда позвонить и таки полиция приедет. И зная это, вашу дверь не выносят…
По дорогам не ездят со скоростью сколько желают, в каком желают состоянии. А если это случается, то система наказани я работать. То есть в принципе вы чувствуете себя на дороге безопасно. В качестве как пешехода , так и водителя.
Тут можно много продолжать .. Вам плять все это не нужно?!!!
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 бер, 2024 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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