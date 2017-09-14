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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7392739373947395
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:04

  mephala написав:
  fox767676 написав:сподіваюсь, таки відокремлять зерна від плевел, зроблять залежність не від ЗП, а від сектору економіки(бюджетник/небюджетник) та військового збору
Але ця хлопоманська фрезеологія про СОЦІАЛІСТИЧНУ СПРАВЕДЛИВІТЬ на 11 році декомунізації мені рішуче не подобається. Це просто більшовицьке знищення середнього класу


если смотреть с точки зрения что любая жизнь равнозначно бесценна то любая отмазка от службы не катит.
служить должны все.
и отмазок типа нету должности или еще какие - не канает.

Історично служили дійсно майже всі, але у чітко визначеному віковому діапазоні
20-30 років, накрайняк до 45 років.
Але наші радикальні декомунізатори побудували постмодерністське суспільство з від'ємною деомографію, де людина залишаеться військовозовобов'язаною майже до самої смерті. Який сенс залишатися в країні людям яким можуть заробити гроші будь-де, що змусить їх жити, та працювати у невизначеності все життя ?
Виявляеться дуже зручно під напівкомуністичними гаслами загнати середній клас до окопів, і щоб вони ще з власних заощадженнь купляли амуніцію та зброю собі та побратимам, це простіше ніж будувати складну економіку, де тил забезпечує армію
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 27 бер, 2024 16:06, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:06

  Бетон написав:Те, кто орут не нужен закон, не нужны юристы, по словам тех же юристов бегут потом к ним за помощью оформления кучи бумаг. А юристы потом скажут, а всё, закон не работает, будешь без убд, без нифига.

И второе.
росия деградировала больше. Сначала бусы, разгон митингов, а теперь вся страна смотрит, как менты отрезают уши, суют провод с током в половые органы. И это принимается обществом. Пока не касается лично и этот провод не суют в половой орган ему.

Так что не радуйтесь. Сегодня вы хлопаете в ладошки, когда бьют трактористов, а завтра где-то на сизо вам самим всунут ток в промежность под ликование толпы

Ещё смертная казнь, падаждите, мы ждём как только, то сразу. Уклоняться каждый день будет всё интересней.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:07

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
Старі газ.котли без електрики.

Тупо газ.плита, на яку поставити баняк з водою -- теж без електрики.

Цікаво чи соняч.колекторам треба електрика?
Нібито й ні. Підігрітий теплоносій сам вгору йде.

Соняч.батареї для заряджання сматфонів-планшетів -- невеличкої досить буде. 1А. 5Вт.


А на коли у нас апокаліпсис? :)
апокаліпсис штука індивідуальна :lol: но... сонячна батарея для планшету понятно. Вишка звязку акумуляторну батарею на скільки годин буде у вас? :wink: електрика не тільки в гаджжетах і лампочках. На жд електровози. Міський транспорт. ... сигналізація в магазинах , банках скільки буде працювати без живлення 220? Холодильники промислові? Птахофабрики?


Ідилія...
Всі читають книжки (паперові, чи електронні чи в смартах).
У тік-тубах не тупішають.
Всі на електровелосипедах -- чи у місті, на чистому повітрі, чи вдома педалі крутять, акуми заряджають. Але ще треба заборонити у містах авто з двз.
Крамниці цілодобові, банки теж.
Харчі з акціями і знижками...

Коли, коли, хочу, хочу, вже, вже! :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:14

«Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Так, за січень-лютий 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд гривень або 55,4% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У лютому — 159,8 млрд грн», — сказано в повідомленні.
vitaliiangel
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