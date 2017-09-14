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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73897390739173927393>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:06

  Бетон написав:Те, кто орут не нужен закон, не нужны юристы, по словам тех же юристов бегут потом к ним за помощью оформления кучи бумаг. А юристы потом скажут, а всё, закон не работает, будешь без убд, без нифига.

И второе.
росия деградировала больше. Сначала бусы, разгон митингов, а теперь вся страна смотрит, как менты отрезают уши, суют провод с током в половые органы. И это принимается обществом. Пока не касается лично и этот провод не суют в половой орган ему.

Так что не радуйтесь. Сегодня вы хлопаете в ладошки, когда бьют трактористов, а завтра где-то на сизо вам самим всунут ток в промежность под ликование толпы

Ещё смертная казнь, падаждите, мы ждём как только, то сразу. Уклоняться каждый день будет всё интересней.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:07

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
Старі газ.котли без електрики.

Тупо газ.плита, на яку поставити баняк з водою -- теж без електрики.

Цікаво чи соняч.колекторам треба електрика?
Нібито й ні. Підігрітий теплоносій сам вгору йде.

Соняч.батареї для заряджання сматфонів-планшетів -- невеличкої досить буде. 1А. 5Вт.


А на коли у нас апокаліпсис? :)
апокаліпсис штука індивідуальна :lol: но... сонячна батарея для планшету понятно. Вишка звязку акумуляторну батарею на скільки годин буде у вас? :wink: електрика не тільки в гаджжетах і лампочках. На жд електровози. Міський транспорт. ... сигналізація в магазинах , банках скільки буде працювати без живлення 220? Холодильники промислові? Птахофабрики?


Ідилія...
Всі читають книжки (паперові, чи електронні чи в смартах).
У тік-тубах не тупішають.
Всі на електровелосипедах -- чи у місті, на чистому повітрі, чи вдома педалі крутять, акуми заряджають. Але ще треба заборонити у містах авто з двз.
Крамниці цілодобові, банки теж.
Харчі з акціями і знижками...

Коли, коли, хочу, хочу, вже, вже! :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:14

«Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Так, за січень-лютий 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд гривень або 55,4% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У лютому — 159,8 млрд грн», — сказано в повідомленні.
чёт мало надо 85% и не забыть поднять зарплаты тыловым крысам, а то в ресторанах стало дорого, а иначе питаться они уже разучились.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Всі на електровелосипедах -- чи у місті, на чистому повітрі, чи вдома педалі крутять, акуми заряджають. Але ще треба заборонити у містах авто з двз.
Крамниці цілодобові, банки теж.
Харчі з акціями і знижками...

Харчі з акціями і знижками будуть тільки короткий час поки все не зіпсується остаточно. Бо з вашим підходом крамниці зникнуть і відкотимося у минуле, де торгівля - то стихійний базар раз на тиждень. Крутячи педалі зарядити зможете хіба павербанк, то ж весь електротранспорт також зникне.
Зовсім скоро і книжки вам читати стане ніколи, бо будете іпашить як проклятий щоб тільки прогодуватися як селянин 18ст
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:27

Faceless
Старая советская шутка, только в другую сторону
- при комунизме у меня будет свой самолет…
- а зачем тебе самолет?
- а вот допустим во Львове муку в магазинах выбросили, час лета и я там!!

Бо з вашим підходом крамниці зникнуть і відкотимося у минуле, де торгівля - то стихійний базар раз на тиждень. Крутячи педалі зарядити зможете хіба павербанк, то ж весь електротранспорт також зникне.
Зовсім скоро і книжки вам читати стане ніколи, бо будете іпашить як проклятий щоб тільки прогодуватися як селянин 18ст


Я бачив багато життя без електрики , або майже без неї (генератори, і звичайно ж що не цілодобове).
Не дай бох.. Звичайне пастеризоване молоко буде коштувати 2+ долари. Бо для його зберігання треба багато бензину і ресурс генератора..На вулиці в бахлахі з-під мінералки теж є, дешевше набагато. Але хто з присутніх крім мухи таке купує?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 бер, 2024 16:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:29

  Бетон написав:Никак не могу понять, почему вы решили, что работа слідчого або мента на кпп важнее тракториста или строителя?
Потому что силовики охраняют власть?
А вам от этого что?
Подозрительно

стесняюсь спросить но все же...
подскажите, когда получили между глаз и лишились сумки с 75куе вы звонили трактористу или строителю?
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:38

  fox767676 написав:Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40
Ви не середній клас...Ви фантазер....
Додатковий щомісячний збір 80000 грн=1 млн грн/рік...
Станом на 2022 рік по ВСІЙ УКРАЇНІ було задекларовано всього 12374 особи які показали дохід ВИЩЕ 1 млн грн....
І серед цих 12374 осіб не всі чоловіки , а ті що чоловіки не всі у віці 25-40 , а ті що у віці 25-40 - не всі мобпригодні.

То ви хочете цілий закон для максимум 2000-4000 осіб...
Бл.ть , якщо для кожних 4 000 осіб писати Закон , то ваша слуга народу - загнеться не розігнувшись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:41

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Никак не могу понять, почему вы решили, что работа слідчого або мента на кпп важнее тракториста или строителя?
Потому что силовики охраняют власть?
А вам от этого что?
Подозрительно

стесняюсь спросить но все же...
подскажите, когда получили между глаз и лишились сумки с 75куе вы звонили трактористу или строителю?

Дивна аналогія. То по-вашому, поліцай в такому випадку зможе попрацювати на комбайні, коли ви хліба захочете? До кого звернетеся?
Якщо влада не може провести вибори зезидента через те, що велика частина населення мігрувала, то тоді мабуть вже не потрібна і така кількісь силовиків для залишившихся. Нє?
"Кто труси рєбятам шйот?
Ну, конєчно, нє пілот".
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:00

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40
Ви не середній клас...Ви фантазер....
Додатковий щомісячний збір 80000 грн=1 млн грн/рік...
Станом на 2022 рік по ВСІЙ УКРАЇНІ було задекларовано всього 12374 особи які показали дохід ВИЩЕ 1 млн грн....
І серед цих 12374 осіб не всі чоловіки , а ті що чоловіки не всі у віці 25-40 , а ті що у віці 25-40 - не всі мобпригодні.

То ви хочете цілий закон для максимум 2000-4000 осіб...
Бл.ть , якщо для кожних 4 000 осіб писати Закон , то ваша слуга народу - загнеться не розігнувшись.



Де ви взяли цих 12345 середнячків? Це 3-4 київських ЖК комфорт класу.
Взагалі у вас як з цифрами? І якщо 80 тис здаються захмарною цифрою, то треба самодекомунізовуватись, самодекомунізовуватись
В Україні сотні тисяч ІТ-аутсорсерів, з них точно більше ніж 12 тис мідлів та сеніорів , у яких середня зп більше 100 тис. Отже буде Ділема Успіха - 20(100-80) тис на волі, чи щось більше у армії.
Що таке "не мобпригодні" у віці 25-40, не розумію. Потрібна переатестація, і навіть не зважаючи на придатність підвищенийй податок.
Вибачте, одні читають книжки, створюють ВВП, фітнесят, не бухають, і змушені до смерті ще й воювати за немобпригодних у 25-40, чи за чиїхось дітей у Варшаві чи Відні.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто щи що забороняє зупинитися в глухій обороні з трьома..п"ятьма лініями лініями Сирського і чекати коли РФ сама себе дестабілізує крокусами (пророцтво Зебри)?
flyman
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  #<1 ... 73897390739173927393>
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