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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:11
flyman написав:
Хто щи що забороняє зупинитися в глухій обороні з трьома..п"ятьма лініями лініями Сирського і чекати коли РФ сама себе дестабілізує крокусами (пророцтво Зебри)?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:14
stm написав:
Ещё смертная казнь, падаждите, мы ждём как только, то сразу. Уклоняться каждый день будет всё интересней.
как я тащусь от воинственности тех кто спрятался за системой.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:17
fox767676 написав: budivelnik написав: fox767676 написав:
Я літній середній клас, а не папік-мажор
Це задачка для уряду знайти таку формулу за якої кількість заброньованих буде мінімальна, а кількість офіційних надходжень - максимальна.
Гадаю це 40 тис спецподатку на місяць для чоловіків працівників небюджетної сфери 40+, та 80тис для 25-40
Ви не середній клас...Ви фантазер....
Додатковий щомісячний збір 80000 грн=1 млн грн/рік...
Станом на 2022 рік по ВСІЙ УКРАЇНІ було задекларовано всього 12374 особи які показали дохід ВИЩЕ 1 млн грн....
І серед цих 12374 осіб не всі чоловіки , а ті що чоловіки не всі у віці 25-40 , а ті що у віці 25-40 - не всі мобпригодні.
То ви хочете цілий закон для максимум 2000-4000 осіб...
Бл.ть , якщо для кожних 4 000 осіб писати Закон , то ваша слуга народу - загнеться не розігнувшись.
Де ви взяли цих 12345 середнячків? Це 3-4 київських ЖК комфорт класу.
1Ви дурня не вмикайте.
Те що зароблене за останні 15 років і витрачене ще вчора - сьогодні отримати не можна.
Ви не можете замість 80000/місяць віддавати державі 1 м2 житла , чи пару коліс від мерседеса....
fox767676 написав:
Взагалі у вас як з цифрами? І якщо 80 тис здаються захмарною цифрою, то треба самодекомунізовуватись, самодекомунізовуватись
В Україні сотні тисяч ІТ-аутсорсерів, з них точно більше ніж 12 тис мідлів та сеніорів , у яких середня зп більше 100 тис. Отже буде Ділема Успіха - 20(100-80) тис на волі, чи щось більше у армії.
Якраз з цифрами в мене все нормально
Я оперую статистикою , а ви оповіданнями про сотні тисяч осіб , які заробляють сотні тисяч в місяць....
Для фантазерів,які твердо були переконані що ЄС - буде голосувати проти...а час показав що СН-якраз проти - прості цифри....
Припустимо що є так як Ви кажете
200 000 осіб * 200 000 дохід * 12 місяців =480 млрд=25% ВВП
Тобто по вашому 0,5% людей створюють 25% ВВП
І після цього ви не фантазер?
fox767676 написав:
Що таке "не мобпригодні" у віці 25-40, не розумію. Потрібна переатестація, і навіть не зважаючи на придатність підвищенийй податок.
Вибачте, одні читають книжки, створюють ВВП, фітнесят, не бухають, і змушені до смерті ще й воювати за немобпригодних у 25-40, чи за чиїхось дітей у Варшаві чи Відні.
Є батьки в яких троє дітей, є інваліди , є люди які доглядають за інвалідом...
Тому ще раз
Максимальна ставка яку потягне більше ніж 100 000 осіб = 20 000 грн/місяць
Те що економічна бронь необхідна - доводьте не мені, а партії за яку голосували.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:17
Faceless написав: flyman написав:
Хто щи що забороняє зупинитися в глухій обороні з трьома..п"ятьма лініями лініями Сирського і чекати коли РФ сама себе дестабілізує крокусами (пророцтво Зебри)?
Здоровий ґлузд
Україна 2024 році опинилася під загрозою "заморожування" війни через виснаження та дії західних партнерів, які допомагають їй надто нерішуче.
Про це пише німецьке видання Die Welt.
Однією з причин ситуації, що склалася, стали безвідповідальні дії канцлера Німеччини Олафа Шольца та інших західних політиків. Вони надто нерішуче допомагають Україні. Водночас від них звучать сигнали про "заморожування конфлікту".
До того ж обидві сторони виснажені з точки зору наявних ресурсів. При цьому явної переваги на полі бою нема, тому ймовірність укладання мирної угоди малоймовірна.
Автор статті вважає, що у разі продовження війни у теперішньому темпі Україна програє, а "замороження" дозволить їй зберегти обличчя та уникнути остаточного визнання поразки.
Призупинення бойових дій задовільнить і Росію, яка не виведе війська з України. Водночас Захід не постачатиме зброю та не вестиме переговори з Україною про вступ у НАТО.
Востаннє редагувалось d44
в Сер 27 бер, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:17
flyman написав:
Хто щи що забороняє зупинитися в глухій обороні з трьома..п"ятьма лініями лініями Сирського і чекати коли РФ сама себе дестабілізує крокусами (пророцтво Зебри)?
КАбы? Которые успешно разбирают наши линии обороны
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:19
Andrey2512 написав: flyman написав:
Хто щи що забороняє зупинитися в глухій обороні з трьома..п"ятьма лініями лініями Сирського і чекати коли РФ сама себе дестабілізує крокусами (пророцтво Зебри)?
КАбы? Которые успешно разбирают наши линии обороны
5 ліній розберуть? за скільки часу, за півроку лінія?
а за той час ще плюс пару накопати, нє?
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flyman
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:22
я може жорстко іноді пишу про доглядантів, непридатних, багатодітних
Але є приклад новомодних вєганів 25-40, які змогли виїхати через дитину нездорову.
А чому дитина нездорова? Вважаю через вєганську дієту нав'язану батьками
А той хто старше, і не ви... з модними дієтами, і здорову дитину ростить, ще й воювати за поїхавших хіпстерів повинен
Ось такі реалії постмодерна
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:32
fox767676 написав:
А чому дитина нездорова? Вважаю через вєганську дієту нав'язану батьками
чет мне подсказывает что они не правильные веганы.
настоящее веганство требует в 2-3 раза больше денег и усилий на приготовление еды что бы полноценно питаться.
многие дятлы веганством называют тупой отказ от мяса и все.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:35
flyman написав:
(пророцтво Зебри)?
більш-менш погоджуюсь з Пророком
осінь-зима 24 - битва за Краматорськ
весна - паритет (ЄС наростить виробництво зброї)
Літо 25 - заморозка по ЛБЗ
25-30 рр повільне повернення до звичного життя України, на росії війна башен з залученням іділ, ічкірейців, башкортів, анархистів, нацдемів
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:39
mephala написав: stm написав:
Ещё смертная казнь, падаждите, мы ждём как только, то сразу. Уклоняться каждый день будет всё интересней.
как я тащусь от воинственности тех кто спрятался за системой.
Я лишь согласилась что мы копируем оркостан. Для Вас у меня есть другая система. В пятницу волонтёр меня ждёт что бы вручить шеврон бригады медиков. А вообще у меня есть ещё бронзовая медаль Украины по волейболу, а играю я на пляже со словами: "давайте нежнее, ноготки мне надо сохранить" ))) я ломаю все системы, точнее, я ценю людей которые рядом, а они в ответочку делают самые идиотские с точки зрения моего профессионализма жесты ))) mephala, люди рядом - это для меня ценность, всё остальное нюансы. Поэтому если войско не будет представлять срез общества способного взаимодействовать мы проиграем. И вы обиженный этого не замечаете, а мне всё интересней, ведь дальше отгребать как раз сытому ЕС.
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