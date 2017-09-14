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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7390739173927393
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:46

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:
  flyman написав:Хто щи що забороняє зупинитися в глухій обороні з трьома..п"ятьма лініями лініями Сирського і чекати коли РФ сама себе дестабілізує крокусами (пророцтво Зебри)?


КАбы? Которые успешно разбирают наши линии обороны

5 ліній розберуть? за скільки часу, за півроку лінія?
а за той час ще плюс пару накопати, нє?

потрібно ППО до ліній оборони
Розкрутиться ЄС на іріси та самп-т , то можна і заморожувати по лініям
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 27 бер, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:46

  stm написав:В пятницу волонтёр меня ждёт что бы вручить шеврон бригады медиков.


вы думаете меня это впечатляет?
вот вам зарисовочка
коллектив из 20К человек пишет заявы на отчисление в профсоюз энной части з/п что бы купить военным по их заказу.
глава профсоюза и другие примазавшиеся закупают все что нужно и везут в часть.
за что получают кучу шеврончиков, медалек, благодарности от части и прочую лабуду. при чем вся эта лабуда именная а не коллективу который сбрасывался.
как вы думаете какое отношение коллектива к этому главе профсоюза и прочим примазавшимся?
доходчиво пояснил?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:47

  fox767676 написав:Я літній середній клас, а не папік-мажор

Та знаєм, знаєм.
1000 мішків картоплі (по 5 кг кожний). Щомісяця. :mrgreen:
  fox767676 написав:Я зараз працюю за 1000 мішків картоплі.

  fox767676 написав: ок, замість "мішка" читати "відра" :)
fler
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:48

  mephala написав:
  stm написав:В пятницу волонтёр меня ждёт что бы вручить шеврон бригады медиков.


вы думаете меня это впечатляет?
вот вам зарисовочка
коллектив из 20К человек пишет заявы на отчисление в профсоюз энной части з/п что бы купить военным по их заказу.
глава профсоюза и другие примазавшиеся закупают все что нужно и везут в часть.
за что получают кучу шеврончиков, медалек, благодарности от части и прочую лабуду. при чем вся эта лабуда именная а не коллективу который сбрасывался.
как вы думаете какое отношение коллектива к этому главе профсоюза и прочим примазавшимся?
доходчиво пояснил?

Не впечатляет, а задевает. Я ведь правильно нашла струны )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:49

  mephala написав:
  stm написав:В пятницу волонтёр меня ждёт что бы вручить шеврон бригады медиков.


вы думаете меня это впечатляет?
вот вам зарисовочка
коллектив из 20К человек пишет заявы на отчисление в профсоюз энной части з/п что бы купить военным по их заказу.
глава профсоюза и другие примазавшиеся закупают все что нужно и везут в часть.
за что получают кучу шеврончиков, медалек, благодарности от части и прочую лабуду. при чем вся эта лабуда именная а не коллективу который сбрасывался.
как вы думаете какое отношение коллектива к этому главе профсоюза и прочим примазавшимся?
доходчиво пояснил?

:D
теоретично може мати сенс при квотному бронюванні.
Ті хто в квоті, скидуються на тих хто не в квоті
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:49

  mephala написав:
  stm написав:Ещё смертная казнь, падаждите, мы ждём как только, то сразу. Уклоняться каждый день будет всё интересней.


как я тащусь от воинственности тех кто спрятался за системой.

Для вас підходить приказка «в чужих руках завжди товще і мясисніше».
Вам не подобається, що ті, без кого повсякденна діяльність країни чи міста неможлива, не підлягають мобілізації. Тоді вам треба за свій кошт вивчитись на пожежного і замінити його. Чому за свій? Бо це марнотратство його вчити на піхотинця, а вас на пожежного, замість просто вас на пожежного.
Ще уміляють ухилянти, які кажуть «ага, просто ти не в окопі, а я б теж пішов льотчиком сидіти в теплі, артилеристом як Успіх, дронщиком як Денік, а от в окоп я не хочу». Да хто тебе не пускає кудись?
Якщо пізно зараз, то хто тебе не пускав раніше? Чому хтось інший винуватий, що ти не підходиш, чи не можеш кудись?


І да, Мефала, саме ви і є «богоізбранний». Бо тут розказуєте про жахи, як всіх ловлять і кидають в окоп, але ви на волі. Чому? Бо ізбранний!! :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:54

  fler написав:
  fox767676 написав:Я літній середній клас, а не папік-мажор

Та знаєм, знаєм.
1000 мішків картоплі (по 5 кг кожний). Щомісяця. :mrgreen:
  fox767676 написав:Я зараз працюю за 1000 мішків картоплі.

  fox767676 написав: ок, замість "мішка" читати "відра" :)


Приємно :D , доріс до власного хронографа
Що не так? Останній раз дали мені на 200 грн порізану сіточку
дістрібютери мобільні
майже мєшок
fox767676
 
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