Додано: Сер 27 бер, 2024 17:49

mephala написав: stm написав: Ещё смертная казнь, падаждите, мы ждём как только, то сразу. Уклоняться каждый день будет всё интересней. Ещё смертная казнь, падаждите, мы ждём как только, то сразу. Уклоняться каждый день будет всё интересней.



как я тащусь от воинственности тех кто спрятался за системой. как я тащусь от воинственности тех кто спрятался за системой.

Для вас підходить приказка «в чужих руках завжди товще і мясисніше».Вам не подобається, що ті, без кого повсякденна діяльність країни чи міста неможлива, не підлягають мобілізації. Тоді вам требавивчитись на пожежного і замінити його. Чому за свій? Бо це марнотратство його вчити на піхотинця, а вас на пожежного, замість просто вас на пожежного.Ще уміляють ухилянти, які кажуть «ага, просто ти не в окопі, а я б теж пішов льотчиком сидіти в теплі, артилеристом як Успіх, дронщиком як Денік, а от в окоп я не хочу». Да хто тебе не пускає кудись?Якщо пізно зараз, то хто тебе не пускав раніше? Чому хтось інший винуватий, що ти не підходиш, чи не можеш кудись?І да, Мефала, саме ви і є «богоізбранний». Бо тут розказуєте про жахи, як всіх ловлять і кидають в окоп, але ви на волі. Чому? Бо ізбранний!!