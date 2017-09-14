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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7392739373947395>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:32

Прохожий
а как считаете с теми кто "смокче с бюджета", силовики-военные-пенсы до 60ти?

1 категория. Офицеры пехотных, артиллерийских , ПВО и других востребованных вусов. Однозначно всех на войну.
Если надо летчики и другие полу,пока, ненужные - брать, если надо.
Те что не надо совсем… С ними сложнее:
До 50 можно гнуть на службу и переучивать на другие ВОС , в тероборону, партизаны. Особенно тех, кто именно лежит на пенсии. Пусть Детройт не обижайся , но он классика этого жанра.
Если работает , платит все налоги, , то по вышеозвученным мною критериям может прокатить то есть пусть +20 и идет гуляет .

После 50 смысла нет совсем. Пусть гуляют, только тут меньше звиздят.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 бер, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:35

  Успіх написав:А як так, якщо середня зарплата по Україні на моменті - 19,5Кгрн?!

Це твоє майбутне після дембелю.
Ти ще цього не зрозумів, але це питання часу
  Успіх написав:Наприклад, хто отримує з/п до 20Кгрн - сплачує 30% від неї.
- від 20 до 30Кгрн - сплачує 40%
- від 30 до 40Кгрн - сплачує 50%
- від 40Кгрн - сплачує 70% :lol:

Дурень думкою багатіє :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:38

  Успіх написав:От тут кажете, що понизивши "відкупні"(ще не прийняті ;) ) до 20К/міс - буде все ок.

А як так, якщо середня зарплата по Україні на моменті - 19,5Кгрн?!
А заначки не у всіх є, а якщо і є - то більшість має 3-6-12зарплат у скирді.

І тут явно проглядається - "воюють лише бідні"!
Бо хто заробляє від 30К/міс, то собі може дозволити бронь, а хто - 15-20К? В окоп?

Тут тоді треба запроваджувати відсотки від зарплат.
Розумію, що хто не офіційно працює, той може пропитляти(але з такими треба по-іншому боротись), а всі решта нехай платять певні відсотки від своїх зарплат.

Наприклад, хто отримує з/п до 20Кгрн - сплачує 30% від неї.
- від 20 до 30Кгрн - сплачує 40%
- від 30 до 40Кгрн - сплачує 50%
- від 40Кгрн - сплачує 70% :lol:

Так, відсотки можна трошки підкорегувати, але суть така - що так буде ЧЕСНІШЕ!!!

Але ми так, мабуть, не назбираємо пів ляма на заміну/демобілізацію? :roll:

Ну і закон про чіткі терміни і контракти на 6-12міс просто ВЖЕ треба прийняти!!!
Щоб хоч трохи люди знову пішли добровільно в ЗСУ!

От мені дуже цікаво, Успіх, та Ко, хто топить за мобілізацію всіх-всіх... без розбору та сенсу.
Ви будете після свого дембєля допомагати тим хто замінить Вас на фронті?
Ну там парочку-п'яток-десяток дронів... за місяць, чи ще щось з волонтерки еквівалентно, яка зараз йде потоком... Чи то вже буде не на часі?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:46

  Hotab написав:Прохожий
а как считаете с теми кто "смокче с бюджета", силовики-военные-пенсы до 60ти?

1 категория. Офицеры пехотных, артиллерийских , ПВО и других востребованных вусов. Однозначно всех на войну.
Если надо летчики и другие полу,пока, ненужные - брать, если надо.
Те что не надо совсем… С ними сложнее:
До 50 можно гнуть на службу и переучивать на другие ВОС , в тероборону, партизаны. Особенно тех, кто именно лежит на пенсии. Пусть Детройт не обижайся , но он классика этого жанра.
Если работает , платит все налоги, , то по вышеозвученным мною критериям может прокатить то есть пусть +20 и идет гуляет .

После 50 смысла нет совсем. Пусть гуляют, только тут меньше звиздят.

в принципе согласен, только вот 50+ условных строителей мобилизуют в полный рост.
неужели от них больше толку чем от военпенсов 50+?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:50

Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер.
Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:55

В мене питання по визначенню правильної соціальної справедливості.
Отже задачка в якій є наступні ввідні
1 Зараз служить приблизно кожен пятий з мобпридатних ( якщо точніше то в діапазоні від кожен 10 до кожен 3 )
2 Якщо взяти дві групи
одну з бідних , де Четверо працюють/донатять і один служить
другу з багатих , де Четверо працюють/донатять , один служить

Чи соціально справедливо,
якщо рівень донатів в групі багатих буде опущений до рівня донатів у групі бідних ?
Я свідомо не чіпаю рівень податків, який в групі багатих - вищий в абсолютних величинах.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

потрібно оперувати економічною доцільністю
можна і соц.справедливістю
але то набагато-набагато складніше
може Китай з його соціальними рейтингами впорався би
точно не Україна
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:02

  Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер.
Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги

Вот кстати еще в прошлый раз когда этих "военпенсов" обсуждали вопрос возник: а что мешает собрать хоть взвод хоть роту из этих генерало-полковников? -- ну да, подчинять их придется напрямую ГК (возможно даже ВГК) -- ну да почему бы и нет? -- это же будет нипобидимая рота киборго-терминаторов -- как раз их и можно теми кулебинскими лопатами вооружать :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:03

  fox767676 написав:потрібно оперувати економічною доцільністю
можна і соц.справедливістю
масло-маслянисте
1 Чим більше споживачі( пересічні) платять за чиюсь роботу - тим вища соціальна необхідність цих послуг/товарів( при чому це визначається не законами а самими споживачами)
2 Розмір податків-визначає Держава , то чим ефективніше хтось працює( чим вищі в нього доходи) - тим краще він дбає про соціальну справедливість( адже в нього як в багатого забирають і передають бідним)

Тому економічно доцільні=соціально справедливі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:07

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:От тут кажете, що понизивши "відкупні"(ще не прийняті ;) ) до 20К/міс - буде все ок.

А як так, якщо середня зарплата по Україні на моменті - 19,5Кгрн?!
А заначки не у всіх є, а якщо і є - то більшість має 3-6-12зарплат у скирді.

І тут явно проглядається - "воюють лише бідні"!
Бо хто заробляє від 30К/міс, то собі може дозволити бронь, а хто - 15-20К? В окоп?

Тут тоді треба запроваджувати відсотки від зарплат.
Розумію, що хто не офіційно працює, той може пропитляти(але з такими треба по-іншому боротись), а всі решта нехай платять певні відсотки від своїх зарплат.

Наприклад, хто отримує з/п до 20Кгрн - сплачує 30% від неї.
- від 20 до 30Кгрн - сплачує 40%
- від 30 до 40Кгрн - сплачує 50%
- від 40Кгрн - сплачує 70% :lol:

Так, відсотки можна трошки підкорегувати, але суть така - що так буде ЧЕСНІШЕ!!!

Але ми так, мабуть, не назбираємо пів ляма на заміну/демобілізацію? :roll:

Ну і закон про чіткі терміни і контракти на 6-12міс просто ВЖЕ треба прийняти!!!
Щоб хоч трохи люди знову пішли добровільно в ЗСУ!

От мені дуже цікаво, Успіх, та Ко, хто топить за мобілізацію всіх-всіх... без розбору та сенсу.
Ви будете після свого дембєля допомагати тим хто замінить Вас на фронті?
Ну там парочку-п'яток-десяток дронів... за місяць, чи ще щось з волонтерки еквівалентно, яка зараз йде потоком... Чи то вже буде не на часі?

Я скільки не запитував теж саме, відповіді не було ...
pesikot
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