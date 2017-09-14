Успіх написав:

От тут кажете, що понизивши "відкупні"(ще не прийняті) до 20К/міс - буде все ок.А як так, якщо середня зарплата по Україні на моменті - 19,5Кгрн?!А заначки не у всіх є, а якщо і є - то більшість має 3-6-12зарплат у скирді.І тут явно проглядається - "воюють лише бідні"!Бо хто заробляє від 30К/міс, то собі може дозволити бронь, а хто - 15-20К? В окоп?Тут тоді треба запроваджувати відсотки від зарплат.Розумію, що хто не офіційно працює, той може пропитляти(але з такими треба по-іншому боротись), а всі решта нехай платять певні відсотки від своїх зарплат.Наприклад, хто отримує з/п до 20Кгрн - сплачує 30% від неї.- від 20 до 30Кгрн - сплачує 40%- від 30 до 40Кгрн - сплачує 50%- від 40Кгрн - сплачує 70%Так, відсотки можна трошки підкорегувати, але суть така - що так буде ЧЕСНІШЕ!!!Але ми так, мабуть, не назбираємо пів ляма на заміну/демобілізацію?Ну і закон про чіткі терміни і контракти на 6-12міс просто ВЖЕ треба прийняти!!!Щоб хоч трохи люди знову пішли добровільно в ЗСУ!