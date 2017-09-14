Потом в Силах обороны юга Украины уточнили, что враг ударил по Николаеву, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М". Говорится, что агрессор продолжает разрушать промышленные объекты Украины. "Есть раненые среди сотрудников предприятия, информация уточняется", - добавили военные.
По данным Сенкевича, пока известно о 8 раненых - все они гражданские лица. Также, по его сведениям, есть незначительные повреждения в 4 жилых домах, преимущественно выбиты окна в квартирах.
Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер. Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги
Погони поліціянта, це ж не рівнозначно погонам військовослужбовця? Як всі, рядовими, а у кого колись була військова кафедра, тих піджаками в молодші лейтенанти.