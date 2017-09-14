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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7392739373947395
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) "Схоже, РФ випробовує модифіковані бомби". З’явилися фото і відео з місця удару по Харкову
Синєгубов повідомив, що обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30.

2) Россияне ударили баллистикой по Николаеву: важные детали
Потом в Силах обороны юга Украины уточнили, что враг ударил по Николаеву, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М". Говорится, что агрессор продолжает разрушать промышленные объекты Украины. "Есть раненые среди сотрудников предприятия, информация уточняется", - добавили военные.

По данным Сенкевича, пока известно о 8 раненых - все они гражданские лица. Также, по его сведениям, есть незначительные повреждения в 4 жилых домах, преимущественно выбиты окна в квартирах.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

долларчик через пару міс. після дембеля почне нити як заробити грошей,як він нив сидячи на базарі....ну таке воно створення.
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:28

  Бетон написав:Никак не могу понять, почему вы решили, что работа слідчого або мента на кпп важнее тракториста или строителя?
Потому что силовики охраняют власть?
А вам от этого что?
Подозрительно

В ідеалі слідчий та мент забезпечують монополію держави на насильство.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:38

  Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер.
Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги

Погони поліціянта, це ж не рівнозначно погонам військовослужбовця?
Як всі, рядовими, а у кого колись була військова кафедра, тих піджаками в молодші лейтенанти. :roll:
_Mykola_
 
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