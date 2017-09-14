Потом в Силах обороны юга Украины уточнили, что враг ударил по Николаеву, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М". Говорится, что агрессор продолжает разрушать промышленные объекты Украины. "Есть раненые среди сотрудников предприятия, информация уточняется", - добавили военные.
По данным Сенкевича, пока известно о 8 раненых - все они гражданские лица. Также, по его сведениям, есть незначительные повреждения в 4 жилых домах, преимущественно выбиты окна в квартирах.
Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер. Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги
Погони поліціянта, це ж не рівнозначно погонам військовослужбовця? Як всі, рядовими, а у кого колись була військова кафедра, тих піджаками в молодші лейтенанти.
в принципе согласен, только вот 50+ условных строителей мобилизуют в полный рост. неужели от них больше толку чем от военпенсов 50+?
Я добавлю… и строителя после 50 не надо брать… А берут так как мамкины черешенки ДО 50 лежат с пролежнями и ждут победу на блюдце. В сладких мечтах об отсутствии тревог над ирпенскими набережными… При правильной постановке никому и после 45 , кроме как штаба бригады , нет смысла там быть…Не, ну нереализованные школьные психологи могут идти вдохновлять бойца и в 60+… тут наоборот, жизненный опыт и ото вот все..
Погони поліціянта, це ж не рівнозначно погонам військовослужбовця?
Ні. Вони рядові. І якщо не при ділі, то може йти рядовим на фронт.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 бер, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер. Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги
Вот кстати еще в прошлый раз когда этих "военпенсов" обсуждали вопрос возник: а что мешает собрать хоть взвод хоть роту из этих генерало-полковников? -- ну да, подчинять их придется напрямую ГК (возможно даже ВГК) -- ну да почему бы и нет? -- это же будет нипобидимая рота киборго-терминаторов -- как раз их и можно теми кулебинскими лопатами вооружать
зачем так сложно. не нужна государству его военная специальность? перевести в рядовые и вперед в окопы. а то мне нравится это желание прикрыться системой. какой то избирательный у нас получается долг по защите.
Тупо газ.плита, на яку поставити баняк з водою -- теж без електрики.
Цікаво чи соняч.колекторам треба електрика? Нібито й ні. Підігрітий теплоносій сам вгору йде.
Соняч.батареї для заряджання сматфонів-планшетів -- невеличкої досить буде. 1А. 5Вт.
А на коли у нас апокаліпсис?
апокаліпсис штука індивідуальна но... сонячна батарея для планшету понятно. Вишка звязку акумуляторну батарею на скільки годин буде у вас? електрика не тільки в гаджжетах і лампочках. На жд електровози. Міський транспорт. ... сигналізація в магазинах , банках скільки буде працювати без живлення 220? Холодильники промислові? Птахофабрики?
Ідилія... Всі читають книжки (паперові, чи електронні чи в смартах). У тік-тубах не тупішають. Всі на електровелосипедах -- чи у місті, на чистому повітрі, чи вдома педалі крутять, акуми заряджають. Але ще треба заборонити у містах авто з двз. Крамниці цілодобові, банки теж. Харчі з акціями і знижками...
Коли, коли, хочу, хочу, вже, вже!
друже, Ваш мила прічуда з виживанням на природі не маштабується. Виживання буде колективним. А це значить шо ліси вирубають. Книжки спалять в печах. Натуральне збиральництво та мисливство не здатні прокормити стіки людей. Тікати від цивілізації мож тіки завдяки цивілізації. Завтра на стежці де ви мандруєте в пошуках краєвиду може стояти дядько з ружжом і тепловізором який шукає кросовки https://youtu.be/VmFpYQ1e1f0?si=t-LnVIzEmNBy63gT
budivelnik написав:В мене питання по визначенню правильної соціальної справедливості. Отже задачка в якій є наступні ввідні 1 Зараз служить приблизно кожен пятий з мобпридатних ( якщо точніше то в діапазоні від кожен 10 до кожен 3 ) 2 Якщо взяти дві групи одну з бідних , де Четверо працюють/донатять і один служить другу з багатих , де Четверо працюють/донатять , один служить
Чи соціально справедливо, якщо рівень донатів в групі багатих буде опущений до рівня донатів у групі бідних ? Я свідомо не чіпаю рівень податків, який в групі багатих - вищий в абсолютних величинах.
Поки читачі думають над відповіддю на перше питання, перейдемо до другого Чи буде соціально справедливим надати право військовому ЗСУ надавати бронь тим хто залишився на цивілці , з розрахунку загальна кількість місяців на війні*2+кількість місяців на нулі+підписаний контракт на термін=людино/місяців... Тобто служить людина 20 місяців, з яких 10 місяців на нулі+підписала контракт на 6 місяців - то отримує право надати бронь будь-кому по своєму рішенню на термін 56(20*2+10+6) людино/місяців( наприклад 4-м особам на рік)
fox767676 написав:потрібно оперувати економічною доцільністю можна і соц.справедливістю
масло-маслянисте 1 Чим більше споживачі( пересічні) платять за чиюсь роботу - тим вища соціальна необхідність цих послуг/товарів( при чому це визначається не законами а самими споживачами) 2 Розмір податків-визначає Держава , то чим ефективніше хтось працює( чим вищі в нього доходи) - тим краще він дбає про соціальну справедливість( адже в нього як в багатого забирають і передають бідним)
Тому економічно доцільні=соціально справедливі.
59 річного робітника економічно доцільно мобілізувати, бо скоро він перестане платити податки, та почне претендувати на пенсію. Але це точно соціально несправедливо, бо він вже сплатив купу податків, наробив благ, і має право відпочити. Параметр з 15 млн виплатами трохи балансує рівняння економічна доцільність-соц.справедливість. Треба пропрацьовувати параметри. В т.з. "соціальній справедливості" ще більше параметрів, економічних та неекономічних. Хто за кого голосував, хто якому богу молиться, кому при якій владі бюджетна цицька була солодшою, т.і., і в кожного своє розуміння цих параметрів. При однаковій економічній доцільності (галузі та розміру податків), може бути різний рівень соц.справедливості - хтось по-максимуму заюзав всі державні бонуси(освіта, медицина, рекреація, пільги, свободу совісті), а хтось по-мінімуму, розраховуючи лише на себе та умовного Крішну, якого по святковому тб не показують.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 27 бер, 2024 20:19, всього редагувалось 2 разів.