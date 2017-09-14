Додано: Сер 27 бер, 2024 20:08

нужно, наверное, трибунал







А ну да. Это честно.

В присяге так и написано 😅



Какое отношение имеет трибунал к лежащему на боку пенсу (Детройту)? За что его судить? И причем тут тогда «порука «??Бетон, а какое у вас образование?Вы порой реально шокируете.«Монополия на насилие» довольно известный термин. Ему не обязательно быть в «присяге». Ну и вообще, вас понять невозможно: вроде и качок (там должна по умолчанию быть сила духа, стойкость, выносливость, умение держать удар и преодолевать сложности) , вроде и деньги умеете зарабатывать.. Но в то же время рассуждения подростка-инфанта. Чего только стоит «силовики для защиты системы, а нам это не нужно». Это гопота на улице так рассуждает, если что. Любимые наших мамкиных бандитов «слово пацана», там так.