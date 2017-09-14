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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:01
Прохожий написав: Бетон написав:
Никак не могу понять, почему вы решили, что работа слідчого або мента на кпп важнее тракториста или строителя?
Потому что силовики охраняют власть?
А вам от этого что?
Подозрительно
стесняюсь спросить но все же...
подскажите, когда получили между глаз и лишились сумки с 75куе вы звонили трактористу или строителю?
Если бы позвонил строителю или трактористу, толку было бы больше. Такими преступлениями занимаются силовики😂. Или кто-то думает что как в голливудском фильме пришёл шериф и задержал преступников?
Они попались по другому делу и паровозом повесили на своих же бывших коллег моё дело
И не сумка там была, а отделение и не в глаз, а дуло автомата
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:05
mephala написав: _hunter написав: Hotab написав:Прохожий
, строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника?
Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер.
Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги
Вот кстати еще в прошлый раз когда этих "военпенсов" обсуждали вопрос возник: а что мешает собрать хоть взвод хоть роту из этих генерало-полковников? -- ну да, подчинять их придется напрямую ГК (возможно даже ВГК) -- ну да почему бы и нет? -- это же будет нипобидимая рота киборго-терминаторов -- как раз их и можно теми кулебинскими лопатами вооружать
зачем так сложно. не нужна государству его военная специальность?перевести в рядовые и вперед в окопы.
а то мне нравится это желание прикрыться системой.
какой то избирательный у нас получается долг по защите.
Вот как раз это -- сложно. Там же круговая порука: "просто так" разжаловать нельзя -- нужно, наверное, трибунал собирать -- с тем же ВГК во главе...
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:07
UA написав: Бетон написав:
Никак не могу понять, почему вы решили, что работа слідчого або мента на кпп важнее тракториста или строителя?
Потому что силовики охраняют власть?
А вам от этого что?
Подозрительно
В ідеалі слідчий та мент забезпечують монополію держави на насильство.
А ну да. Это честно.
В присяге так и написано 😅
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:08
_hunter
нужно, наверное, трибунал
Какое отношение имеет трибунал к лежащему на боку пенсу (Детройту)? За что его судить? И причем тут тогда «порука «??
А ну да. Это честно.
В присяге так и написано 😅
Бетон, а какое у вас образование?
Вы порой реально шокируете.
«Монополия на насилие» довольно известный термин. Ему не обязательно быть в «присяге». Ну и вообще, вас понять невозможно: вроде и качок (там должна по умолчанию быть сила духа, стойкость, выносливость, умение держать удар и преодолевать сложности) , вроде и деньги умеете зарабатывать.. Но в то же время рассуждения подростка-инфанта. Чего только стоит «силовики для защиты системы, а нам это не нужно». Это гопота на улице так рассуждает, если что. Любимые наших мамкиных бандитов «слово пацана», там так.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 бер, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:08
mephala написав: _hunter написав: Hotab написав:Прохожий
, строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника?
Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер.
Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги
Вот кстати еще в прошлый раз когда этих "военпенсов" обсуждали вопрос возник: а что мешает собрать хоть взвод хоть роту из этих генерало-полковников? -- ну да, подчинять их придется напрямую ГК (возможно даже ВГК) -- ну да почему бы и нет? -- это же будет нипобидимая рота киборго-терминаторов -- как раз их и можно теми кулебинскими лопатами вооружать
зачем так сложно. не нужна государству его военная специальность?
перевести в рядовые и вперед в окопы.
а то мне нравится это желание прикрыться системой.
какой то избирательный у нас получается долг по защите.
Нуда, прораба же в рядовые религия не запрещает переводить
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:12
_hunter написав:
Вот как раз это -- сложно. Там же круговая порука: "просто так" разжаловать нельзя -- нужно, наверное, трибунал собирать -- с тем же ВГК во главе...
это посуществующим законам сложно. но все законы рукотворны.
или таки защита Отечества - удел не для всех а только для тех кто не успел прикрыться системой?
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mephala
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:17
Hotab написав:
_hunter
нужно, наверное, трибунал
Какое отношение имеет трибунал к лежащему на боку пенсу (Детройту)? За что его судить? И причем тут тогда «порука «??
Там же буквально в предыдущем посте написанно зачем. -- не судить -- разжаловать.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:20
mephala написав: _hunter написав:
Вот как раз это -- сложно. Там же круговая порука: "просто так" разжаловать нельзя -- нужно, наверное, трибунал собирать -- с тем же ВГК во главе...
это посуществующим законам сложно. но все законы рукотворны.
или таки защита Отечества - удел не для всех а только для тех кто не успел прикрыться системой?
Так опять же -- круговая порука -- власть, прямо нарушающая законы, сейчас опирается только на силовиков. А вы предлагаете принять закон эти самых силовиков ущемляющий
Ну т.е. да -- непопулярные решения нужно принимать. Но принимать их стремно -- рейтинг может упасть
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:22
Hotab написав:
вроде и деньги умеете зарабатывать.. Но в то же время рассуждения подростка-инфанта.
а у тебя рассуждения великого мыслителя
просто чья б корова мычала. По твоей схеме все физ.здоровые и крепкие откупятся, а в окоп наберут наполовину инвалидов с кучей болячек. Может медицина от этого и выиграет, но не оборона. Оно может бы и сработало, если бы служба не требовала физической нагрузки. А так у ВЛК не будет выбора кроме как признать слепых/хромых годными. Потому что остальные откупились.
идём дальше 2 успешных финансово человека, одного признали годным и он платит 20к в месяц откупных, другого признали не годным, соответственно он не платит ничего. Представляешь какое поле для коррупции, врачи ВЛК станут богаче депутатов, потому что дешевле заплатить врачу 200к чем платить всю жизнь 20к откупных. Я не видел ни одного врача, который бы отказался от "благодарности".
И как удобно власти, за экономику, налоги, безработицу не надо переживать, обложить всех м25-60 данью остальных на фронт и все проблемы решены.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 27 бер, 2024 20:45, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:25
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